Tolle Fahrradtouren in Kiel

Die vielfältige Natur Schleswig-Holsteins eignet sich hervorragend, um sie mit dem Fahrrad zu erkunden. Wenn das Wetter wieder besser wird und sich die Sonne öfter blicken lässt, können wir unser Fahrrad aus dem Keller holen und mit unseren Freunden oder Familie eine tolle Radtour machen.

Kiel und Umland bietet tolle Plätze, Sehenswürdigkeiten und Routen, die man erkundet haben sollte und die ideal mit dem Fahrrad zu erreichen sind. An Wäldern und Seen vorbei mit einem Abstecher am Strand und einem einzigartigen Panaorama Blick auf die Kieler Förde – wir zeigen euch tolle Radwege und Fahrradrouten für eure Radtour!

Von Suchsdorf nach Eckernförde

Die Tour startet am Bahnhof in Suchsdorf und führt zum Hafen nach Strande. Nach einer kurzen Verschnaufpause und einem leckeren Fischbrötchen die Radtour weiter zum Ostseestrand. Nachdem ihr beim Ostseestrand die wundervolle Panorama-Sicht auf die Kieler Förde genossen habt, könnt ihr über einen Radweg weiter nach Eckernförde fahren. Ob ihr da am Eckernförder Strand oder direkt bis zum Eckernförder Hafen durch radelt ist ganz euch überlassen. In Eckernförde gibt es jedenfalls viele schöne Restaurants, Cafés und Boutiquen, die ihr definitiv erkunden solltet. Die Tour führt anschließend zurück am Südstrand vorbei, über die Levensauer Hochbrücke nach Suchsdorf.

Von Falkenstein nach Probsteierhagen

Diese Radtour startet am Fähranleger Falckenstein. Von da aus nutzt ihr die Fähre nach Laboe. Dort angekommen, könnt ihr das Laboer Marine Ehrenmal besuchen. Über einen tollen Radweg direkt am Strand und durch ein Stückchen Wald gelangt ihr zur Krokauer Mühle. Wenn ihr weiter fahrt, kommt ihr an dem Passader See vorbei, an dem ihr eine entspannte Verschnaufpause einlegen könnt. Anschließend führt die Radtour zum Schloss Probsteierhagen und fahrt wieder zurück zu Fähranleger nach Laboe und nehmt die Fähre nach Falkenstein zurück.

Entlang der Schwentine

Für eine entspannte Radtour um die Schwentine herum, startet ihr am besten an der Alten Schwentinebrücke und genießt die Tour in der Idylle der Natur. Zwischen Raisdorf und Rosefeld führt die Route über eine Brücke, sodass ihr das Schwentineufer wechselt. So kehrt an der anderen Seite wieder zurück zum Startpunkt. Diese Radtour dauert nicht so lange, eignet sich aber hervorragend, um den Frühling zu genießen.

Von Schilksee nach Schwedeneck