Philipp Guggenmoos: Neuer Hafenkapitän in Kiel

Christian Zierau , zuständiger Stadtrat für das Hafenamt, freut sich über die hervorragende Nachbesetzung : "Nach der langjährigen und erfolgreichen Arbeit von Michael Schmidt freuen wir uns, dass wir mit Philipp Guggenmoos einen engagierten und kompetenten Nachfolger gefunden haben, der sowohl in der maritimen Branche als auch im internationalen Umfeld vielfältige Erfahrungen mitbringt ."

Guggenmoos ist bereits seit Anfang Dezember 2024 im Amt und wurde noch von seinem Vorgänger Michael Schmidt in die neuen Aufgaben eingeführt. So konnte ein reibungsloser Übergang gewährleistet werden .

Guggenmoos ist 39 Jahre alt und gebürtiger Schwabe. Sein Weg führte ihn über eine ostfriesische Reederei, Aida-Kreuzfahrtschiffe und eine taiwanesische Privatyacht sowie den Einsatz für Sea-Watch im Mittelmeer in die Hafenbehörde für die landeseigenen Häfen des Landes Schleswig-Holstein.

Zuletzt war er beim Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz in Husum tätig, bevor er nun in das Kieler Hafenhaus am Bollhörnkai wechselte. Stadtrat Zierau wünscht dem neuen Hafenkapitän für seine Aufgabe viel Erfolg und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Das Hafenamt: eine wichtige Rolle

Das Hafenamt spielt eine besondere Rolle für Kiel als Hafenstadt, die von ihrer maritimen Tradition und Bedeutung lebt. Es ist sowohl für die Organisation des kommunalen Hafens als auch als Gefahrenabwehr-, Verkehrs-, Ordnungs- und Genehmigungsbehörde zuständig.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Kontrolle, Beaufsichtigung und Regulierung aller Verkehre im Hafen, maritimer Umweltschutz, hafenbehördliche Genehmigungen, die Gefahrgutüberwachung und das nicht gewerbliche Fischereiwesen. Außerdem organisiert der Hafenkapitän die Windjammer-Segelparade zur Kieler Woche.