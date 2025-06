Tag der offenen Tür der Sommerateliers Schleswig-Holstein 2025

Vielfalt der Kunstformen und Orte

Die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler repräsentieren ein breites Spektrum an Kunstformen, darunter Metall, Keramik, Holz, Textil, Glas, Papier, Malerei, Grafik, Skulptur, Foto/Video, Objekt und Installation. Ebenso vielfältig sind die Orte, an denen sie sich im ganzen Land niedergelassen haben. So kann beispielsweise das Privat-Atelier des Malers Heino Karschewski im Jägerwinkel 14 in Gettorf besucht werden.

Dialog und Begegnung mit den Künstlern

Die "Sommerateliers 2025" bieten die besondere Möglichkeit zum direkten Dialog und der zwanglosen Begegnung mit den Künstlerinnen und Künstlern sowie ihren Arbeiten. Im Gegensatz zu Ausstellungen, in denen meist nur eine kleine Werkauswahl gezeigt wird, gewähren die Ateliers Einblicke in die Schaffensprozesse und Produktionsräume.

Geheimnisvolle Magie der Ateliers

Ateliers haben eine ganz eigene, geheimnisvolle Magie. Sie können sowohl nüchterne Produktionsstätten als auch inspirierende Kunsträume sein. Hier wird gedacht, geplant, experimentiert, produziert und bewahrt. Alles, was für die Entstehung der Werke unabdingbar ist, findet sich in den Ateliers: Materiallager, Werkzeuge, Materialproben und Fundstücke gestalten und bestimmen oft den Raum.

Pflege des immateriellen Kulturerbes

In den meisten Werkstätten wird zudem das immaterielle Kulturerbe gepflegt. So lassen sich sowohl die traditionelle Töpferscheibe als auch die Radierpresse finden – Zeugnisse jahrhundertealter Handwerkstechniken, die von den Künstlern am Leben erhalten werden.

Entdeckungstour durch Schleswig-Holstein

Die "Sommerateliers 2025" laden zu einer abwechslungsreichen Entdeckungstour durch Schleswig-Holstein ein. Ob in den Städten oder auf dem Land, ob in großen Atelierhäusern oder kleinen Privatwerkstätten – überall können Besucher die faszinierende Welt der Kunst hautnah erleben und mit den Künstlern ins Gespräch kommen.

Die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler freuen sich darauf, ihre Arbeit zu präsentieren und viele interessierte Gäste begrüßen zu dürfen. Nutzen Sie diese besondere Gelegenheit und begeben Sie sich auf eine spannende Reise in die vielfältige Kunstlandschaft Schleswig-Holsteins!

Weitere Informationen findet Ihr hier.