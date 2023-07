9 charmante Cocktailbars in Kiel

Die Bars in Kiel sind so vielfältig wie die Muscheln am Falckensteiner Strand. Ob schicke Hotelbars mit Kamin oder gemütliche Pubs mit abwechslungsreichem Programm, ob mitten auf der Kieler Förde gelegen oder auf einer Dachterrasse mit Ausblick – im schönen Kiel gibt es viele Möglichkeiten, einen netten Abend unter Freund:innen zu gestalten.

Das JuMe am Südfriedhof ist Café und Bar zugleich. Mit seinen gemütlichen Sitzgelegenheiten und Leselampen in Wohnzimmer-Optik ähnelt die Kneipe eher einem Café, doch hier gehören neben diversen Heißgetränken auch feine Drinks zum Angebot.

Das Moralist hat übrigens auch eine große Auswahl an Gin und die Mitarbeiter:innen beraten euch gerne bezüglich des passenden Tonic Waters. Unsere Empfehlung: Ein Gin Tasting , bei dem ihr euch einmal quer durch die Gin-Karte probieren könnt und herausfindet, welcher Gin euch am besten schmeckt.

Das Moralist in der Holtenauer Straße sieht genauso aus, wie man sich eine stilvolle Cocktailbar vorstellt. Hier gibt es überall Kristall, gedimmtes Licht, hohe Tische und natürlich eine tolle Theke mit jeder Menge hoch aufgetürmter Flaschen dahinter , die alles enthalten, was man zum Mixen von leckeren Cocktails braucht.

Zur Sommerzeit könnt ihr hier wunderbar die kühle Abendluft genießen und mit einem leckeren Getränk in der Hand die vorbeifahrenden Schiffe und die sich im Wasser spiegelnden Lichter beobachten. Tagsüber könnt ihr euch bei strahlender Sonne mit einem Aperol Spritz abkühlen und euch von den Palmen und Möwen um euch herum in Urlaubsstimmung versetzen lassen.

Die Hotelbar Deck 8 des ATLANTIC Hotel Kiel wird nicht umsonst als eine der besten Bars in Schleswig-Holstein und darüber hinaus bezeichnet. Hier könnt ihr wunderbar an einem Freitagabend sitzen und mit einem leckeren Drink in der Hand den grandiosen Ausblick auf die Stadt bestaunen. So lässt es sich entspannt und stilvoll ins Wochenende starten.

In der Hotelbar Soll&Haben des Kieler Kaufmann herrscht eine ganz besondere Atmosphäre. Hier könnt ihr es euch sowohl mit einem Whiskey oder Gin vor dem Kamin bequem machen als auch an einem Dirty Martini nippend in einem schicken Abendkleid an der Bar sitzen und den Barkeeper:innen beim Mixen der Drinks zusehen.

Neben klassischen Cocktails gibt es hier auch Craft Biere und norddeutsche Spezialitäten, denn im Romantik Hotel wird viel Wert auf Regionalität gelegt.

Kleiner Tipp: An manchen Nachmittagen könnt ihr euch für eine echt englische Tea Time mit Scones, Clottet Cream und allem, was dazu gehört in einem der hochlehnigen Sessel vor dem Kamin einfinden und euch in das England von 1980 zurückversetzt fühlen.

Standort: Niemannsweg 102

Website: kieler-kaufmann.de

9. Lotus Lounge