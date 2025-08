Theater Die Komödianten: Tradition trifft Innovation in Kiel

Vom Schauspieler zum ausgezeichneten Theaterdirektor

Markus Dentler gründete das Theater als Schauspieler und Regisseur. Er sammelte ein professionelles Ensemble und hervorragende Regisseure um sich. Sein herausragendes Engagement würdigte die Landeshauptstadt Kiel mit der Andreas-Gayk-Medaille. Diese Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung des Theaters für die kulturelle Landschaft der Stadt.

Zwei besondere Spielstätten in Kiel

Das Theater Die Komödianten besitzt zwei Spielstätten in Kiel. Das feste Haus befindet sich in einem schönen, alten Werkstattgebäude in der Wilhelminenstraße. Die zweite Spielstätte ist das Freilichttheater im großen Innenhof des Kieler Rathauses. Diese Locations bieten unterschiedliche Atmosphären für verschiedene Theaterproduktionen.

Theater an ungewöhnlichen Orten

Die Komödianten verlassen gerne ihr Theater für spannende Aktionen. Sie spielen dort, wo es keiner erwartet. So entstanden außergewöhnliche Theateraktionen wie "Theater im Schwimmbad", "Theater auf Kiel Leuchtturm" und "Theater auf der Förde". Das Ensemble macht sogar Tourneen über die Halligen in der Nordsee. Diese unkonventionellen Aufführungsorte schaffen einzigartige Theatererlebnisse.

Modernes Theater mit klassischen Wurzeln

Das "Theater Die Komödianten" ist ein modernes Theater, das dennoch auf die Tradition der klassischen Schauspielkunst setzt. Das ganze Ensemble steht für diese Philosophie. Der Spielplan bietet herrliche Komödien, moderne Klassiker sowie Erst- und Uraufführungen. Die Theatermacher entwickeln und schreiben Stücke selbst oder bearbeiten vorhandene Stoffe.

Internationale Kooperationen und Kulturaustausch

Seit über 20 Jahren betreibt das Theater Kulturaustausch mit Kiels Partnerstädten. Eine echte Kooperation besteht seit mehreren Jahren mit dem Theater-Tilsit in Kiels Partnerstadt Sovetsk in der Region Kaliningrad in Russland. Die Theatermacher tauschten mit den russischen Kollegen Regisseure und Inszenierungen aus. Sie spielten sogar zweisprachige Aufführungen.

Das "Theater Die Komödianten" zeigt, wie Tradition und Innovation Hand in Hand gehen können. Künstlerisch wollen die Theatermacher stets neue Wege gehen und auf aktuelle Situationen immer neu reagieren. Diese Flexibilität macht das Theater zu einem lebendigen Teil der Kieler Kulturszene.