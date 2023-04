8 tolle Orte zum Boote leihen in Kiel

Nicht umsonst wird Kiel auch die Sailing City genannt! Wenn ihr im Sommer an der Kiellinie entlang spaziert oder am Strand liegt, könnt ihr viele Menschen beim Segeln, Stand-up-paddeln oder Surfen beobachten. Besonders an heißen Tagen ist auf dem Wasser genau der richtige Ort, um das schöne Wetter in vollen Zügen zu genießen. Ihr wollt auch Teil des Wasserspaßes werden?

Damit ihr wisst, wo ihr euch mit euren Brettern in die Wellen stürzen oder bei einem romantischen Date dem Sonnenuntergang auf der Förde entgegen schippern könnt, haben wir für euch 8 tolle Orte rausgesucht, an denen ihr Boote, Kanus und Co. ausleihen könnt. Besondere Angebote wie Beach Yoga, Barbecuefahrten und vieles mehr machen euren Sommer in Kiel zu einem einzigartigen Event.

1. Westwind SUP & Surfschule Kiel