7 Adressen für deftigen Grünkohl in Kiel
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Es ist wieder Herbst und damit Grünkohlzeit! Das ganze Jahr über haben wir darauf gewartet und mit dem ersten Frost hält das saftige Wintergemüse nun endlich wieder Einzug in die norddeutschen und somit auch die Kieler Restaurants. Wir stellen euch 7 Adressen für leckeren Grünkohl vor!
Der Grünkohl wird mittlerweile fast überall – und besonders von der Veggie-Gemeinschaft – als Superfood gefeiert. Egal ob kalt im Salat oder Smoothie oder warm als Eintopf oder Chips, das krause Gemüse ist nicht nur superlecker, sondern mit seinen vielen Vitaminen und der Folsäure auch supergesund.
In Schleswig-Holstein wird der Grünkohl schon so lange gegessen, dass er sich mittlerweile schon zum kulinarischen Kulturgut entwickelt hat. Hier wird er am liebsten klassisch mit Röst- oder Bratkartoffeln und Wurst – also als Pinkel – gegessen. Aber auch mit Kasseler und Schweinebacke oder als vegane Variante mit Tofu wird das Super-Green in Norddeutschland mittlerweile serviert.
Egal ob vegetarisch oder mit Fleisch, der Grünkohl ist und bleibt das wohl eines der beliebtesten Gerichte Schleswig-Holsteins. Hier sind 5 Kieler Restaurants, in denen ihr leckeren Grünkohl essen könnt. Wir wünschen einen guten Appetit!
1. Das Wirtshaus in Kiel
Wer die bayrische Küche liebt, muss unbedingt mal ins Wirtshaus Kiel am Europaplatz! In dem rustikalen Restaurant gibt es jeden Tag ab 11.00 Uhr deftige Speisen und leckeres Bier. Außerdem wird hier zu jeder Saison das passende Gericht angeboten. So gibt es im Mai leckeren Spargel vom Gut Lindenhof, die Sommerkarte von Juni bis August, Muscheln im September und natürlich den allseits beliebten Grünkohl, wenn es den ersten Frost gegeben hat.
Und wenn ihr mal wieder richtig Lust auf Schlager-Musik und Discofox habt, schaut doch einfach mal bei der nächsten Schlagernacht im Wirtshaus vorbei.
Standort: Holstenstraße 88-90
Website: wirtshaus-kiel.de
2. Forstbaumschule Kiel
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Die Forstbaumschule bietet den Grünkohl so vielseitig an, dass es sogar eine explizite Grünkohl-Speisekarte mit allerlei leckeren Gerichten zwischen 15,40 und 21,90 Euro gibt. Neben den Klassikern wie z.B. Grünkohl mit Kasseler oder der Grünkohlplatte mit Kasseler, Kochwurst und warmer Schweinebacke gibt es hier auch ein veganes Gericht im Angebot, nämlich Grünkohl mit geräuchertem Tofu. Nach Wahl gibt es alle Gerichte entweder mit gerösteten oder karamellisierte Kartoffeln als Beilage!
Als Getränke zum Grünkohl empfiehlt die Forstbaumschule ein Erdinger Pikantus, das mit seiner malzigen Note perfekt zum Grünkohlessen passt und einen Kümmel von Helbing, der mit seinem Geschmack das Essen abrundet.
Standort: Düvelsbeker Weg 46
Website: forstbaumschule.de
3. Ratskeller Kiel
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Mitten in der Innenstadt, genauer gesagt im denkmalgeschützten Rathausgebäude, von Kiel liegt ein charmant eingerichtetes Restaurant, nämlich der Ratskeller. Im stimmungsvoll eingerichteten Gastraum finden die Gäste eine kleine Auswahl an heimischen Speisen und da darf natürlich der Grünkohl nicht fehlen.
Und wer weiß, vielleicht gefällt es euch ja so gut, dass ihr die gemütliche Gaststätte mit dem stilvollen Ambiente direkt für die anstehende Weihnachtsfeier mieten wollt.
Standort: Fleethörn 9-11
Website: ratskeller-kiel.de
4. Catharinenberg
Jedes Jahr im Spätherbst beginnt im Hotel und Restaurant Catharinenberg die Holsteiner Grünkohlzeit. Dann gibt es in dem Restaurant in Molfsee, etwas außerhalb von Kiel, frischen Grünkohl nach Art des Hauses.
Hier habt ihr die Wahl zwischen drei schmackhaften Grünkohlgerichten. Der Grünkohlteller wird euch wahlweise mit Kochwurst, Kasseler oder Schweinebacke serviert. Als Beilage gibt es leckere Röstkartoffeln. Solltet ihr in einer Gruppe von 10 oder mehr Personen zum Grünkohlessen erscheinen, wird um eine telefonische Anmeldung gebeten.
Standort: Hamburger Chaussee 2
Website: catharinenberg.de
5. Alte Räucherei Ellerbek
Direkt am Anfang der Werftstraße in Ellerbek unweit der Kieler Förde gelegen, befindet sich die Alte Räucherei. Das Restaurant mit seiner rustikalen Einrichtung ist seit vielen Jahren eine feste Institution auf dem Kieler Ostufer. Neben wechselnden Veranstaltungen verschiedenster Art, gibt es einen täglich wechselnden Mittagstisch und eine umfassende Speisekarte, auf der natürlich auch Grünkohl in verschiedenen Varianten nicht fehlen darf.
Standort: Werftstraße 5-7
Website: alte-raeucherei.de
6. Morgensterns Gastronomie
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Morgenstern's Gastronomie im 1. Kieler HTC von 1907 e.V. ist mehr als nur eine Club-Gastronomie. Das Restaurant bietet Gästen Räume und einen großzügigen Außenbereich im Grünen für Feiern und Veranstaltungen. Die Küche arbeitet mit sorgfältig zusammengestellten, frischen und saisonalen Zutaten. Hier können Gäste auch hervorragend Grünkohl genießen.
Das Team öffnet mittwochs bis freitags von 15:00 bis 22:00 Uhr sowie samstags und sonntags von 12:00 bis 22:00 Uhr. Die Küche schließt um 21:00 Uhr. Montags bleibt das Restaurant geschlossen.
Standort: Kopperpahler Teich 27
Website: gastronomie-khtc.de
7. Bambule
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Das Bambule ist seit 1982 Kieler Kult und damit eine echte Institution in der Fördestadt. Das gemütliche Kneipen-Restaurant befindet sich am Henry-Vahl-Platz in Kiel-Gaarden und bietet seinen Gästen eine entspannte Atmosphäre zum Essen und Trinken. Besonders in der Grünkohl-Saison ist das Bambule eine beliebte Adresse für alle, die den norddeutschen Klassiker in authentischer Atmosphäre genießen möchten.
Der schöne Biergarten lädt in den warmen Monaten zu lauen Sommerabenden ein. Das Bambule eignet sich perfekt für Feiern und besondere Anlässe aller Art. Der Ort hat darüber hinaus auch eine interessante Geschichte: Früher befand sich hier die "Iltishalle", ein traditionelles Bierlokal. Sogar der berühmte Schauspieler Henry Vahl, nach dem der Platz benannt wurde, war regelmäßig zu Gast.
Standort: Iltisstraße 49
Website: bambule-kiel.de