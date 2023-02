5 erlebnisreiche Hafenrundfahrten in Kiel

Auf dem glitzernden Wasser und umgeben von stolzen Fähren, riesigen Kreuzfahrtschiffen und beeindruckend wendigen Segelbooten zeigt sich Kiel von seiner schönsten Seite. Nicht nur malerische Häfen, sondern auch wunderschöne Sandstrände säumen das Ufer der Kieler Förde. Mehr über die schönen Strände und Buchten von Kiel und Umgebung findet ihr hier. Ob es nun eine romantische Fährenfahrt am Abend mit toller Beleuchtung sein soll, eine nostalgische Fahrt zu Kiels geschichtsträchtigen Denkmälern untermalt mit fachkundigen Erzählungen zur Stadt oder ein gemütlicher Bootsausflug mit Brunch und Live-Musik – bei den Kieler Hafenrundfahrten ist für jede:n was dabei. Für alle, die einen Urlaub in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins planen, haben wir hier eine Auswahl an erlebnisreichen Hafenrundfahrten zusammengestellt. So wird euer nächster Aufenthalt im St(r)andort Kiel zu einem absoluten Highlight. 1. Mit Adler-Schiffen auf dem NOK

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Adler-Schiffe (@reederei.adlerschiffe) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Mit den Adler-Schiffen kann man nicht nur über die Kieler Förde schippern, sondern auch den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) befahren. Kiel kann dabei der Startpunkt oder das Ziel der Fahrt über den weltweit meistbefahrenen Seekanal sein. Ob es nun eine nostalgische Fahrt dem über 115 Jahre alten Raddampfer Freya oder eine barrierefreie Restaurantfahrt mit der moderneren MS Princess sein soll – für Verpflegung ist bei beiden Schiffen gesorgt. Mit Brunchbuffet und diversen Getränken am Vormittag und Kuchenbuffet mit Tee oder Kaffee am Nachmittag geht niemand am Ende hungrig von Bord. Zum Angebot zählen mit Live-Musik untermalte Brunchfahrten mit Raddampfer Freya durch die Kieler Förde, die große Nord-Ostsee-Kanal-Fahrt mit der MS Princess zwischen Kiel und Brunsbüttel, und die Nord-Ostsee-Kanal Fahrt mit Raddampfer Freya von Kiel nach Rendsburg. Auch kann man mit Adler-Schiffe ganz besondere Fahrten erleben, wie zum Beispiel romantische Fährenfahrten am Abend mit Lichterschein auf dem Kanal und Live-Musik. Oder feierliche Fahrten zu besonderen Anlässen, wie Ostern, Pfingsten und Himmelfahrt. Außerdem kann man Sonder- und Charterfahrten zu jedem Anlass für 50 bis 220 Personen buchen. Mehr Informationen zu den einzelnen Fahrten, deren Preisen und zu den Tickets gibt es auf www.adler-schiffe.de. 2. Klassische Hafenrundfahrt Kiel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Maximilian Kohn (@kohn.maximilian) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Bei dieser klassischen Hafenrundfahrt durch den Kieler Hafen ist das Ziel der historische Ortsteil Laboe, wo geschichtsträchtige Denkmäler und ein langer Sandstrand mit Blick aufs offene Meer warten. Abgesehen von der Kieler Woche (17. bis 25. Juni) findet die Hafenrundfahrt vom 1. Mai bis zum 30. September 2023 statt. Im Komplettpaket der Hafenrundfahrt enthalten sind nicht nur die und Hin- und Rückfahrt mit der Fähre, sondern auch der Besuch des Marine-Ehrenmals von Laboe und des U-Bootes U-995. Außerdem erhält jede:r ein Fischbrötchen auf die Hand und während der Fährenfahrt sorgen die Kapitän:innen mit fachkundigen Erzählungen für Unterhaltung an Bord. Die Hafenrundfahrten starten und enden an der Bahnhofsbrücke Kiel (Kaistraße 47, 24114 Kiel) und kostet pro erwachsener Person 39,- Euro. Mehr Informationen zu den feststehenden Terminen, den Anlegestellen und deren Abfahrtszeiten gibt es online auf www.kiel-sailing-city.de. 3. Fördetörn

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sophienhof Kiel (@sophienhof) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Vom 1. Mai bis zum 22. Oktober findet drei Mal täglich ein 2-stündiger Fördetörn durch die Kieler Häfen statt. Bei dem geschäftigen Treiben auf der Kieler Förde wird es niemals langweilig, denn es gibt immer wieder vieles zu entdecken und zu beobachten. Die ganze Tour kostet für Erwachsene 18,- Euro und für Kinder 9,- Euro. Will man noch etwas mehr Zeit an einem der Anlegeorte verbringen, kann man sich auch nur für die halbe Tour für 11,- Euro (Kinder 6,- Euro) anmelden und an einer der Anlegestellen aussteigen. Es gibt auch zwei verschiedene Familienpakete, einmal für 2 Erwachsene und 3 Kinder und einmal für eine:n Erwachsene:n und 5 Kinder für jeweils 40 ,- Euro (halbe Fahrt 24,- Euro). Mehr Informationen gibt es auf www.sfk-kiel.de. 4. Fördefährlinie F1

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rina (@rina_unicorn95) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Wer plant, den ganzen Tag über verschiedene Strände und Häfen von Kiel zu besuchen, kann auch die SFK-Fährlinien nutzen, die in täglich Passagier:innen auf der Förde transportieren. Der ÖPNV auf dem Wasser fährt durchgehend in der Zeit von März bis Oktober von der Kieler Bahnhofsbrücke aus die Anlegestellen Seegarten, Reventlou, Bellevue, Mönkeberg, Möltenort, Friedrichsort und Laboe an. In den Sommermonaten (Mai bis Anfang September) werden zusätzlich die beliebten Ausflugsziele Falckenstein, Schilksee und Strande angelaufen. Da es besonders im Sommer zu einem erhöhten Fahrgastaufkommen bei der Fördefährlinie F1 kommen kann, ist nicht immer ein Platz auf der Fähre garantiert. Aber kein Problem, es gibt von allen Anlegestellen aus Busse, die euch zurück ins Stadtzentrum bringen und die meistens sogar schneller sind als das Schiff. In den Wintermonaten (von Oktober bis März) fährt die Fördefährlinie F1 im sogenannten Winterdreieck , das heißt, es werden nur die Orte Möltenort, Friedrichsort und Laboe von der Fähre angefahren. 4. Schwentinefährlinie F2 Für nur 1,- Euro (Kinder 50 Cent) kann man die Schwentinenlinie F2 nutzen. Diese bietet sich auch besonders bei einer geplanten Radtour an, denn die Fahrradmitnahme ist hier kostenlos. Die MS Schwentine und die MS Düsternbrook bringen Pendler:innen und Urlauber:innen innerhalb kürzester Zeit von einem Ufer der Förde zum Anderen. Fahrt der Fährlinie F2 beginnt an der Anlegestelle Reventlou (am Westufer) und setzt dann über zum Ostufer nach Wellingdorf und Neumühlen, wo sich neben maritimer Wirtschaft auch die Fachhochschule FH Kiel befindet. Der Kartenkauf erfolgt bei beiden Fährlinien an Bord bei den Bordkassierer:innen oder am Verkaufsschalter an der Bahnhofsbrücke (rechts neben Vapiano) sowie beispielsweise an der Vorverkaufsstelle am Fähranleger Möltenort.

Weitere Empfehlungen