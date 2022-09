Pizza in Kiel: 6 tolle Pizzerien und italienische Restaurants in Kiel

Das Runde muss ins Eckige! Wer jetzt an Fußball denkt liegt falsch. Natürlich ist die Rede von hunderten Pizzen, die jeden Tag in viereckigen Kartons auf dem Weg zu hungrigen Kielern sind. Es sei denn ihr habt Lust mal wieder ein tolles Restaurant zu besuchen, dann geht es natürlich auch ohne Karton. So oder so haben wir hier die wichtigsten Pizza-Adressen in Kiel für euch.