Die Vagina Monologe kehren im September zurück

Wann? Vom 5. September bis 28. September 2025, immer Freitag und Samstag um 19.00 Uhr

Sonntag 21. und 28. September um 18.00 Uhr Wo? Theater Die Komödianten Eintritt: ab 20,- Euro Tickets: Hier direkt Tickets buchen

Entstehung eines Welterfolgs

Anfang der 1990er Jahre stellte Eve Ensler über 200 Frauen eine einfache, aber kraftvolle Frage: "Wenn deine Vagina sprechen könnte, was würde sie sagen?" Die Antworten waren in jeder Hinsicht vielfältig und bildeten die Grundlage für ein revolutionäres Theaterstück.

Aus diesen intensiven Interviews schrieb Ensler ein Stück, das sie 1996 in New York selbst uraufführte. Seitdem entwickelte sich das Werk zu einem weltweiten Phänomen. Es wurde in über 50 Sprachen übersetzt und inspirierte Millionen von Menschen auf der ganzen Welt.

Vielschichtige Geschichten weiblicher Identität

Das Stück entfaltet durch bewegende Monologe ein universelles Bild weiblicher Identität. Die Geschichten sind lustig, traurig, anrührend und manchmal schockierend. Sie beleuchten wichtige Themen wie Selbstermächtigung, den Kampf gegen Gewalt, Körperbewusstsein, Sex und Erotik.

V befragte Frauen aus aller Welt über ihre intimsten Erfahrungen, Ängste und Freuden. Diese authentischen Stimmen machen das Stück zu einem kraftvollen Plädoyer für die Überwindung von Tabus. Die Monologe werden auf eindringliche und zugleich unterhaltsame Weise präsentiert.

Gesellschaftsveränderndes Werk

Die Vagina Monologe gelten als wirkungsmächtiges, gesellschaftsveränderndes Werk. Das Stück prägte die Diskussion über Geschlechtergerechtigkeit nachhaltig und wird als Meilenstein der feministischen Theaterlandschaft gefeiert.

Zeit für die nächste Generation: Das Stück erreicht heute eine neue Zuschauerschaft und bleibt dabei seiner ursprünglichen Mission treu. Es lädt alle dazu ein, zu feiern, was es heißt, Frau zu sein.

Starke Besetzung für die September-Aufführungen

Drei talentierte Schauspielerinnen bringen die vielschichtigen Monologe auf die Bühne: Iris Faber, Sarah-Jane Janson und Rafaela Schwarzer verkörpern die verschiedenen Frauenstimmen. Die szenische Einrichtung übernimmt Isaak Dentler.

Die Zuschauer erwartet ein Theaterabend, der nachhallt – mutig, tiefgründig, lustig und voller Leben. Das Stück regt nicht nur Frauen zum Nachdenken an. Es spricht alle Menschen an und zeigt die Vielfalt weiblicher Erfahrungen in ihrer ganzen Bandbreite.

Die September-Aufführungen bieten die Chance, dieses außergewöhnliche Theatererlebnis zu erleben. Ein Abend, der bewegt, zum Lachen bringt und wichtige gesellschaftliche Diskussionen anstößt.