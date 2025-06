Heißer Sommer, kalte Getränke: Die schönsten Strandbars in Kiel

Der Sommer ist da und was gibt es Schöneres, als die warmen Tage und lauen Abende an der frischen Luft zu verbringen? In Kiel laden zahlreiche Strandbars dazu ein, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Hier findest du die Top 5 Strandbars in Kiel, an denen du mit einem kühlen Drink in der Hand und den Füßen im Sand so richtig abschalten kannst.