10 tolle Restaurants, Cafés und Bars mit Außenbewirtung

Das Home-Office wird mal eben auf den Balkon oder die Terrasse verlegt, statt in der Badewanne wird nur noch in der Förde gebadet und warum überhaupt die Sommerreifen aufs Auto machen, wenn eh nur noch das Rad genommen wird. Anders ausgedrückt: Mit den Temperaturen steigt auch der Bedarf an Frischluft – und das auch für den Sonntagsbrunch, den Mittagssnack, das Abendessen und den Schlummertrunk. Kurzum, es steigt die Lust auf Außengastronomie. Damit ihr also diesen Sommer auf keinen Fall mehr als nötig am Herd steht und schwitzt, haben wir hier eine bunte Auswahl an Cafés, Restaurants und Bars in Kiel für euch, mit der ihr von morgens bis abends mit leckerem Essen und erfrischenden Getränken versorgt seid. Natürlich glänzt jede einzelne Location mit einem individuell gestalteten Außenbereich und einer besonders schönen Aussicht, sodass ihr viele verschiedene Seiten von Kiel entdecken könnt, während ihr euch kulinarisch verwöhnen lasst. 1. Blossom Beach

Wie der Name des Restaurants schon verrät, hat das Blossom Beach eine maritim gestaltete Außenterrasse mit Blick auf den Strand und aufs offene Meer. Hier bekommt ihr zum Abendessen moderne Küche von einem jungen und hochmotivierten Team. Hin und wieder finden im Blossom Beach auch abendliche Veranstaltungen wie kleine Konzerte statt. Das Restaurant ist zudem eine Bar, in der man sich nach dem Abendessen oder auch nach einem Tag am Strand den ein oder anderen Cocktail oder Wein genehmigen kann. Standort: Zum Kurstrand 16

Website: blossom-beach.de 2. Sandhafen

Der Sandhafen ist eine schwimmende Strandbar mitten auf der Blücherbrücke. Hier fühlt man sich wie im Sommerurlaub, wenn man mit den Füßen im Sand einen Cocktail schlürft und sich von moderner Pop Musik berieseln lässt. Zu essen bekommt ihr hier kleinere Snacks und den perfekten Blick auf die Kieler Skyline gibt es gratis dazu. Außerdem finden auf der schwimmenden Open-Air Strandbar hin und wieder coole Partys statt – also haltet die Augen offen, damit ihr keine davon verpasst! Standort: Blücherbrücke

Website: sandhafen.de 3. Alte Mühle

Die Alte Mühle, die tatsächlich mal eine Mühle war und bei deren Sanierung sich alle Mühe gegeben wurde, einige Charakteristiken zu erhalten, ist nun ein Restaurant und Café. Von morgens um 11.30 Uhr bis abends kann man hier internationale und regionale Küche genießen. Zudem zeichnet sich die Alte Mühle durch eine große Weinauswahl aus. Während man in kälteren Jahreszeiten das wunderschöne Interieur der Alten Mühle bestaunen kann, hat man im Sommer die Möglichkeit auf der Außenterrasse zu sitzen und die malerische Hafenatmosphäre in sich aufzunehmen. In einem der schönsten Stadtteile (Neumühlen-Dietrichsdorf) gelegen, hat man von der Alten Mühle aus sowohl Blick auf die Förde als auch die Schwentine, wie sie am Ostufer der Kieler Förde in die Ostsee mündet. Standort: An der Holsatiamühle 8

Website: altemuehle-kiel.de 4. Café Resonanz

In einem kleinen aber feinen und recht gut kaschierten Gärtchen mitten in der Innenstadt von Kiel kann man sich abgeschirmt vom Großstadttrubel die Köstlichkeiten des Café Resonanz genehmigen. Von hohen Hecken und Rosenbüschen umgeben vergisst man hier ganz, dass man mitten in einer Großstadt ist. Dazu noch ein Stück vegane Torte oder glutenfreier Kuchen und einen Kaffee zum wach werden und schon ist der Vormittag perfekt. Sollte man Lust auf etwas Herzhaftes haben, hat das Resonanz auch da etwas zu bieten, nämlich wechselnde Angebote an leckerer selbstgemachter Quiche und andere gesunde Kleinigkeiten. Vergesst nur nicht, euch an der To-Go-Theke anzumelden, sonst verweilt ihr eventuell etwas länger in dem verwunschenen Rosengärtchen als euch lieb ist. Standort: Mittelstraße 23

