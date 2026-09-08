Halloween in Kiel: Highlights und Hotspots

Egal ob ihr euch kreativ an aufwendigen Kostümen verausgaben, ein bisschen Nervenkitzel haben oder einfach eine große Halloween Party feiern möchtet – all das könnt ihr in Kiel zu Halloween erleben! Damit ihr bei der gemeinsamen Grusel-Planung vor euren Freunden mit ein paar tollen Ideen glänzen könnt, haben wir hier eine Auswahl an spannenden Halloween-Highlights in Kiel und Umgebung für euch. Die bunte Mischung an Kultur, Kunst und Freizeitspaß bietet genug Events, um euch den ganzen Herbst über mit spooktakulären Ereignissen zu versorgen. Have a Happy Halloween!

1. Halloween-Special im Geisterkeller

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Wann? 23. Oktober bis 08. November 2026 Wo? Geisterkeller Kiel e.V. Eintritt: 24,90 Euro Tickets: auf geisterkeller.de Der Geisterkeller Kiel bietet mit "Das Varieté der Verlorenen" eine spektakuläre Halloween-Erfahrung, die Besucher in ein längst verschollenes Varieté-Theater entführt. Die Familie Belmont verspricht zwar, dass der damalige Spuk beendet ist, doch Legenden berichten noch heute von verschwundenen Besuchern und unheimlichen Schreien. Die 80-minütige Tour kombiniert Show und Labyrinth auf einzigartige Weise. Über 1000 Requisiten, erstklassige Live-Darsteller und Hollywood-ähnliche Kulissen sorgen für garantierte Gänsehaut. Die Inszenierung erstreckt sich über 16 verschiedene Abschnitte und Labyrinthe. Die Teilnehmer müssen all ihren Mut aufbringen, um aus dieser düsteren Welt zu entkommen, bevor die Geschichte sie für immer verschlingt. Ein interaktives Erlebnis zwischen Realität und Fiktion erwartet alle Mutigen, die sich trauen, das Portal zu durchschreiten. Erlebt dieses magische Abenteuer mit mehr Erschreckern, unheimlichen Walking Acts und einer düsteren, halloweenreifen Dekoration. Standort: Liesenhörnweg 3

Liesenhörnweg 3 Website: geisterkeller.de

2. Halloween-Party

Am Samstag, 31. Oktober 2026, lädt das MAX Nachttheater zur Halloween-Party ein. Verkleidung ist erwünscht, aber keine Pflicht. Euch erwartet eine gruselige Halloween-Deko und ein Fotoshooting im Sarg. Das MAX verwandelt sich in eine schaurige Geisterlandschaft, in der Untote, Geister, Hexen, Zombies und ein Vampirgraf ihr Unwesen treiben. Einlass ab 18 Jahren. Standort: Eichhofstraße 1

Eichhofstraße 1 Website: max-nachttheater.de

3. vb30 – Das Halloween Haus

Das Halloween-Haus vb30 in Boostedt bei Neumünster verwandelt die Märchen der Gebrüder Grimm in ein schauriges Horror-Erlebnis. Besucher entdecken am 30. und 31. Oktober 2026 von 17.30 bis 21.00 Uhr, welcher Horror sich hinter den unschuldigen Märchen-Überlieferungen verbirgt. Von einem eigenartigen Rotkäppchen bis zum Bergwerk, in dem Schneewittchens Zwerge ein furchtbares Geheimnis hüten, erwarten Gäste flackernde Lichter, unheimliche Schatten und spukende Gestalten. Das Event bietet zwei verschiedene Grusel-Level: Die "Grimms Albtraum" Horror-Scarezone für Erwachsene und eine familienfreundliche Gruselzone für Kinder. Als eines der aufwendigsten und bekanntesten Halloween-Events in Schleswig-Holstein präsentiert vb30 jedes Jahr eine komplett neue professionelle Horror-Inszenierung. Der Eintritt ist kostenlos. Standort: Vossbarg 30

