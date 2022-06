Weil die Möglichkeiten für ein gutes Frühstück in Kiel unendlich sind haben wir hier 9 gemütliche Kieler Cafés für euch rausgesucht. Da ist garantiert für jeden Anlass und jeden Geschmack etwas dabei! 1. Café Hilda

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Café Hilda (@cafe_hilda) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Klein aber fein ist das Café Hilda und ebenso die liebevoll angerichteten Leckereien! Verschiedene – auch vegetarisch und vegan – belegte Brote, gekochtes oder gerührtes Ei und diverse hausgemachte Kuchen kann man hier in gemütlicher Atmosphäre genießen. Und bei schönem Wetter kann man sich das Frühstück wunderbar draußen auf der sonnenbeschienenen Terrasse des Cafés schmecken lassen. Am besten sichert ihr euch gleich mit einer Reservierung einen Platz! Ausgesprochen lecker soll im Café Hilda auch der Kaffee sein, und wem er besonders gut schmeckt, der kann sich nach dem Frühstück direkt ein Päckchen davon kaufen. Standort: Jägersberg 5

Website: cafe-hilda.de 2. Blé Noir

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Blé Noir (@blenoir_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Hier besteht euer Frühstück aus den besten Crêpes der Stadt! Ein Frühstück wie man es sonst nur in der französischen Bretagne bekommt bietet euch in Kiel das Blé Noir. Neben den süßen und herzhaften Klassikern gibt es hier auch ganz besondere Kreationen, wie zum Beispiel eine Galette mit Ziegenkäse, Zwiebeln, Weintrauben, Walnüssen und Honig. Auch im Blé Noir kann man bei gutem Wetter das Frühstück draußen genießen. An den Wochenenden solltet ihr euch hier lieber frühzeitig um eine Reservierung kümmern. Ansonsten könnt ihr auf der Kieler Woche Ausschau nach dem Crêpe-Stand des Blé Noir halten. Standort: Blücherpl. 15

Website: blenoir.de 3. Mu:D Coffee

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mu:d Coffee (@mudcoffee.kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Vietnamesischen Kaffee, frische Limonaden und ein großes Angebot an liebevoll belegten Broten findet ihr bei Mu:D Coffee. Das asiatisch angehauchte Café mit ganz besonderem Charme, das gleichzeitig auch ein Restaurant ist, liegt in der Schloßstraße nahe der Kieler Förde. Gestärkt könnt ihr also nach eurem Besuch dort einen Spaziergang an der Kiellinie entlang machen. Standort: Schloßstraße 19

Website: mud-coffee-kiel.eatbu.com 4. Café Luna

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Café LUNA (@cafelunakiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Auch die Ostseite von Kiel hält ein Angebot an schmackhaftem Frühstück für euch bereit. Hier liegt das schnuckelige und gemütliche Kaffee Luna, in dem man von früh bis spät süßes und herzhaftes Frühstück genießen kann. Neben den üblichen Kaffeespezialitäten findet man hier immer hausgemachte Torten, Kuchen und warme Snacks auf der wechselnden Karte und bei schönem Wetter wird das Café durch eine Terrasse vergrößert. Im Café Luna findet auch in regelmäßigen Abständen das allseits bekannte Krimi-Dinner statt. Standort: Schönberger Str. 6

Website: lunacafe.de 5. Blattgold

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Café Blattgold (@cafe_blattgold) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Im Café Blattgold gibt es alles von Rührei über frischen Käsekuchen bis hin zu Burgern. Alles was das Herz begehrt – und noch viel mehr – findest du in dem angesagten Café und Restaurant mitten in Kiel. In der Speisekarte suchst du vergeblich nach den Hinweisen "vegetarisch" oder "vegan". Das liegt daran, dass einfach ALLES im Blattgold vegan ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass es im Blattgold nur für Veganer schmackhaftes Frühstück gibt, auch "Fleischessern" soll es hier ganz vorzüglich schmecken. Probiert's einfach mal aus! Standort: Holtenauer Str. 176

