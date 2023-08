Für viele ist es mit das Beste am Sommer: das Grillen! Ob Steak, Fisch, Grillkäse oder Gemüse – bei einem Grillevent ist für alle Gourmets was dabei!

In Kiel gibt es eine Reihe an öffentlichen Plätzen, an denen das Grillen im Freien erlaubt ist. Jeder einzelne hat seine Vorzüge und alle sind unterschiedlich ausgestattet. Manche Parks und Grünanlagen eignen sich mehr für ein kleines Barbecue unter Freunden, andere Orte bieten die Gegebenheiten für ein Grillen mit der ganzen Familie und wieder andere lassen das Grillen zu einem richtigen Event werden. Ob Strand, Park oder See – in Kiel ist alles dabei.

Steht bei dir auch noch das Grillen im Freien auf der Bucket List für den Sommer? Suchst du nur noch den richtigen Spot in deiner Nähe? Dann haben wir hier 7 gemütliche Grillplätze in und um Kiel für dich.