Vossbarg 30 Website: vb30.de

4. Escape the City

Escape the City verwandelt Kiel in einen Outdoor Escape Room. Bei "Der Goldene Orden" folgt ihr den Spuren eines jahrhundertealten Geheimbunds und löst gemeinsam Rätsel an echten Schauplätzen der Stadt. Das ist kein reines Handyspiel – nach der Bestellung erhaltet ihr ein echtes Spielpaket mit Fall-Akte und Beweismaterialien per Post. Die Mission startet am Hiroshimapark nahe der Rathausstraße bei der Otto von Bismarck-Statue. Teams von 2 bis 8 Personen benötigen etwa 2 bis 3,5 Stunden für die 2,5 bis 3,5 Kilometer lange Strecke. Ihr braucht nur ein internetfähiges Smartphone für das webbasierte Agententool, eine App ist nicht erforderlich. Das Spielpaket kostet 79,90 Euro pro Team inklusive Versand und benötigt 4 bis 5 Werktage Lieferzeit. Ihr seid an keine festen Termine gebunden und startet, wann es euch passt. Startpunkt: Hiroshimapark

Hiroshimapark Website: escapethecity.de

5. Heide Park Halloween

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Für Achterbahn-Fans gibt es einen Pflichttermin: Vom 10. Oktober bis zum 31. November 2026 findet im Heide Park Resort Soltau das größte Halloween-Spektakel des Nordens statt. Kleine Geisterjäger und große Horror-Fans kommen gleichermaßen auf ihre Kosten. An fünf Tagen hat der Park von 12.00 bis 21.00 Uhr geöffnet und ihr könnt die Attraktionen in einer einzigartigen schaurigen Atmosphäre erleben. Besondere Highlights sind Achterbahn-Fahrten im Dunkeln und ein beeindruckendes Feuerwerk über dem großen Heide Park See. Tagsüber gibt es liebevolle Dekorationen, Food Trucks und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm zu entdecken. Der Mittelaltermarkt versetzt euch zurück in längst vergangene Zeiten. Walk-Acts und Künstler ziehen durch den Park und begeistern sowohl mit gruseligen und als auch mit lustigen Darbietungen. Standort: Heide Park 1

Heide Park 1 Website: heide-park.de

Was ist eigentlich Halloween? Neben einer eigenen Webpage hat das Grusel-Kostüm-Fest eine spannende Hintergrundgeschichte. Wie fast jeder weiß, kommt Halloween aus Amerika und wird jährlich am 31. Oktober gefeiert. Der Name setzt sich zusammen aus den Worten "The Eve of All Hallows" (Deutsch: der Abend vor Allerheiligen). Weithin verbreitet ist der Glaube an einen Zusammenhang von Halloween und dem keltischen Samhain-Fest zum Jahreszeitenwechsel. Viele sehen dieses Fest als Ursprung des Spuk-Festes, wie wir es heute feiern. Jedoch gibt es keinerlei Belege dafür und viele Bräuche lassen sich auf andere europäische Feste zurückführen. Beim Heischegang zum Beispiel gehörte es zum Brauchtum, von Haus zu Haus zu gehen und um Gaben zu bitten – und woran erinnert das? Richtig an das heutige Trick or Treat – Süßes oder Saures. Erste Überlieferungen von Halloween-Festen gab es jedoch erst im 17. Jahrhundert. Halloween in Amerika Irische Auswanderer brachten um 1840 die Bräuche des damaligen All Hallows' Eve nach Amerika. Dazu gehört zum Beispiel das Schnitzen von Laternen aus Gemüse, wobei sich die amerikanischen Kürbisse als wesentlich geeigneter erwiesen als die irischen Rüben. Durch die vielen verschiedenen kulturellen Einflüsse der Zuwanderer kamen in Amerika viele Bräuche und Traditionen – einige gruseliger als andere – aus allen Teilen der Welt zusammen und haben unser heutiges Bild von Halloween geprägt. Falls ihr noch Tipps für einen gemütlichen Herbst gebrauchen könnt haben wir hier ein paar Unternehmungen für die goldene Jahreszeit für euch!

Ortsinformationen Geisterkeller e.V. Liesenhörnweg 3 24222 Schwentinental 01523/6193787 Website Facebook Instagram

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Weitere Ortsinformationen Max Nachttheater Eichhofstraße 1 24116 Kiel 0431/1229955 E-Mail Website Facebook Instagram

vb30 Vossbarg 30 24598 Boostedt Website