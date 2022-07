9 schöne Strände in und um Kiel

Je nach Laune genießt man entweder den Blick aufs offene Meer oder die vorbeiziehenden Fähren und Segelboote auf der Kieler Förde. Für Unterhaltung sorgen auch die zahlreichen Stand-Up-Paddler mit ihren krampfhaften Versuchen nicht in die Ostsee zu fallen. Hat man Lust auf ausgiebige Spaziergänge, kann man in Kiel wählen, ob man direkt am Meer entlanglaufen möchte oder lieber von hoch oben an der Steilküste auf die Ostsee hinunterblickt. Kein Wunder, dass es so viele Urlauber in die schleswig-holsteinische Hauptstadt zieht. Für alle, die einen Urlaub in Kiel planen – und für die, die bereits dort wohnen, wo andere Urlaub machen – haben wir 9 wunderschöne Strände in und um Kiel rausgesucht, an denen Urlaubsfeeling garantiert ist. 1. Falckensteiner Strand

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gisela 🇪🇺Europe Baltic Sea (@giselameschke) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Absolutes Sommerfeeling bietet der Falckensteiner Strand in Kiel Friedrichsort. Vom Stadtzentrum braucht man ungefähr 20 Minuten mit dem Auto und ungefähr 40 mit dem Bus. Dann nur noch ein paar Minuten zu Fuß und schon könnt ihr ein Wettrennen ins Wasser machen. Sehr beliebt ist der Badestrand bei Familien, nicht nur wegen der kurzen Distanz von Parkplatz und Strand, sondern auch wegen dem flachen Wasser, in dem die Kinder perfekt plantschen können. Wer etwas mehr Action und raus aufs Meer will, kann ein Stück weiter westlich Bretter zum Surfen oder SUP ausleihen. Dort befindet sich auch der Falckensteiner Hundestrand, an dem sich die Hunde neben dem Rennen auch beim Schwimmen austoben können. Auch der Leuchtturm in Friedrichsort bietet nicht nur aus der Ferne einen netten Anblick sondern ist definitiv einen Besuch wert. Standort: Falckensteiner Strand, Friedrichsort 2. Schönberger Strand

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Schönberger Strand (@schoenbergerstrand) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Mit seinem feinen Sand und den in regelmäßigem Abstand errichteten Buhnen ist der Schönberger Strand einer der schönsten Strände in und um Kiel. Mit seinen seichten Dünen und seiner Weitläufigkeit erinnert er ein wenig an Dänemark. Der perfekte Ort, um nach einem langen Tag noch einmal die Seele baumeln zu lassen. Der Supermarkt in der Nähe bietet außerdem Gelegenheit, sich für ein spontanes Picknick am Strand auszustatten oder an heißen Sommertagen mit einem kühlen Getränk. In mehrere Bereiche aufgeteilt, enthält der beinahe 8 Kilometer lange Sandstrand auch mehrere Deichterrassen mit leckeren Speisen und Getränken und einen FKK-Strand, an dem man sich wunderbar bräunen kann. Standort: Schönberger Strand, Schönberg 3. Timmendorfer Strand

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Timmendorfer Strand & Niendorf (@timmendorferstrand_niendorf) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Noch mehr "Vitamin Sea" bekommt ihr am Timmendorfer Strand. Ein wunderschönes Bild gibt die Seebrücke Niendorf an der Ostsee ab, die man von diesem Kieler Strand aus bestaunen kann. Besonders am Abend, wenn überall am Ufer und an der Brücke selbst die Lichter angehen ist die Brücke ein ausgesprochen romantisches Urlaubsziel. Etwas außerhalb von Kiel aber dafür wunderschön gelegen eignet sich dieser Strand besonders gut für einen Familienausflug. Während die Eltern es sich im Strandkorb gemütlich machen, spielen die Kleinen im Sand. Standort: Timmendorfer Strand, Timmendorf 4. Laboe

