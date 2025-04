Das Schauspielhaus Kiel: Kultur und Kreativität

Das Gebäude des heutigen Schauspielhauses blickt auf eine wechselvolle Vergangenheit zurück. 1907 wurde es als zweite Kieler Bühne neben dem prachtvollen Stadttheater, dem jetzigen Opernhaus, eröffnet. Zunächst standen vor allem leichte Unterhaltung wie Lustspiele, Operetten und Possen auf dem Spielplan.

Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Haus von 1949 bis 1954 als Kino. Erst danach kehrte das Theater zurück. In den Jahren 1996 bis 1998 wurde das historische Gebäude umfassend saniert und modernisiert. Heute verfügt der Theaterraum über eine hervorragende Akustik und eine funktionale, zeitgemäße Bühnentechnik.

Das Studio: Die zweite Bühne

Im Obergeschoss des Schauspielhauses befindet sich mit dem Studio eine zweite, kleinere Spielstätte. Hier können bis zu 100 Zuschauer:innen Theateraufführungen in besonders intimer Atmosphäre genießen. Das Studio ergänzt perfekt die Hauptbühne und ermöglicht ein noch breiteres Programmangebot.

Anfahrt und Parken

Das Schauspielhaus ist bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto zu erreichen. Besucher und Besucherinnen können kostenfrei einen der 40 Parkplätze im 2. Untergeschoss des Parkhauses Beselerallee nutzen, sofern noch Kapazitäten frei sind. Eine Reservierung ist leider nicht möglich.

Für Rollstuhlfahrer und -fahrerinnen stehen vier Parkplätze auf der Rückseite des Schauspielhauses zur Verfügung. Bitte melde dich dafür am Veranstaltungstag telefonisch an der Pforte des Schauspielhauses an.

Das Theater Kiel: Ein Mehrspartenhaus

Das Schauspielhaus ist Teil des Theaters Kiel, das als Mehrspartenhaus mit vier eigenproduzierenden Sparten ein unglaublich facettenreiches kulturelles Angebot bietet:

Musiktheater mit Philharmonischem Orchester

Ballett

Schauspiel

Kinder- und Jugendtheater

Mit rund 500 Mitarbeitenden, drei verschiedenen Spielstätten und einem Jahresetat von etwa 35 Millionen Euro gehört das Theater Kiel zu den großen Bühnen Deutschlands. Seit 2007 wird es als Anstalt öffentlichen Rechts geführt.

Die Leitung des Theaters liegt in den Händen von Generalintendant und Schauspieldirektor Daniel Karasek, Generalmusikdirektor Gabriel Feltz sowie dem Kaufmännischen Direktor Roland Schneider. Sie bilden den Vorstand der Theater Kiel AöR. Die einzelnen Sparten werden von erfahrenen künstlerischen Leitern geführt.

Unterstützung durch Fördervereine

Drei engagierte Fördervereine unterstützen das Theater Kiel tatkräftig:

Die Gesellschaft der Freunde des Theaters in Kiel

Der Verein Musikfreunde Kiel e. V.

Die Volksbühne Kiel e. V.

Aus diesen Kooperationen gehen zahlreiche zusätzliche Veranstaltungen und Projekte hervor, die das Programm des Theaters bereichern.

Spielstätten des Theaters Kiel

Neben dem Schauspielhaus verfügt das Theater Kiel über zwei weitere Spielstätten: Das Opernhaus am Rathausplatz mit 820 Plätzen und das Theater im Werftpark in Kiel-Ellerbek mit 100 Plätzen. So kann das Theater für jede Produktion den passenden Rahmen bieten – von der intimen Studiobühne bis zum großen Opernhaus.

Das Schauspielhaus Kiel ist ein Ort, an dem Kreativität und Kultur auf höchstem Niveau gelebt werden. Als Teil des renommierten Theaters Kiel bietet es seinem Publikum ein abwechslungsreiches Programm mit Klassikern, modernen Stücken, Gastspielen und Uraufführungen.