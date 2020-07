Das innovative und kreative Theater residiert im Volkspark am Ostufer der Kieler Förde. Es spricht mit seinen Angeboten sämtliche Altersklassen an und ist zudem eines der renommiertesten Kinder- und Jugendtheater in Deutschland. Visuelles Erzähltheater für die Kleinsten ab 3 Jahren und kurze schlaue Dramen zum Lachen, Gruseln und Lernen bietet das Werftparkensemble.

Mit Theodor Storms Schimmelreiter etwa, einem Klassiker der norddeutschen Literatur, wird auch Theater für Erwachsene in Szene gesetzt. Dazu gehören ebenso eine romantische Collage aus Literatur und Musik wie ein frecher musikalischer Abend mit Band.

Neben dem facettenreichen Repertoire hat das Theater im Werftpark wechselnde Extraveranstaltungen im Programm, die sich äußerster Beliebtheit erfreuen. Außerdem ist es Heimstatt für Gastspiele verschiedenster anderer freier Theatergruppen wie das Integrative Theater Kiel für behinderte und nicht behinderte Spieler. Seine Schulstücke führt das Theater im Werftpark auch mobil in Kindergärten und Schulen auf.

Das Theater verfügt über zwei Veranstaltungsräumen. Einen größeren Saal mit ca 90 Plätzen und einen kleineren Raum mit rund 60 Sitzplätzen.

Alle Termine im Theater im Werftpark finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.