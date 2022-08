Nachtleben: angesagte Clubs und Bars in Kiel

Die einen haben Freude am Abzappeln zu Hip Hop oder Indie Rock auf der Tanzfläche eines angesagten Szene-Clubs. Die anderen schweben lieber elegant zu zweit über das Tanzparkett eines Tanzlokals. Nicht nur bei der Wahl der Musikrichtung, auch bei der Quelle der Musik sind die Clubs und Bars von Kiel äußerst kreativ. Die Musik kann am Mischpult von einem DJ gemixt, von einem Live Act performt oder von einer Schallplatte abgespielt werden. Da ist garantiert für jeden was dabei. Damit ihr nicht unbeabsichtigt mit eurer abgewetzten Jeansjacke und dem hautengen Minirock in ein feines Tanzlokal stolpert oder mit euren teuren Tanzschuhen aus Versehen in einem Kieler Nachtclub mit klebrigem Boden landet haben wir hier ein paar Insider Tipps für euch. Mit dieser Auswahl an angesagten Nachtclubs, Szenetreffs und Musik-Bars wollen wir euch einen kleinen Überblick über das Nightlife in Kiel geben und euch ein klein wenig aus der Corona-Starre in längst vergessene Partynächte entführen. 1. Luna Club

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LUNA (@luna.club) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Was in Hamburg die Reeperbahn ist, ist in Kiel die Bergstraße. Auf dieser Partymeile liegt auch der Luna Club, einer der bekanntesten und ältesten Clubs von ganz Schleswig-Holstein. Hier geht die Musik weit über mainstream hinaus: alternative DJ-Sets und Indie-Konzerte sollen hier Schwung in eure Hüften bringen. Mit fetzigen Veranstaltungstiteln wie Liberté, Egalité, Beyoncé und immer wechselnden Musikgenres zieht die Diskothek alle Partylöwen von Kiel an. Wer nach drei Nächten Feiern auch mal wieder Lust auf was Ruhiges hat, kann an einem der legendären Filmabende im Luna Club teilnehmen. Standort: Bergstraße 17A

Website: lunaclub.com 2. Blauer Engel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Blauer Engel Kiel (@blauer_engel_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Für alle, die gerne mal wieder über das Tanzparkett schwofen wollen – und das ohne den ganzen restlichen Abend lang Tinnitus von der lauten Musik zu haben – ist der Blaue Engel genau das richtige. Tagsüber ein gemütliches Musik-Café direkt am Wasser, verwandelt sich der Blaue Engel abends in ein Tanzlokal mit lateinamerikanischer Musik aus dem Plattenspieler. An mehreren Tanzabenden im Monat kann man in der Bar nahe des Bahnhofs von Kiel zeigen, was man in seinem letzten Tanzkurs so alles gelernt hat. In erster Linie wird im Blauen Engel Tango, Swing und Salsa getanzt, aber die Veranstalter freuen sich auch über alle Solotänzer, die sich frei von allen Standards zur Musik bewegen wollen. Außerdem warten hierneben einer breiten Auswahl an Cocktails und Weinen und viele Veranstaltungen, Theater und andere Live-Shows auf euch. Standort: Kaistraße 47

Website: blauerengel-kiel.de 3. Loom Club

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von LOOM Shisha Bar & Club (@loom.club.kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Jeden Tag die Woche gibt es im Loom, das sich ebenfalls auf der Partymeile von Kiel befindet, Feiern ohne Ende. In der Chillout Area kann man bereits ab 17.00 Uhr gemütlich sitzen, schon mal ein Paar Cocktails trinken und später dann auf die sich langsam füllende Tanzfläche der Diskothek wechseln. Der Night Club, der auch gleichzeitig eine Cocktail & Shisha Bar ist, bietet sich auch als Eventlocation für Geburtstage, Junggesellenabschiede und dergleichen an. Standort: Bergstraße 17

Website: loom-shisha.club 4. Atrium

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Atrium Kiel® - Das Original! (@atriumkiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Ebenfalls extrem angesagt in Kiel ist das Atrium. Mit 4 Floors und 7 Lounges auf ganzen 4000 Quadratmetern ist der Club einer der größten in Schleswig-Holstein. Die Discothek bietet immer wieder coole neue Shows und Events, wie die allseits beliebten Themenpartys und die XXL Ladies Night. Veranstaltungstipp im Sommer ist das Summer Beach Festival mit Urlaubsvibes garantiert! Und weil das Wichtigste beim Feiern natürlich die Musik ist, gibt es im Atrium immer eine bunte Mischung aus Pop, House, Trance RnB und vielem mehr! Standort: Dieselstraße 3

