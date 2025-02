Ein unvergesslicher Abend voller Farbenfreude: Der Kieler Opernball 2025

Im Anschluss an das Musikprogramm wurde der Förderpreis der Theaterfreunde Kiel an die talentierten Sängerinnen Xenia Cumento und Clara Fréjacques verliehen – eine Anerkennung für ihre herausragenden Leistungen.

Es gab im ganzen Haus bunte Wandtapeten und Installationen zu entdecken. Auch die Theken der Bars und Essensausgaben erstrahlten in bunten Farben. Requisiten und Kulissen aus vergangenen und aktuellen Produktionen waren zusammengetragen worden, um das Opernhaus ganz in ein traumhaftes Ambiente zu hüllen – mit vollem Erfolg.

Der Farbentanz zeigte sich in allen geschmackvoll hergerichteten und bunt dekorierten Räumen und Sälen des Opernhauses . Überall prangte eine farbenfrohe Blumenpracht. Künstler wie Friedensreich Hundertwasser, Oskar Schlemmer sowie Filme des Regisseurs Wes Anderson dienten in diesem Jahr als Inspiration für die Dekorationen.

Doch nicht nur auf der Bühne ging es hoch her. Im gesamten Opernhaus warteten weitere Attraktionen auf die Besucher. Jazzpianisten, Swingbands und ein DJ sorgten in den verschiedenen Räumen für musikalische Unterhaltung. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt: Vom gut bestückten Opernteller bis zur Theaterbrezel vom Opernhaus-Catering fand jeder Geschmack etwas Passendes. Die Kieler Rösterei Kopiton verwöhnte die Gäste zudem mit leckerem Kaffee.

Wer eine besondere Erinnerung mit nach Hause nehmen wollte, konnte sich in der Fotoecke des Fotoateliers Imke Noack ablichten lassen. In der Damengarderobe stand sogar ein kostenloser Frisierservice bereit, um den perfekten Look für den Abend zu kreieren. Und wer sein Glück herausfordern wollte, konnte am Spieltisch im Casino sein Können unter Beweis stellen.

Die große Tombola wurde auch auf der Bühne ausgelost. Vom Hauptgewinn eines Elektrofahrrads bis zu begehrten Premierenabos gab es viele attraktive Preise zu gewinnen.

Theaterkunst auf der Probebühne

Auf der Probebühne erwartete die Gäste ein ganz besonderer Leckerbissen: Ausschnitte aus Produktionen des Schauspielhauses und des Theaters am Werftpark. Besonders das Musical "Romeo und Julia" begeisterte als heimliches Highlight des Abends.

Eine jazzige Ballettaufführung unter dem Motto "The Ability to Swing" sorgte um Mitternacht für einen angemessenen Abschluss des Bühnenprogramms.

Entdeckungsreise durch das Opernhaus

Das gesamte Opernhaus öffnete während des Opernballs seine Pforten und lud die Besucher zu einer Entdeckungsreise ein. Auch die Räume und Katakomben hinter und unter der Bühne konnten erkundet werden. Man konnte sich großartig verlaufen und hätte bei einem falschen Abbiegen sogar unbeabsichtigt auf der Bühne landen können – selbst während der Aufführungen!

Ausgelassene Stimmung und große Begeisterung

Die ungezwungene, ausgelassene Atmosphäre und die große Begeisterung für die Darbietungen machten den Abend zu etwas ganz Besonderem. Der Kieler Opernball bot seinen Gästen die Möglichkeit, die Vielseitigkeit des Theaters mit all seinen schillernden Facetten zu erleben und bis in die frühen Morgenstunden zu feiern.

Ein großes Lob gebührt allen Veranstalterinnen und Veranstaltern, Dekorateuren, Künstlern und Künstlerinnen, die an der Planung und Umsetzung mitgewirkt haben. Der Kieler Opernball 2025 war ein fulminantes Fest, das die Herzen der Gäste im Takt der Musik und der Farben höher schlagen ließ.