Website: cafeblattgold.de 6. Restez!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Restez! | Restez! á table | Restez!unique (@restez_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Französische Patisserie und Boulangerie vom Feinsten bietet euch das Restez mit gleich drei Anlaufstellen in Kiel! Das beste Croissant der Stadt, frische Brötchen oder ein noch warmes Baguette direkt auf die Hand gibt es zum Frühstück in der Bäckerei Restez südlich von einem der schönsten Parks von Kiel – dem Schrevenpark. Ganz unter dem Motto Restez – bleiben Sie! – kann man im Restez a table ganz entspannt sitzen, einen Café Latte schlürfen und sich durch das gesamte Buffet probieren. Hier wird man dazu eingeladen, sein Frühstück in aller Ruhe zu genießen. Seit Neuestem gibt es jetzt auch noch einen Ableger der Bäckerei im neu eröffneten unique by Atlantic Hotel in der Kaistraße. Ganz im Stil des Jugend-Hotels gibt es hier nicht nur frische belegte Brötchen zu genießen, sondern auch einen tollen Coworking-Bereich mit Steckdosen und WLAN, der nicht nur die Hotelgäste, sondern auch die Studenten und Bewohner von Kiel einlädt. Standort: Koldingstr. 23 | Sternstr. 18 | Kaistr. 30

Website: restez.de 7. Blauer Engel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Blauer Engel Kiel (@blauer_engel_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Das Café und Restaurant Blauer Engel ist die perfekte Anlaufstelle nach einer Fährenfahrt auf der Kieler Förde. Es liegt direkt am Wasser und zugleich nah beim Bahnhof von Kiel. Draußen auf der Terrasse lässt es sich mit Sonne im Gesicht, Wassergeplätscher im Ohr und dem Kaffee in der Hand besonders gut aushalten. Hier gibt es alles, was zu einem klassischen Frühstück dazu gehört – vom Brötchen über die Salami bis hin zum Croissant mit Frischkäse und Marmelade dazu. Außerdem gibt es im Blauen Engel regelmäßig die besten Musik- und Tanzabende in Kiel. Standort: Kaistraße 47

Website: blauerengel.de 8. Brunswik

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von brunswik (@brunswik.kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Eine Kombination aus gemütlichem Café und stilvoll eingerichtetem Restaurant ist das am Dreiecksplatz in Kiel gelegene Brunswik. Hier gibt es immer eine Auswahl an leckeren, selbstgemachten Kuchen und Torten neben dem vielfältigen Frühstück im Angebot. Auch Vegetarier und Veganer kommen im Brunswik nicht zu kurz. Das Café ist allerdings so beliebt in Kiel, dass ihr bei einem Besuch mit mehr als zwei Personen und besonders am Wochenende auf jeden Fall eine Reservierung braucht. Standort: Brunswiker Str. 55

Website: facebook.com/Brunswik 9. Der Alte Mann

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der Alte Mann (@der_alte_mann_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Das mitten in der Innenstadt von Kiel gelegene Café und Restaurant Der Alte Mann ist sowohl für Touristen als auch für Einheimische attraktiv. Wer nur zu Besuch ist in Kiel, kann sich bei einem Frühstück stärken und anschließend das im selben Gebäude gelegenen Schifffahrtsmuseum besuchen. Wer in Kiel lebt und arbeitet kann sich in der Mittagspause im Alten Mann einen Kaffee oder Fish and Chips genehmigen. Abgesehen von der zentralen Lage des Cafés ist ein weiterer Pluspunkt, dass die beiden Köche Igor und Jens sich bemühen, nur regionale Produkte zu verwenden. Standort: Wall 65

Website: deraltemann.de Falls ihr noch mehr Cafés und Konditoreien in Kiel sucht, findet ihr diese hier.

Ortsinformationen Café Hilda Jägersberg 5 24103 Kiel

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Blé Noir Blücherplatz 15 24105 Kiel

Mu:d Coffee Schloßstraße 19 24103 Kiel

Café Luna Schönberger Str. 6 24148 Kiel

Café Blattgold Holtenauer Str. 176 24105 Kiel

Blauer Engel Kaistraße 47 24114 Kiel

Café Brunswik Brunswiker Str. 55 24103 Kiel

Der Alte Mann Wall 65 24103 Kiel

Weitere Empfehlungen