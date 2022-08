Wellness und Spa: 6 schöne Oasen in Kiel

Ab und zu möchte man sich einfach nur entspannen und der Hektik des Alltags entfliehen. Was gibt es da Schöneres als eine Wellness-Auszeit in einer der Wellness-Oasen in Kiel an der Ostsee zu genießen? Egal ob Fitness-Studio, Sauna, Therme oder Wellness Hotel – wir haben sechs großartige Wellness-Angebote an der Kieler Förde für euch gefunden!