11 authentische Italiener in Kiel

Ob romantisches Date, Familienessen oder Geburtstagsfeier – italienische Restaurants bieten für jeden Anlass das richtige Ambiente. Lasst euch von der mediterranen Gastfreundschaft verzaubern und genießt la dolce vita in der Landeshauptstadt! Reserviert nur am besten egal wo einen Platz – das Wasser läuft vielen im Mund zusammen.

Der Pizzateig ruht 72 Stunden und backt dann nur 60 Sekunden bei 485 Grad – daher der Name des Restaurants. In nur 60 Sekunden seid ihr mit allen Sinnen in Neapel. Das Team legt größten Wert auf Qualität und Transparenz bei allen verwendeten Zutaten.

Pizza Napoletana und erlesene Weine genießt ihr jetzt auch in Kiel. Das Restaurant mit 120 Sitzplätzen im Innenbereich und Terrasse richtet sich an wahre Pizza- und Weinliebhabe r. Die hochwertigen Zutaten wie San Marzano Tomaten und Fior di Latte importiert das Team wöchentlich aus Neapel und Kampanien.

Das kleine, gemütliche Restaurant im Königsweg 47 fühlt sich an wie Claudios Wohnzimmer, in dem er für seine Freunde kocht. Seit 1986 führt der Gault Millau das Restaurant . Claudio kauft jeden Tag frisch ein, vieles auf dem Wochenmarkt. Jedes Gericht kocht er frisch zu.

Die Pizza backt das Team im neapolitanischen Stil : dünner Boden mit breitem, fluffigen Rand, knusprig-kross gebacken. Montag bis Freitag bietet das Restaurant zwischen 11.30 und 14.00 Uhr einen Mittagstisch an. Die zentrale Lage mitten in der Mall macht das Restaurant zum perfekten Stopp beim Shopping.

Das Restaurant bietet über 120 Plätze, davon 60 auf der Terrasse mit Blick auf das Treiben in der Dänischen Straße. Im Inneren sorgen goldene und bronzefarbene Dekoration an der Decke sowie passende Möbel für warmes Ambiente. Ein Glas Wein aus dem sonnigen Süden und hausgemachtes Tiramisu runden den Besuch perfekt ab .

Ein besonderes Highlight: Ihr könnt im benachbarten Mercato Italiano euren perfekten Wein aussuchen und beim Essen in der Tonberghalle verzehren . Der Mercato Italiano bietet wöchentlich frische Delikatessen direkt aus Italien: Parmaschinken, Fenchelsalami, Pecorino, Parmesan und Büffelmozzarella. Die hauseigene Küche bereitet frische Antipasti zu. Das Sortiment umfasst ausgewählte Pastasorten, Risottoreis, feine Soßen, Olivenöle und Aceto Balsamico – ein kleines Stück Italien mitten in Kiel. Standort : Tonberg 1 Website : tonberghalle.de

In der ehemaligen Coca-Cola-Abfüllanlage backt das Team von Farina Di Nonna die leckerste Pizza nördlich der Alpen. Der Teig ist dünn, locker und knusprig zugleich. Dazu kommt eine gut gewürzte Tomatensauce und hochwertige Beläge . Das Team hat von Weltmeistern gelernt und viele Erfahrungen in vorherigen Projekten gesammelt.

In der L'Osteria erwartet euch echtes Italien-Feeling mit knusprigen Pizzen, hausgemachter Pasta, leckeren Antipasti, himmlischen Dolci und ausgewählten Weinen. Sobald die Tür aufgeht, fühlt ihr euch wie in einer typisch italienischen Osteria: lebhaft, ein bisschen laut und erfüllt vom köstlichen Duft italienischer Küche.

Seit 1999 überzeugt das Konzept mit frischer italienischer Küche, lässigem Ambiente und Pizzen, die über den Tellerrand hinausragen. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Die erste L'Osteria eröffnete in Nürnberg – heute findet ihr die Restaurants in vielen deutschen Städten sowie in Österreich und der Schweiz. Ein offener, herzlicher Ort für Familien, Freunde und Pärchen, an dem jeder so sein darf, wie er ist.



Standort: Raiffeisenstraße 1

Website: losteria.net

Weitere Tipps für leckeres Essen in Kiel: