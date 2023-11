Der Grünkohl wird mittlerweile fast überall – und besonders von der Veggie-Gemeinschaft – als Superfood gefeiert. Egal ob kalt im Salat oder Smoothie oder warm als Eintopf oder Chips, das krause Gemüse ist nicht nur superlecker, sondern mit seinen vielen Vitaminen und der Folsäure auch supergesund.

In Schleswig-Holstein wird der Grünkohl schon so lange gegessen, dass er sich mittlerweile schon zum kulinarischen Kulturgut entwickelt hat. Hier wird er am liebsten klassisch mit Röst- oder Bratkartoffeln und Wurst – also als Pinkel – gegessen. Aber auch mit Kasseler und Schweinebacke oder als vegane Variante mit Tofu wird das Super-Green in Norddeutschland mittlerweile serviert.

Egal ob vegetarisch oder mit Fleisch – der Grünkohl ist und bleibt das wohl beliebteste Gericht Schleswig-Holsteins. Hier sind 6 Kieler Restaurants, in denen ihr leckeren Grünkohl essen könnt. Wir wünschen einen guten Appetit!

1. Das Wirtshaus in Kiel

Wer die bayrische Küche liebt, muss unbedingt mal ins Wirtshaus Kiel am Europaplatz! In dem rustikalen Restaurant gibt es jeden Tag ab 11.00 Uhr deftige Speisen und leckeres Bier. Außerdem wird hier zu jeder Saison das passende Gericht angeboten. So gibt es im Mai leckeren Spargel vom Gut Lindenhof, die Sommerkarte von Juni bis August, Muscheln im September und natürlich den allseits beliebten Grünkohl, wenn es den ersten Frost gegeben hat.

Unser Tipp: Wenn ihr mal wieder richtig Lust auf Schlager-Musik und Discofox habt, schaut doch einfach mal bei der nächsten Schlagernacht im Wirtshaus vorbei.

Standort: Holstenstraße 88-90

Website: wirtshaus-kiel.de

2. Forstbaumschule Kiel