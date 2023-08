Da wo die Fische beißen: 9 tolle Orte zum Angeln in Kiel

Schleswig-Holstein ist mit seinen Seen, Flüssen und natürlich der Ostsee ein richtiges Angel-Paradies. Besonders die Landeshauptstadt Kiel ist ein beliebtes Ziel für Angler und Anglerinnen, denn hier hat man mit dem Nord-Ostsee-Kanal, der Kieler Förde, der Schwentine und den Küstenbereichen eine bunte Vielfalt an Angelplätzen zur Auswahl. Ein paar wichtige Infos vorab: Grundsätzlich darf in den freien Gewässern von Schleswig-Holstein jede:r angeln, der oder die im Besitz eines Fischerei- oder Urlaubsfischereischeins ist. Beides solltet ihr immer bei euch tragen. Für Kinder unter 13 Jahren gilt, dass sie in Begleitung einer Person mit gültigem Angelschein ebenfalls angeln dürfen. Nur in den Binnengewässern braucht ihr oft zusätzlich eine Erlaubnis des jeweiligen Fischereirechtsinhabers. Diese lassen sich in der Regel recht einfach auf der Website des jeweiligen Verbandes finden. Nachdem das nun geklärt ist, wollen wir euch gleich an 9 tolle Angelplätze entführen, die die wunderschöne Natur in und um Kiel zu bieten hat. 1. Schwentinemündung Die Schwentine – als längster Fluss Schleswig-Holsteins – hat gleich mehrere tolle Angelspots zu bieten. Ein beliebter Ort zum Angeln ist die Mündungsregion der Schwentine an der Kieler Förde, wo es Natur- und Wassersportliebende sowie Erholungsuchende gleichermaßen hinzieht. Die Magie des Ortes liegt neben der offenkundig malerischen Landschaft auch in kleinen Details wie der wunderschön gestalteten Fischtreppe an der Norduferpromenade. Der zuständige Verein ist hier der Anglerverein (AV) An De Waterkant von 1928. Seine Mitglieder sorgen dafür, dass der Fischfang hier im Einklang mit dem Naturschutz stattfindet. Ihr könnt euch bei dem Kieler Angelladen "Angel Joe" Angelkarten besorgen. An der Schwentinemündung bekommt ihr sowohl gängige Fischarten der Brassenregion sowie Wanderfische und Meeresbewohner an den Haken. Standort: Scharweg 44

Website: av-waterkant.de 2. Kieler Förde in Höhe Kiel-Holtenau

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Streetfishing-Kiel (@streetfishingkiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Wer die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins besucht, kommt um eines nicht herum: die Kieler Förde! Auch hier kann man beinahe überall die Angel auswerfen. Zu den besten Angelplätzen an dem Küstengewässer gehört jedoch der Teil der Förde, der in Höhe Kiel-Holtenau liegt. Als erfolgreichste Angelmethode gilt hier das Meeresangeln und die am häufigsten gefangenen Fische sind hier u.a. Dorsch, Hering, Makrele und Meeresforelle. Da es sich bei der Förde um ein freies Gewässer handelt, braucht ihr hier zum Angeln lediglich euren Fischereischein oder einen gültigen Urlaubsfischereischein. Standort: Leuchtturm Holtenau

Website: alleangeln.de/kieler-foerde 3. Ostsee bei Strande Ein weiterer Top Angelplatz ist der Meeresabschnitt der Ostsee bei Strande im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Wie in den meisten Küstengewässern von Kiel kann auch hier ohne eine Angelkarte geangelt werden. Es reicht ein gültiger Fischereischein oder ein Urlaubsfischereischein aus. Hier könnt ihr beim Angeln nicht nur den Blick auf den Hafen von Strande genießen, sondern auch die Aussicht aufs offene Meer mit dem Bülker Leuchtturm davor. Falls ihr wissen wollt, wann die Fischaktivität gerade günstig fürs Angeln ist, könnt ihr euch hier die Vorhersagen für die nächsten Tage holen. Standort: Strandstraße 12

Website: fisch-hitparade.de/ostsee-strande 4. Angeltouren auf der Ostsee mit Salty Marine

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Salty Marine (@salty.marine.events) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Für unvergessliche Angelerlebnisse sorgen die professionell begleiteten Angeltouren mit Salty Marine. Mit Gruppen von bis zu 9 Personen könnt ihr euch – je nach Angelerfahrung – für eines von mehreren Tour-Paketen entscheiden. Vom zweistündigen Familien- bzw. Schnupperausflug bis hin zur siebenstündigen Hochseefischer-Tour ist alles dabei. Begleitet werdet ihr auf dem hochmodernen Angel-Sportboot selbstverständlich immer von erfahrenen und professionellen Angel-Guides, die bei Bedarf gerne ihr Wissen mit euch teilen. Standort: Redderkamp 12a