Website: caferesonanz.com 5. Tajin

Allein schon die Sitzkissen, die auf den Stühlen in dem wundervoll orientalisch gestalteten Außenbereich vom Tajin liegen, sind einen Besuch wert. Wie auf Wolken sitzt man hier, während man sich den Bauch mit exotisch gewürzten Gerichten vollschlägt. Unbedingt muss man in dem an der Holtenauer gelegenen Tajin Restaurant das gleichnamige Gericht probiert haben. Ein Geschmackserlebnis der besonderen Art ist das in der Tajine geschmorte Gemüse und Fleisch, welches dann in dem noch heißen Lehmgefäß – von dem sich der Name des Gerichts ableitet – serviert wird. Ein rundum authentisch marokkanisches Restaurant wie das Tajin findet man nicht unbedingt an jeder Ecke. Das Tajin lässt wirklich keine Wünsche offen, denn nach dem Essen ist man so satt, dass als Nachtisch ein gesüßter marokkanischer Tee mehr als genügt. Standort: Holtenauer Straße 214

Website: tajin-kiel.de 6. Bootshaus 1862

Von mittags bis abends bekommt man im Bootshaus von Dienstag bis Samstag durchgängig regionale Gaumenfreuden. Die leicht erhöhte Terrasse des Bootshauses bietet eine fantastische Aussicht über die Kiellinie hinweg auf die Kieler Förde. Noch dazu ist das Bootshaus sehr familienfreundlich und stellt für die kleinen Gäste Malsachen und Kinderstühlchen bereit. Auch für Familienfeiern und Hochzeiten bietet sich das Bootshaus mit seiner tollen Lage und seinem unaufdringlichen und stilvollen Ambiente an. Standort: Düsternbrooker Weg 16

Website: bootshaus-kiel.de 7. Bar Cultura Wer gerne mitten drin im Geschehen ist und abends gerne nochmal vor die Tür geht, für den ist das Cultura genau das Richtige. Absolut hip ist die mitten im belebten Künstlerviertel von Kiel gelegene Bar, die ab 18.00 Uhr ihren Außenbereich mit den in Kerzenschein gehüllten Strandkörben öffnet. Im Cultura ist immer etwas los, ob nun Fußball, Musik oder Cocktails Würfeln am LUCKY Tuesday. Hier wird es garantiert nie langweilig, also schnapp dir deine Friends und nichts wie hin! Standort: Kirchhofallee 83

Website: facebook.de 8. Buena Vista

Im Buena Vista ist der Name Programm: Direkt an der Strandpromenade gelegen hat man hier eine tolle Aussicht auf die Ostsee und den Strand von Laboe, einem entzückenden Ortsteil von Kiel. Im Buena Vista werden in erster Linie spanische Köstlichkeiten serviert und das bereits ab 11.00 Uhr morgens. Wie auf einem Schiffsdeck fühlt man sich auf der Terrasse des Tapas-Restaurants. Besonders romantisch wird es am Abend, wenn die letzten Strahlen der untergehenden Sonne das Ostufer der Förde in orangenes Licht tauchen. Standort: Strandstraße 9A

Website: buenavista-laboe.de 9. Mango's

Auf seiner großen Sonnenterrasse mitten auf dem Alten Markt von Kiel verwöhnt euch die multifunktionale Havanna Bar von morgens bis abends mit Speis und Trank. Während man hier sonntags ausgiebig brunchen oder unter der Woche ordentlich am Frühstücksbuffet schlemmen kann, verwandelt sich das Restaurant und Café abends in eine Cocktailbar. Standort: Alter Markt 18

Website: mangos-kiel.de 10. Haveli

Mitten im Herzen von Kiel, an der Holtenauer Straße, liegt das traditionelle und authentische indische Restaurant Haveli. In einem bunt blühenden Garten kann man sich in den Fine Food Restaurant mit den vielfältigen Gewürzen der indischen Küche verwöhnen lassen. Passend zum Ambiente der wunderschönen weißen Villa, in der sich das Haveli befindet, kann man hierfür gut und gerne eines der feineren Sommerkleider aus dem Schrank holen. Standort: Holtenauer Straße 100

Website: haveli-kiel.de Was es sonst noch so gibt ... Neben der vielfältigen Gastronomie, die Kiel zu bieten hat, finden im Sommer auch immer ein paar besondere Events statt, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Dazu gehört natürlich die Kieler Woche, die jedes Jahr Millionen Menschen in die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins zieht und auf der es mehr Essenstände gibt, als man in einer Woche abklappern kann. Wer mal sein Budget für Gastronomie ein wenig überreizt hat und sich zur Abwechslung etwas Selbstgemachtes genehmigen möchte, kann dies auch bei einem Picknick an einem der vielen schönen Strände in und um Kiel machen oder in einem der vielen Parks und Grünanlagen. Ein letzter Geheimtipp: Die alljährliche White Night, ein großes Open Air Picknick über die Holtenauer Straße verteilt, bei dem alle ganz in weiß gekleidet kommen. Mehr darüber erfahrt ihr hier.