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ostseebad Laboe (@ostseebadlaboe) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Eine Fährenfahrt wert ist auf jeden Fall der Strand von Laboe – einem der hübschesten Stadtteile von Kiel. Hier lässt sich ganz entspannt vom Strandkorb aus der Blick auf die Ostsee genießen. Vor oder nach dem Strandbesuch kann man einen Spaziergang durch den Kurort Laboe oder an der Promenade entlang unternehmen. Hier könnt ihr auch in letzter Minute noch ein neues Handtuch oder eine neue Badehose kaufen, falls ihr beim Packen der Strandtasche etwas vergessen haben solltet – oder ein neues Buch, damit ihr im Strandkorb auch etwas zum Lesen habt. Sehenswert sind auch das Laboer Marine-Ehrenmal und das zugehörige U-Boot, welches nicht mehr im Dienst ist und nun besichtigt werden kann. Kleiner Tipp: solltet ihr die letzte Fähre mal verpassen, gibt es nicht weit vom Hafen entfernt eine Bushaltestelle, von der aus Busse in Richtung Bahnhof fahren. Standort: Strand von Laboe, Laboe 5. Hasselfelde Ebenfalls am Ostufer aber deutlich näher an der Kieler Innenstadt als Laboe liegt der Strand von Hasselfelde. Dieser Strand ist zurecht bei den Studenten der FH Kiel beliebt und das nicht nur wegen der kurzen Distanz zur Hochschule. Wie überall am Ostufer kann man hier auch noch in den späten Abendstunden die letzten Sonnenstrahlen genießen oder sich tagsüber am Glitzern der Sonne auf der Kieler Förde erfreuen. Wer also in seinem Urlaub gerne den ein oder anderen spektakulären Sonnenuntergang mitnehmen will, der sollte den Hasselfelder Strand nicht von seiner Liste streichen. Standort: Hasselfelder Strand, Hasselfelde 6. Lübecker Bucht

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lübecker Bucht Ostsee (@luebeckerbuchttourismus) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Als eine der schönsten Ostsee-Buchten – neben der Kieler Bucht natürlich – gilt die Lübecker Bucht, die nicht weit von Kiel entfernt ist. Mit sechs verschiedenen Stränden ist hier für jeden was dabei. Während man zum Beispiel entspannt in Neustadt Kultur erleben und den Charme einer historischen Hafenstadt auf sich wirken lassen kann, erlebt man eine actionreiche Zeit im Surfparadies Pelzerhaken. Natur und moderner Lifestyle treffen in Scharbeutz aufeinander, während man an der Pönitzer Seenplatte ganz dem Alltag entfliehen und weitläufigen Wäldern die Natur genießen kann. Groß genug, um für Familien und Paare Platz zu bieten sind auch die Strände in Sierksdorf und Rettin. Wer in Kiel Urlaub macht, sollte also auf jeden Fall Zeit für einen Tagesausflug zur Lübecker Bucht einplanen. Es lohnt sich! Noch mehr über Lübeck und Umgebung erfahrt ihr hier. Standort: Lübecker Bucht 7. Eckernförde

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Eckernförder Bucht (@eckernfoerderbucht) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Etwas nördlich von Kiel liegt der Strand von Eckernförde, der wirklich alles zu bieten hat. Restaurant, Kiosk und Imbiss sorgen für ausreichend Verpflegung, nachdem man sich bei Beachvolleyball, beim Wassersport oder beim Beachbasketball verausgabt hat. Zum Sonnen kann man auch hier Strandkörbe mieten und der Parkplatz befindet sich ganz in der Nähe, sodass man die Surfausrüstung auch nicht allzu weit tragen muss. Gute Busverbindungen zur Eckernförder Bucht gibt es von Kiel aus ebenfalls. Und als wäre all das nicht genug, gibt es hier einen kilometerlangen weißen Sandstrand mit seicht abfallendem Wasser – perfekt, um zu Baden. Was will man da noch Meer! Standort: Eckernförder Bucht, Eckernförde 8. Kiel-Schilksee

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Karin A. (@karins_naturgarten) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Klein aber fein ist der Strand von Kiel Schilksee, und hat dennoch eine ganze Menge zu bieten. Ähnlich wie der Falckensteiner Strand liegt auch der Strand in Schilksee in einer weitestgehend naturbelassenen Umgebung. Auf feinem Sand oder im Strandkorb kann man sich hier von der Sonne bräunen lassen – im FKK-Bereich auch unbekleidet. Wer mal wieder mit dem Tretboot raus aufs Wasser will, kann hier gerne seine Wadenmuskulatur unter Beweis stellen. Auch vom Boot aus in die Ostsee springen könnt ihr hier ganz sorglos, da es eine Badeaufsicht gibt. Standort: Strand von Kiel Schilksee 9. Seebad Düsternbrook Zu guter Letzt gibt es noch eine Alternative zu Sand zwischen den Zehen, der nach drei Tagen immer noch nicht wieder weg ist, nämlich das Seebad Düsternbrook. In dem Outdoor Schwimmbad mitten in Kiel tragen ein Sprungbrett und Möglichkeiten zum Stand-Up-Paddling zum Wasserspaß bei. Danach kann man sich in der Seebar nebenan stärken und noch einmal den Ausblick auf die Kieler Förde genießen. Das Seebad Düsternbrook ist perfekt für Familien geeignet und für alle, die lieber unter Aufsicht in der Kieler Förde baden. Standort: Seebad Düsternbrook

Weitere Empfehlungen