Website: saltymarine.de 5. Streetfishing am Kieler Hafen Der Kieler Hafen darf unter den beliebtesten Angelplätzen in Kiel nicht fehlen. Besonders das Streetfishing liegt hier absolut im Trend. Natürlich könnt ihr die Angel beinahe in jedem Teil des Hafens auswerfen. Ein beliebter Spot für Angler und Anglerinnen ist allerdings der Tiessenkai Holtenau, wo der Nord-Ostsee-Kanal in die Kieler Förde mündet. Genauer gesagt befindet sich der Tiessenkai am nördlichen Ende der Schleusenanlage Holtenau. Hier bekommt ihr vor allem Heringe aber auch Hornhechte, Meerforellen und Makrelen an den Haken. Standort: Schleuseninsel

Website: fisch-hitparade.de/tiessenkai-holtenau 6. Eiderregion

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Friedrichstadt Tourismus (@friedrichstadt_tourismus) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Die Eider mit insgesamt über 600 Kilometer Uferlinie gilt als einer der idyllischsten Orte in Norddeutschland und bietet viele ungestörte Plätze sowohl für ambitionierte Sportangler:innen als auch für gemütliche oder Familienangler:innen. Hier gibt es genügend Abwechslung für einen gesamten Angelurlaub. Einer der vielen beliebten Angelspots der Eider liegt in Höhe Kiel-Hammer. Dieser Teil des Flusses, beginnend beim Schulensee, gehört – ebenso wie der Russee – zum Angelsportverein der Postler e.V. und darf mit einem Erlaubnisschein des Vereins befischt werden. Neben Flussbarsch und Schleie gehören hier unter anderem auch Rotauge und Karausche zu den vorkommenden Fischarten. Wer Glück hat bekommt sogar eine aufsteigende Meerforelle an den Haken. Unser Tipp: Wer ein besonderes Angelerlebnis sucht, kann sich ja mal am Stippangeln in den Grachten von Friedrichstadt – auch Klein Amsterdam genannt – versuchen. Ein Besuch des malerisch schönen Ortes, ca. eine Stunde mit dem Auto von Kiel entfernt, lohnt sich allemal. Standort: Parkplatz nahe Schulensee

Website: asv-der-postler-kiel.com 7. Nord-Ostsee-Kanal Auch der sehr breite und lange Nord-Ostsee-Kanal – international als Kiel Canal bekannt – bietet mit seiner Länge von fast 100 Kilometern viele Stellen, an denen sich wunderbar gemütlich Angeln lässt. Als kleines Plus könnt ihr hier vorbeifahrende Schiffe beobachten, während ihr auf den nächsten Fang wartet. Im Gegensatz zur Eider ist es auf dem NOK nicht erlaubt, vom Boot aus zu Angeln, dafür könnt ihr beinahe jede andere Angelmethode verwenden. Der Kanal zählt außerdem zu den beliebten Angelrevieren, da es hier sowohl Süßwasserfische wie den Zander als auch Meeresfische gibt. Standort: Prinz-Heinrich-Straße

Website: wsa-nord-ostsee-kanal.wsv.de 8. Westensee

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Naturpark Westensee (@naturparkwestensee) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Der Westensee – einer der größten Seen Schleswig-Holsteins – ist ein mitten im gleichnamigen Naturpark gelegener ruhiger See. Der Angelspot im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist von Kiel aus in 20 Minuten mit dem Auto zu erreichen. Parken könnt ihr auf einem Parkplatz in Langnis. Von hier aus ist es nicht weit zu einer Steganlage, von der ihr wunderbar mit dem Boot auf den See raus schippern könnt. Am besten angelt es sich bei einem Gewässer dieser Größe nämlich vom Boot aus. Abgesehen vom südlichen Teil des Sees lassen sich aber auch am Ufer Landzungen und Buchten finden, an denen ihr euch gut mit eurer Angel platzieren könnt. Und mit etwas Glück bekommt ihr auch hier einen kapitalen Karpfen an den Haken. Standort: Westensee

Website: nwoe.de 9. Hochseeangeln mit der MS Blauort

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gerrit (@gerrit_2404) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Ortsinformationen Anglerverein An de Waterkant Scharweg 44 24149 Kiel 0431/202251 E-Mail Website

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Leuchtturm Kiel-Holtenau Tiessenkai 24159 Kiel 0431/679100

Tourist Information Strande Strandstraße 12 24229 Strande 04349/290 E-Mail Website

Salty Marine Redderkamp 12a 24229 Strande 015678/113770 E-Mail Website Facebook Instagram

Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau Schleuseninsel 2 24159 Kiel 0431/36030 E-Mail Website

Schulensee 24113 Molfsee

Holtenauer Hochbrücke Prinz-Heinrich-Straße 24106 Kiel

Westensee 24259 Westensee

Hochseeangeln MS Blauort Heikendorfer Weg 4 24235 Laboe 04343/429758 Website

Weitere Empfehlungen