Website: atrium-kiel.de 5. Ben Briggs

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ben Briggs (@benbriggsclub) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

"Alle an Bord!" heißt es in dem in der Vorstadt von Kiel gelegenen Ben Briggs. Bereits von außen erkennt man, dass es sich hier um einen waschechten norddeutschen Club handelt. Vom Stil her einem Schiff ähnelnd könnte der Tanz- und Nachtclub nicht kielerischer sein. Hier wird jede Nacht das Deck zur Tanzfläche. Das Bordprogramm der Diskothek ist dabei stets im Wechsel zwischen verschiedenen Musikzeitaltern, wie zum Beispiel den 80ern oder den 2000ern. Standort: Lange Reihe 21

Website: benbriggs.de 6. Max Nachttheater

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Max Nachttheater Kiel (@max_nachttheater_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Kiel dreht auf! Heißt es bald wieder im Max Nachttheater. Freitags und samstags finden in dem besonders bei den Studis von Kiel beliebten Club jede Woche Partys und Auftritte verschiedener Künstler statt. Mit mehr als 1000 Konzerten in den letzten 26 Jahren ist das Max Nachttheater eines der führenden Veranstaltungshäuser in Kiel. Das Max war bereits Host von mehreren – auch international berühmten – Sängern wie Lukas Graham, Namika, SDP und vielen weiteren. Werdet auch ihr ein Teil der nächsten Party oder veranstaltet einfach eure eigene. Für verschiedene Anlässe stellt das Max seine Locations inklusive Lichttechnik, Backstagebereiche und vielem mehr zur Verfügung. Also make yourself at home! Standort: Eichhofstraße 1

Website: max-kiel.de 7. Kieler Schaubude

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Die Kieler Schaubude (@schaubudekiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Ein absolut angesagter Szene-Club ist die Kieler Schaubude in der Legienstraße 40. Hier wird euch nicht nur das klassische Nachtleben von Kiel geboten, sondern auch Kultur – mal anders. Seit 20 Jahren finden in der Disco regelmäßig Poetry Slams, Lesungen und außergewöhnliche Partys statt. Was in ganz kleinem Kreis aus Fans und Freunden begann, hat sich zu einem echten Szenetreff mit dichter Fanbase entwickelt und mittlerweile träumen nicht mehr nur die Newcomer von Kiel davon, auf der Bühne der Disco zu performen. Standort: Legienstraße 40

Website: kieler-schaubude.de 8. Traum GmbH

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TraumGmbH (@traumgmbhkiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

An mehreren Abenden die Woche erlebt ihr in dem Restaurant, das später am Abend zur Disco wird verschiedene Motto- und Tanzpartys. Während im wunderschön rustikal gestalteten Innenraum Tanzkurse, Salsa Nights, Ü30 Partys sowie 80er Partys stattfinden, kann man sich im gemütlichen Außenbereich ein kurzes Päuschen vom Tanzen gönnen. In dem schönen beleuchteten Sommergarten finden auch häufiger kleine Konzerte statt und im Kino der Traum GmbH laufen immer ein paar tolle Filme, falls man mal keine Lust auf Party hat. Mit 30 Jahren Erfahrung ist die Traum GmbH ein beliebter und multikultureller Veranstaltungsort für die Konzerte nationaler und internationaler Künstler. Wer also sein eigenes kleines Konzert in Kiel plant ist hier an der richtigen Adresse. Standort: Grasweg 19

Website: traumgmbh.de

Ortsinformationen Luna Club Bergstraße 17A 24103 Kiel 0431/5192176 E-Mail Website Facebook Instagram

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Blauer Engel Kaistraße 47 24114 Kiel 0431/8001919 E-Mail Website Facebook Instagram

LOOM Bergstraße 17 24103 Kiel 0176/73992727 E-Mail Website Facebook Instagram

Atrium Kiel Dieselstraße 3 24223 Schwentinental - Raisdorf 04307/810550 E-Mail Website

Ben Briggs Lange Reihe 21 24103 Kiel 0177/7208623 E-Mail Website Facebook

Max Nachttheater Eichhofstraße 1 24116 Kiel 0431/1229955 E-Mail Website Facebook Instagram

Schaubude Legienstraße 40 24103 Kiel 0431/556600 E-Mail Website Facebook Instagram

Traum GmbH Grasweg 19-21 24118 Kiel 0431/544450 E-Mail Website Facebook Instagram

Weitere Empfehlungen