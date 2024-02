5 Cafés für leckere Frühstücksbowls in Kiel

Ob in einem kleinen süßen Kieler Stadtcafé oder doch lieber in einem schönen Restaurant an der Kieler Förde – wir zeigen euch wo ihr leckerein Kiel bekommt.

Geht ihr auch so gerne frühstücken? Für viele Menschen ist das Frühstück die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ganz typisch ist natürlich das klassische Brötchen-Frühstück mit Käse, Aufschnitt und Marmelade. Doch die sogenannten Bowls werden zum Frühstücken immer beliebter:

Das 2023 in Kiel eröffnete Café Kahlo , dessen Name von der mexikanischen Künsterin Frida Kahlo inspiriert wurde, zeigt sich mit einem stilvollem, künstlerischem Ambiente. Neben leckeren Kaffee-Kreationen überzeugt die Speisekarte mit tollen Frühstücksangeboten von Smashed Avocadobrot über French-Toast bis hin zum Bowl-Frühstück .

In einer entspannten, gemütlichen Atmosphäre bietet das Kieler Café Hilda ganz nach dem Motto "Gutes für Leib und Seele" selbstgeröstete Kaffeespezialitäten und hausgemachte Leckereien für jedermann an. Ob ein süßes Frühstück , ein herzhafter Mittagssnack oder Kaffee und Kuchen am Nachmittag – die Speisekarte des Kieler Cafés hat viel zu bieten. Auch vegane und vegetarische Alternativen könnt ihr im Café Hilda bestellen.

Das Restaurant an der Kiellinie überzeugt nicht nur durch seine einzigartige Location auf dem Steg an der Kieler Förde. Die Speisekarte der Seebar bietet viele verschiedene Leckereien und lädt ein, die wundervolle Ambiente am Meer zu genießen – ganz egal ob Meeresfrüchte, Burger oder Steinofen-Pizza. Auch für die Frühstück-Liebenden unter euch lohnt sich ein Besuch in dem Kieler Restaurant ebenfalls sehr.

Neben dem klassischen Frühstück (auch vegetarisch), Pancakes und der Smoothie-Bowl ist die "Übernacht-Müsli"-Bowl sehr zu empfehlen. Mit den Zutaten "Haferflocken mit Erdbeerpüree, Joghurt, Beeren, Trauben und knusprigem Granola" ist das Rezept für diese Bowl superlecker und absolut sättigend. Preidlich liegen die Frühstücksbowls in der Seebar zwischen 8,- Euro und 9,- Euro.

Standort: Kiellinie 130

Website: seebad-duesternbrook.com

4. Mmhio