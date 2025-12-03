Was steckt hinter dem Bau-Turbo?

Der neue "Bau-Turbo“ ist Teil des novellierten Baugesetzbuchs und soll langwierige Planungsverfahren im Wohnungsbau deutlich verkürzen. Kiel nutzt diese Chance, um mehr Flächen für den privaten Wohnungsbau zu mobilisieren und Handlungsspielräume für Gemeinden und Bauherren zu erweitern.



Durch die Verfahrensvereinfachungen können Bauherren künftig schneller mit Genehmigungen rechnen. Die Transparenz im Ablauf sorgt für Planungs- und Investitionssicherheit. Das neue Modell prüft standardisiert, ob die städtischen Anforderungen wirtschaftlich angemessen sind, ein Gewinn für alle Beteiligten.



Kiel ist die erste Stadt in Schleswig-Holstein mit einem derart effizienten Baulandmodell. Das Verfahren zu Verhandlungen mit Projektentwicklern wird gestrafft, sodass neue Bauprojekte zügig starten können. Die Stadt setzt damit ein deutliches Zeichen für Innovation und regionale Vorreiterrolle.

Welche Ziele verfolgt die Stadt Kiel?

Das erklärte Ziel ist, mehr Wohnungsbau zu ermöglichen und unerschlossene Baupotenziale zu heben, ohne dabei die städtebaulichen Ansprüche zu senken. Kiel will zeigen, wie der "Bau-Turbo“ in ganz Schleswig-Holstein erfolgreich umgesetzt werden kann und setzt auf nachhaltige Entwicklung.

Trotz beschleunigter Verfahren bleibt die städtebauliche Qualität im Fokus. Neue Bauprojekte müssen ins Stadtbild passen und alle städtebaulichen Regeln einhalten. Eine vertragliche Bauverpflichtung stellt sicher, dass tatsächlich gebaut wird, denn gebaute Wohnungen sind besser als genehmigte und in ewiglangen Planungen verschleppte.

Für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet das in der Folge mehr bezahlbaren Wohnraum und eine bessere Nutzung der knappen Flächen. Die effizienteren Verfahren sorgen dafür, dass neue Wohnungen schneller bezugsfertig werden und der Wohnungsmarkt entlastet wird.

In den kommenden Wochen informiert das Baudezernat Politik und Wohnungswirtschaft über die neuen Möglichkeiten. So wird sichergestellt, dass alle Akteure einbezogen und die Chancen des Bau-Turbos optimal genutzt werden.

