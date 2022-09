Halloween in Kiel: Highlights und Hotspots

Die bunte Mischung an Kultur, Kunst und Freizeitspaß bietet genug Events, um euch den ganzen Herbst durch mit spooktakulären Ereignissen zu versorgen. Have a Happy Halloween!

Damit ihr bei der gemeinsamen Grusel-Planung vor euren Freunden mit ein paar tollen Ideen glänzen könnt, haben wir hier eine Auswahl an spannenden Halloween-Highlights in Kiel und Umgebung für euch.

Ob man nun Lust hat, sich aufwendig zu verkleiden oder sich kreativ zu verausgaben, ein bisschen Nervenkitzel zu haben oder einfach eine Party feiern möchte – all das könnt ihr in Kiel zu Halloween erleben!

Zusammen mit euren Freunden und mit anderen Gleichgesinnten – und vielleicht in Anwesenheit des ein oder anderen Toten – könnt ihr euch hier ganz in Ruhe auf die Halloween-Zeit einstimmen . Alle Materialien werden gestellt, also müsst ihr nichts mitbringen. Nach Hause geht ihr dann glücklich und zufrieden und mit eurem eigenen Kunstwerk.

Wer sich gerne überraschen lässt, für den ist die Thrill-Sneak am 22. Oktober 2022 im Studio Filmtheater am Dreiecksplatz das richtige. Anders als in der normalen Sneak werden hier grundsätzlich nur Horrorfilme, Psychothriller und Ähnliches gezeigt. Der zusätzliche Nervenkitzel entsteht hier dadurch, dass man überhaupt nichts über den Film weiß, den man sich ansieht.

Zum einen startet im Cinemaxx am 13. Oktober 2022 der Horrorfilm Halloween Ends . Im Film durchlebt die neue Heimatstadt von Laurie Strode, die vier Jahre zuvor den Schrecken von Halloween Kills miterlebt hat, eine Welle der Gewalt und des Terrors. Laurie muss sich also erneut ihren Ängsten stellen und dem Bösen gegenübertreten.

Wer mal wieder so gefesselt im Kinosessel sitzen will, dass er das Popcorn komplett vergisst, hat dieses Halloween gleich mehrere Optionen .

Wann? 14. bis 31. Oktober 2022, tägl. 10.00 bis 18.00 Uhr (Freitags, Samstags und am 31. Oktober bis 22.00 Uhr) Wo? Heide Park Resort, Heide Park 1, 29614 Soltau Eintritt: 37,- Euro Tickets: online auf heide-park.de

In der Zeit vom 14. bis zum 31. Oktober 2022 verwandelt sich der Heide Park in eine einzige große Grusel-Attraktion für die ganze Familie. Für die Kinder gibt es Highlights wie die Kids Halloween Show und für die Erwachsenen und Jugendlichen eine Reihe an gruselige Attraktionen.

Wer sich nicht in einem Geister-Labyrinth verlaufen hat, kann sich bei rasanten Fahrgeschäften noch mehr Nervenkitzel holen. Außerdem gibt es einige Walking Acts, die sich in den Horror-Attraktionen bewegen und euch das Fürchten lehren.

Halloween Hintergründe

Neben einer eigenen Webpage hat das Grusel-Kostüm-Fest eine spannende Hintergrundgeschichte. Wie fast jeder weiß, kommt Halloween aus Amerika und wird jährlich am 31. Oktober gefeiert. Der Name setzt sich zusammen aus den Worten "The Eve of All Hallows" (Deutsch: der Abend vor Allerheiligen).

Weithin verbreitet ist der Glaube an einen Zusammenhang von Halloween und dem keltischen Samhain-Fest zum Jahreszeitenwechsel. Viele sehen dieses Fest als Ursprung des Spuk-Festes, wie wir es heute feiern.

Jedoch gibt es keinerlei Belege dafür und viele Bräuche lassen sich auf andere europäische Feste zurückführen. Beim Heischegang zum Beispiel gehörte es zum Brauchtum, von Haus zu Haus zu gehen und um Gaben zu bitten – und woran erinnert das? Richtig an das heutige Trick or Treat – Süßes oder Saures.

Erste Überlieferungen von Halloween-Festen gab es jedoch erst im 17. Jahrhundert.

Halloween in Amerika

Irische Auswanderer brachten um 1840 die Bräuche des damaligen All Hallows' Eve nach Amerika. Dazu gehört zum Beispiel das Schnitzen von Laternen aus Gemüse, wobei sich die amerikanischen Kürbisse als wesentlich geeigneter erwiesen als die irischen Rüben.

Durch die vielen verschiedenen kulturellen Einflüsse der Zuwanderer kamen in Amerika viele Bräuche und Traditionen – einige gruseliger als andere – aus allen Teilen der Welt zusammen und haben unser heutiges Bild von Halloween geprägt.