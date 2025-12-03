Was macht die neue AIDA-Premiere in Kiel besonders?

AIDA Cruises bietet ab Winter 2025/26 erstmals Kreuzfahrten auch in der kalten Jahreszeit direkt ab Kiel an. Damit erweitert AIDA sein Angebot um eine ganzjährige Präsenz und setzt ein starkes Zeichen für den Standort. Gäste profitieren von der Möglichkeit, Nordeuropa und die schönsten Weihnachtsmärkte entspannt ab Deutschland zu erkunden.

Warum profitiert Kiel von der Winterkreuzfahrt?

Die Entscheidung für ganzjährige Fahrten stärkt den Tourismus in Kiel außerhalb der klassischen Saison und sorgt für eine lebendige Stadt auch im Winter. Über 1,35 Millionen Gäste sind seit 1996 mit AIDA ab Kiel gereist. Rund die Hälfte bleibt vor oder nach der Kreuzfahrt in der Stadt und trägt so zur lokalen Wertschöpfung bei.

An Wechseltagen sorgen über 400 Dienstleister an Bord für einen professionellen Ablauf. Bis zu 260 Tonnen Proviant werden verladen, ein bedeutender wirtschaftlicher Impuls für die lokale Wirtschaft. Die Partnerschaft zwischen AIDA und Kiel ist seit Jahren erfolgreich und kontinuierlich gewachsen.

Was bedeutet das für den Kreuzfahrtstandort Schleswig-Holstein?

Mit dem neuen Winterprogramm wird Kiel als Kreuzfahrtstandort auch außerhalb der Sommersaison gestärkt. Schleswig-Holstein und insbesondere der Standort Kiel rückt durch diese Premiere noch stärker auf die Kreuzfahrtkarte und setzt Impulse für Tourismus und maritime Infrastruktur. Das bestätigte auch die Landespolitik und der Hafen.

Wie setzt AIDA auf Nachhaltigkeit im Kieler Hafen?