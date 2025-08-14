Kieler Stadtmission: Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenslagen

Vielfältige Unterstützung unter einem Dach

Die Stadtmission arbeitet unter dem Dach der Evangelischen Stiftung Alsterdorf und ist Mitglied im Diakonischen Werk Schleswig-Holstein. Das Unternehmen engagiert sich täglich für Menschen, die Unterstützung benötigen. Zusätzlich initiiert die Organisation regelmäßig neue soziale Projekte und arbeitet sozialraumorientiert in verschiedenen Stadtteilen.

Suchthilfe: Den ersten Schritt wagen

Sucht entwickelt sich schleichend aus alltäglichen Gewohnheiten. Ein Rotwein am Abend, Surfen im Internet oder eine Zigarette nach dem Essen können über längere Zeit zu einer Abhängigkeit werden. Die Stadtmission hilft Menschen, die die Kontrolle über ihr Leben durch Alkohol, Medikamente, Cannabis, Glücksspiel, Medien oder Nikotin verloren haben.

Sucht ist eine anerkannte Krankheit mit erheblichen körperlichen, psychischen, sozialen und finanziellen Folgen. Die Auswirkungen betreffen auch Familienangehörige und den Freundeskreis. Die Experten der Stadtmission begleiten und unterstützen Betroffene auf dem Weg aus der Abhängigkeit.

Kaufhaus ECHT.GUT: Secondhand für den kleinen Geldbeutel

Das Kaufhaus ECHT.GUT bietet eine große Auswahl an Secondhand-Waren zu günstigen Preisen. Das Sortiment umfasst Möbel, Hausrat, Technik, Küchenmobiliar, Schallplatten, CDs, Spielzeug und Kleidung. Alle Waren stammen aus Spenden von Menschen aus Kiel und Umgebung.

Menschen mit schmalem Geldbeutel erhalten einen Preisnachlass von 25 Prozent auf das gesamte Sortiment. Eine Kundenkarte bekommen Personen, die Grundsicherung, Arbeitslosengeld II, BAFöG, Kinderzuschläge oder Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz beziehen. Auch Inhaber eines Kiel-Passes, Senioren-Passes, Tafel-Ausweises oder Wohngeldberechtigungsscheins erhalten die Vergünstigung.

Beschäftigung und Förderung für neue Perspektiven

Der Verlust des Arbeitsplatzes bedeutet oft auch den Verlust eines geregelten Tagesablaufs und einer sinnstiftenden Aufgabe. Die Stadtmission bietet verschiedene Beschäftigungsangebote für Menschen, die durch Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen, Wohnungsverlust oder Straffälligkeit in soziale Notlagen geraten sind.

Das Erleben von Erfolg und Anerkennung durch sinnvolle Tätigkeiten lässt die eigenen Potenziale wachsen. Ziel ist die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Eine Beschäftigung und Tagesstruktur helfen den Betroffenen, neue Lebensfreude zu finden.

Wohnungsnotfallhilfe: Unterstützung in existenziellen Krisen