Kürbishöfe in Kiel und Umgebung

Der Kürbis ist zur Herbstzeit der absolute Star in der Küche. Das liegt nicht zuletzt an seiner Vielseitigkeit. Als Suppe, im Salat, aus dem Ofen und sogar im Kuchen machen sich Hokkaido, Butternut und Co. ganz wunderbar. Besonders nach einem ausgiebigen Herbstspaziergang in Kiel ist so eine Kürbissuppe ein richtiger Seelenwärmer. Dank des aus Irland stammenden und in Amerika verbreiteten Trends des Aushölens und Schnitzens hat der Kürbis sogar noch eine weitere Verwendung gefunden. Mittlerweile stehen auch in Deutschland überall leuchtende Zierkürbisse mit verschiedenen Gesichtsausdrücken in Hauseingängen und auf Balkonen. Falls ihr noch nach weiteren Unternehmungen mit Gänsehaut- und Gruselfeeling sucht, haben wir einige Halloween Highlights und Hotspots in Kiel für euch. Ob als Deko-Element, als Gruselobjekt, als Geschenk mit Gravur oder in einem leckeren Gericht – der Kürbis liegt gerade voll im Trend! Wie wäre es also mit einem kleinen Ausflug zu einem der Kürbishöfe in der Nähe von Kiel? Hier sind 4 Kürbishöfe, auf denen ihr Kürbisse in allen Größen und Formen bekommt. 1. Kürbisscheune

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Michael Ohle (@kuerbisscheune_worth) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

In der Kürbis-Scheune bekommt ihr von Dienstag bis Sonntag täglich alles, was ihr so an Herbstdekoration oder für ein leckeres Herbstessen braucht. Hier gibt es eine große Auswahl an Speise- und Deko-Kürbissen in verschiedenen Größen und Farben. Ihr könnt euch hier auch mit der ganzen Familie oder in größeren Gruppen mit bis zu 25 Personen zum Kürbis-Schnitzen anmelden. Vorlagen und das nötige Schnitzwerkzeug bekommt ihr vor Ort. Natürlich könnt ihr die Kürbisse auch mit nach Hause nehmen und dort schnitzen oder einen fertig geschnitzten Kürbis kaufen. Auch die Auswahl an Speisekürbissen lässt bei 130 verschiedenen Sorten keine Wünsche offen. Standort: Dorfstraße 6

Website: xn--krbis-scheune-wob.de 2. Hof Wittschap

Kürbisse, © 127071 / Pixabay

Auf Hof Wittschap in Melsdorf, am Kieler Stadtrand, wird jede Menge saisonales Gemüse angebaut, darunter auch eine Auswahl an leckeren Kürbissen! Und das Gute: Für einen Kürbis vom Hof Wittschap müsst ihr nicht einmal die Stadt verlassen, denn jeden Samstag verkaufen sie ihre Ware von 8.00 bis 13.00 Uhr auf dem Wochenmarkt am Exerzierplatz, mitten in Kiel. Wer einen kleinen Ausflug mit dem Rad nicht scheut, kann auch einmal in dem von Montag bis Samstag geöffneten Hofladen vorbei schauen. Der Hof Wittschap hat es sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Menschen regional mit Gemüse zu versorgen. Seit 2021 betreiben sie nun die Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) und können für dieses tolle Projekt eure Unterstützung gut gebrauchen. Standort: Rendsburger Landstraße 510

Website: wittschap.de 3. Kürbishof Wrage & Thies

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tina Lemmermann | Hamburg & Norddeutschland (@ausflugstippsforkids) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Eine besonders große Auswahl an Kürbissorten hat der Kürbishof Wrage & Thies in Hasenmoor. Vom klassischen Hokkaido-Kürbis bis zum Ufo-Zierkürbis ist hier alles dabei. Auch andere feine Dinge, wie Zucchinis, Rote Beete, Met oder Honig vom Imker, kann hier käuflich erworben werden. Einen Ausflug ist der schön gestaltete Hof allemal wert. Unser Tipp: Der Bauer kommt auf Anfrage tatsächlich auch an Schulen und Kitas, um mit den Kindern gemeinsam für Halloween Kürbisse zu schnitzen! Dabei wird sogar der ein oder andere Zierkürbis an die Kinder verschenkt. Standort: Dorfstraße 18a

Website: facebook.com/KuerbishofWrageThies 4. Biohof Burmeister

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hof Burmeister (@hof_burmeister) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Auf dem seit über 100 Jahren von Familie Burmeister geführten Biohof gibt es so einiges zu entdecken und zu erleben. Neben ihrer Leidenschaft für den Kartoffelanbau betreibt die Familie auch einen Hofladen und einen Online-Shop. Neben ihren köstlichen Qualitätskartoffeln verkaufen die Landwirt:innen hier Geschenkkisten und Genießerkörbe mit allerlei leckeren und hausgemachten Spezialitäten. Zum Oktober hin gibt es dann immer eine große Kürbis-Ernte – natürlich rechtzeitig zu Halloween. Na wenn das nicht genügend Gründe sind, dem Biohof Burmeister mal einen Besuch abzustatten! Geheimtipp: Vom 16. November bis zum 24. Dezember 2023 findet der alljährliche Weihnachtsmarkt auf dem Hof statt, wo es leckeren Weihnachtsbraten, tolle Geschenke und noch vieles mehr gibt! Standort: Hauptstraße 1

Website: hof-burmeister.de

Ortsinformationen Kürbisscheune Dorfstraße 6 21502 Worth 04152/886975 E-Mail Website Facebook Instagram

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Hof Wittschap Rendsburger Landstraße 510 24111 Kiel 0431/2392369 E-Mail Website

Kürbishof Wrage und Thies Dorfstraße 18a 24640 Hasenmoor 04195/597 Facebook Instagram

Biohof Burmeister Hauptstraße 1 23845 Wakendorf 04550/98987 E-Mail Website Instagram

Weitere Empfehlungen