9 Cafés für ein leckeres Frühstück in Kiel
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Ob es nun ein Frühstück unter Freunden, ein erstes Date, ein Brunch mit den Eltern oder einfach nur ein leerer Kühlschrank ist – ein Grund für einen Café-Besuch lässt sich immer finden.
Weil die Möglichkeiten für ein gutes Frühstück in Kiel unendlich sind haben wir hier 9 gemütliche Kieler Cafés für euch rausgesucht. Da ist garantiert für jeden Anlass und jeden Geschmack etwas dabei!
1. Café Hilda
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Klein aber fein ist das Café Hilda und ebenso die liebevoll angerichteten Leckereien! Verschiedene – auch vegetarisch und vegan – belegte Brote, gekochtes oder gerührtes Ei und diverse hausgemachte Kuchen kann man hier in gemütlicher Atmosphäre genießen.
Und bei schönem Wetter kann man sich das Frühstück wunderbar draußen auf der sonnenbeschienenen Terrasse des Cafés schmecken lassen.
Am besten sichert ihr euch gleich mit einer Reservierung einen Platz!
Ausgesprochen lecker soll im Café Hilda auch der Kaffee sein, und wem er besonders gut schmeckt, der kann sich nach dem Frühstück direkt ein Päckchen davon kaufen.
- Standort: Jägersberg 5
- Website: cafe-hilda.de
2. Mu:D Coffee
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Vietnamesischen Kaffee, frische Limonaden und ein großes Angebot an liebevoll belegten Broten findet ihr bei Mu:D Coffee.
Das asiatisch angehauchte Café mit ganz besonderem Charme, das gleichzeitig auch ein Restaurant ist, liegt in der Schloßstraße nahe der Kieler Förde. Gestärkt könnt ihr also nach eurem Besuch dort einen Spaziergang an der Kiellinie entlang machen.
Wenn ihr in der Holtenauer Straße unterwegs seid, könnt ihr im zweiten Standort Mu:d Coffee 2 einkehren. Dort bekommt ihr nicht nur Frühstück, sondern auch besondere asiatische Gerichte.
- Standort: Schloßstraße 19 | Holtenauer Straße 176
- Website: mud-coffee-kiel.eatbu.com
3. Café Luna
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Auch die Ostseite von Kiel hält ein Angebot an schmackhaftem Frühstück für euch bereit. Hier liegt das schnuckelige und gemütliche Kaffee Luna, in dem man von früh bis spät süßes und herzhaftes Frühstück genießen kann.
Neben den üblichen Kaffeespezialitäten findet man hier immer hausgemachte Torten, Kuchen und warme Snacks auf der wechselnden Karte und bei schönem Wetter wird das Café durch eine Terrasse vergrößert.
Im Café Luna findet auch in regelmäßigen Abständen das allseits bekannte Krimi-Dinner statt.
- Standort: Schönberger Straße 6
- Website: lunacafe.de
4. Restez!
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Französische Patisserie und Boulangerie vom Feinsten bietet euch das Restez mit gleich drei Anlaufstellen in Kiel!
Das beste Croissant der Stadt, frische Brötchen oder ein noch warmes Baguette direkt auf die Hand gibt es zum Frühstück in der Bäckerei Restez südlich von einem der schönsten Parks von Kiel – dem Schrevenpark.
Ganz unter dem Motto Restez – verweilen Sie! – kann man im Restez a table ganz entspannt sitzen, einen Café Latte schlürfen und sich durch das gesamte Buffet probieren. Hier wird man dazu eingeladen, sein Frühstück in aller Ruhe zu genießen.
Seit Neuestem gibt es jetzt auch noch einen Ableger der Bäckerei im neu eröffneten unique by Atlantic Hotel in der Kaistraße. Ganz im Stil des Jugend-Hotels gibt es hier nicht nur frische belegte Brötchen zu genießen, sondern auch einen tollen Coworking-Bereich mit Steckdosen und WLAN, der nicht nur die Hotelgäste, sondern auch die Studenten und Bewohner von Kiel einlädt.
