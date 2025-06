Lauf ins Leben – 21 Jahre Solidarität

Am 19. und 20. Juli 2025 findet in Eckernförde der Benefizlauf "Lauf ins Leben" statt. Die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e.V. lädt bereits zum 21. Mal auf den Sportplatz am Schulzentrum Süd ein, um gemeinsam mit der ganzen Region ein starkes Zeichen für Solidarität mit Krebspatientinnen und Patienten zu setzen.