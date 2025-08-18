7 Spots für erfrischende Sommerdrinks und -snacks in Kiel

Was macht Kiels Sommer-Gastronomie so besonders? Die Kieler Gastronomieszene hat sich in den letzten Jahren beeindruckend entwickelt. Von authentischem taiwanesischem Bubble Tea über schwimmende Cocktailbars bis hin zu kreativen Eiskreationen und asiatischen Fusion-Snacks bietet die Stadt eine überraschende Vielfalt. Diese Entwicklung zeigt, wie sich traditionelle norddeutsche Küche mit internationalen Einflüssen vermischt und dabei völlig neue Geschmackserlebnisse entstehen. Die Locations in Kiel zeichnen sich durch ihre Authentizität aus. Viele Betreiber importieren ihre Zutaten direkt aus den Herkunftsländern oder setzen auf regionale Produzenten. Diese Kombination aus internationaler Expertise und lokaler Qualität macht den besonderen Charme der Kieler Sommer-Gastronomie aus. Viel Spaß beim Entdecken!

1. Liseis | Kreative Eisbecher und erfrischende Eissorten

Der perfekte Anlaufpunkt für Eisbecher-Fans an heißen Kieler Sommertagen. Bei Liseis bekommt ihr nicht nur klassische Eissorten, sondern auch kreative Kreationen, die euren Durst stillen und gleichzeitig für den perfekten Instagram-Moment sorgen. Die liebevoll zubereiteten Eisbecher sind kunstvolle Kompositionen aus cremigem Eis, frischen Früchten und besonderen Toppings. Der ideale Begleiter für einen entspannten Nachmittag in der Stadt oder als süße Belohnung nach einem ausgiebigen Bummel durch die Kieler Innenstadt. Aber Vorsicht: Die Eisbecher sind riesig und zum Teilen perfekt! Standort: Ringstraße 59

Website: liseis.de

2. SANDHAFEN | Hausgemachte Limonaden und Spritzes

Das ist euer Kurzurlaub mitten in der Stadt. Deutschlands einzig komplett schwimmende Strandbar direkt an der Kiellinie bietet echtes Urlaubsfeeling ohne Anreise. Zwischen Palmen und maritimen Holzelementen könnt ihr bei frischen Drinks, prickelnden Spritzes, hausgemachten Limonaden und gerösteten Hafenbroten die Seele baumeln lassen. Die Speisekarte umfasst herzhafte und süße Waffeln, gesunde Bowls, hausgemachte Kuchen und vieles mehr. Der perfekte Spot mit Blick auf die Kieler Förde und echtem Strandfeeling. Standort: Blücherbrücke

Website: sandhafen.de

3. Eishafen | Baklava-Eis, Bubble Waffles und Milchshakes

Ein echter Geheimtipp für alle Eisfans mit Hang zum Besonderen. Neben abgefahren guten Sorten wie Baklava-Eis gibt es hier knusprige Bubble-Waffeln und cremige Milchshakes, die jeden Sommertag versüßen. Besonders familienfreundlich mit fairen Preisen für Kids – hier können sich auch die Kleinen mal so richtig austoben. Der perfekte Spot für eine leckere Eis-Auszeit an der Gablenzbrücke, wo einfach alles stimmt: Qualität, Kreativität und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Die perfekte Kombination aus innovativen Eissorten und Instagram-tauglichen Bubble-Waffeln macht diesen Ort zu einem Must-Visit. Ein Spaziergang an der Hörn macht den Besuch perfekt. Standort: Gablenzstraße 3

Website: instagram.com/eishafenkiel

4. Home Tea Jia | Authentischer Bubble Tea aus Taiwan

Willkommen im Reich des originalen Bubble Teas direkt aus Taiwan. Hier wird Qualität großgeschrieben – alle Zutaten und das Wissen werden direkt aus Taiwan importiert, um den authentischen Geschmack zu garantieren. Von Black Pink mit Oreo über Blaubeere Latte und Avocado Latte bis hin zu Summervibe Bluemoon, Brown Sugar Dalgona und Taro Latte – hier findet ihr kreative Sorten, die ihr so nirgendwo anders bekommt. Besonders stolz ist man darauf, nur die hochwertigsten Tee-Ernten zu verwenden und dabei so wenig Zucker und Zusatzstoffe wie möglich hinzuzufügen, damit der erfrischende Geschmack lange in Erinnerung bleibt. Jeder Schluck ist eine kleine Reise nach Taiwan. Standort: Holstenstraße 56

Website: home-tea-jia-bubble-tea.eatbu.com

5. Mu:d Coffee | Magical Drinks, Eistees und asiatische Snacks

Ein Paradies für Liebhaber außergewöhnlicher Getränke und asiatischer Snacks. Hier erwartet euch eine bunte Vielfalt an frischen Limonaden und Eistees: Von Virgin Mangonade über Hibiskus Passion Sunlight bis hin zu Blue Basil und Matcha Mädel. Dazu kommen authentische vietnamesische Kaffeespezialitäten mit original vietnamesischen Kaffeebohnen. Das Snack-Angebot ist ebenso vielfältig: Dimsum, Gyoza, frischer Mangosalat, Bibimbap, Gimbap, Mango-Klebreis und Mochi runden das asiatische Erlebnis ab. Das gemütliche Café mit warmherziger Atmosphäre bietet zwei Standorte in Kiel und ist der perfekte Ort für entspannte Stunden bei außergewöhnlichen Getränken und authentischen asiatischen Leckereien. Standort: Schloßstraße 19 | Holtenauer Straße 176

Website: mud-coffee-kiel.eatbu.com

6. YUEYE | Matcha-Getränke, Hojicha und handgemachte Mochi

Matcha-Liebhaber und Japan-Fans aufgepasst: Bei YUEYE taucht ihr ein in die Welt der japanischen Dessert-Kultur. Hier bekommt ihr nicht nur köstliche Mochi in verschiedenen Variationen, sondern auch authentische Matcha- und Hojicha-Getränke, die perfekt zu den süßen Reiskuchen passen. Die handgemachten Mochi sind kleine Kunstwerke und die perfekte Begleitung zu euren Drinks. Ein echter Geheimtipp für alle, die japanische Dessert-Kultur in Kiel erleben und dabei in eine andere Welt eintauchen möchten. Standort: Bergstraße 24

Website: instagram.com/yueye.de

7. das retro. | Hausgemachte Chai-Sirupe und selbstgebackene Kuchen

Hier wird noch richtig selbst gemacht – genau wie bei Oma! Das retro ist ein wahres Juwel für alle, die Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen. Die Philosophie ist einfach: selbstgemacht schmeckt am besten. Deshalb findet ihr hier hausgemachte Brotaufstriche, selbstgebackenen Kuchen, frische Quiche und vor allem den berühmten selbstgemachten Chai-Sirup. Die Zutaten kommen größtenteils vom Wochenmarkt am Blücherplatz, Eier vom Hof Aderhold, Milch von Familie Riecken – Nachhaltigkeit und Geschmack gehen hier Hand in Hand. Im Sommer besonders erfrischend: die hausgemachten Limonaden-Specials von Ginger Ale bis Squash Wasser, perfekt für die heißen Monate. Standort: Holtenauer Straße 162-170

Website: dasretro-kiel.de