- Standort: Koldingstraße 23 | Sternstraße 18 | Kaistraße 30
- Website: restez.de
5. Blauer Engel
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Das Café und Restaurant Blauer Engel ist die perfekte Anlaufstelle nach einer Fährenfahrt auf der Kieler Förde. Es liegt direkt am Wasser und zugleich nah beim Bahnhof von Kiel. Draußen auf der Terrasse lässt es sich mit Sonne im Gesicht, Wassergeplätscher im Ohr und dem Kaffee in der Hand besonders gut aushalten.
Hier gibt es alles, was zu einem klassischen Frühstück dazu gehört – vom Brötchen über die Salami bis hin zum Croissant mit Frischkäse und Marmelade dazu. Außerdem gibt es im Blauen Engel regelmäßig die besten Musik- und Tanzabende in Kiel.
- Standort: Kaistraße 47
- Website: blauerengel.de
6. Brunswik
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Eine Kombination aus gemütlichem Café und stilvoll eingerichtetem Restaurant ist das am Dreiecksplatz in Kiel gelegene Brunswik. Hier gibt es immer eine Auswahl an leckeren, selbstgemachten Kuchen und Torten neben dem vielfältigen Frühstück im Angebot. Auch Vegetarier und Veganer kommen im Brunswik nicht zu kurz.
Das Café ist allerdings so beliebt in Kiel, dass ihr bei einem Besuch mit mehr als zwei Personen und besonders am Wochenende auf jeden Fall eine Reservierung braucht.
- Standort: Brunswiker Straße 55
- Website: facebook.com/Brunswik
7. Der Alte Mann
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Das mitten in der Innenstadt von Kiel gelegene Café und Restaurant Der Alte Mann ist sowohl für Touristen als auch für Einheimische attraktiv.
Wer nur zu Besuch ist in Kiel, kann sich bei einem Frühstück stärken und anschließend das im selben Gebäude gelegenen Schifffahrtsmuseum besuchen.
Wer in Kiel lebt und arbeitet kann sich in der Mittagspause im Alten Mann einen Kaffee oder Fish and Chips genehmigen. Abgesehen von der zentralen Lage des Cafés ist ein weiterer Pluspunkt, dass die beiden Köche Igor und Jens sich bemühen, nur regionale Produkte zu verwenden.
- Standort: Wall 65
- Website: deraltemann.de
8. Café Resonanz
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Das Café Resonanz ist zusammen mit seinem Schwestercafé Bakeliet eins der absoluten Highlights der Kieler Kaffeeszene. Hier bekommt ihr selbstgerösteten Kaffee und selbstgemachtes Gebäck in uriger Atmosphäre direkt neben dem Schrevenpark. Zum Früchstück könnt ihr aus einer Reihe liebevoll zusammengestellter internationaler Kreationen wählen, allesamt hausgemacht, vielseitig und köstlich. Vegetarier und Veganer kommen besonders auf ihre Kosten.
Bei gutem Wetter könnt ihr auch im Garten sitzen. Wir empfehlen, zu reservieren – das Café ist sehr beliebt.
- Standort: Mittelstraße 23
- Website: caferesonanz.de
9. Seebar Kiel im Seebad Düsternbrook
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Die Seebar im Seebad Düsternbrook versteht sich hauptsächlich als Restaurant. Hier findet ihr Salate, Steinofen-Pizzen oder Bio-Burger. Fischgerichte und regionale Steaks runden das kulinarische Angebot ab. Für die nötige Erfrischung sorgen leckere Drinks und frische Sommerweine.
An Wochenenden und Feiertagen könnt ihr in der Strandbar Seeburg aber auch gemütlich frühstücken. Neben dem klassischen Kontinentalfrühstück werden unter anderem auch hervorragende Pancakes angeboten. Der Blick auf die Kieler Förde macht den Besuch einzigartig – unbedingt reservieren!
- Standort: Kiellinie 130
- Website: seebad-duesternbrook.com
Falls ihr noch mehr Cafés und Konditoreien in Kiel sucht, findet ihr diese hier.