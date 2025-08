Niederdeutsche Bühne im Theater am Wilhelmplatz

Vielfältiges Programm auf Plattdeutsch

In jeder Spielzeit bringt die NBK sechs oder sieben Bühnenstücke in niederdeutscher Sprache auf die Bühne. Das Repertoire reicht von klassischen Dramen und Komödien über Boulevardkomödien bis hin zu zeitgenössischen Schauspielen, Musicals und Lesungen. Zusätzlich steht ein Weihnachtsmärchen in hochdeutscher Sprache auf dem Spielplan.

Die Theatermacher haben sich der Pflege der niederdeutschen Sprache und Tradition verpflichtet, bleiben dabei aber keineswegs altbacken. Sie zeigen Theaterstücke, die ihr Publikum lebensnah und zeitkritisch unterhalten. Mit den Aufführungen dokumentieren sie sowohl die Eigenständigkeit der plattdeutschen Sprache als auch den wichtigen Stellenwert des Niederdeutschen in Schleswig-Holstein.

Mut zu ungewöhnlichen Stücken

Die NBK bricht bewusst die Erwartungen ihrer Zuschauer auf. Neben humorvollen Stücken zeigt das Theater auch für das Niederdeutsche Theater zunächst ungewöhnlich eingestufte Werke. So brachten sie bereits "Misery" nach Stephen King auf die Bühne, adaptierten "Goot gegen Nordwind" nach Daniel Glattauer oder zeigten "Keenohrhaas" nach dem Film "Keinohrhasen" von und mit Til Schweiger.

Diese mutigen Programmwahl zeigt: Plattdeutsch kann alles – von Horror über romantische Komödien bis hin zu modernen Beziehungsgeschichten. Die Theatermacher beweisen damit, dass die niederdeutsche Sprache lebendig und vielseitig ist.

Nachwuchsförderung im Jugendclub

Der Jugendclub der NBK sorgt für den Nachwuchs im niederdeutschen Theater. Die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler bringen regelmäßig ein eigenes Stück in niederdeutscher Sprache auf die Bühne. So lernen sie nicht nur die Sprache, sondern auch die Theaterkunst kennen und halten die Tradition lebendig.

Mitglied im Niederdeutschen Bühnenbund

Als Mitglied im Niederdeutschen Bühnenbund ist die NBK Teil eines größeren Netzwerks von Theatern, die sich der Pflege der plattdeutschen Sprache widmen. Dieser Zusammenschluss stärkt die Position des niederdeutschen Theaters in der deutschen Theaterlandschaft.

Die Niederdeutsche Bühne Kiel zeigt eindrucksvoll, wie Tradition und Moderne Hand in Hand gehen können. Mit ihrer lebendigen Interpretation klassischer und zeitgenössischer Stücke auf Plattdeutsch macht sie neugierig auf eine Sprache, die viele schon totgesagt hatten.

Alle Termine im Theater am Wilhelmplatz finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.