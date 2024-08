6 Gemütliche Pubs in Kiel

Vom gemütlichen Wohnzimmer-Charme bis hin zum modernen Szenetreff gibt es Pubs in vielen Varianten. Typisch ist die Einrichtung mit viel Holz, Teppichen und Sofas, allerdings werdet ihr sehen, dass manche Lokale in unserer Auswahl vom britisch/irischen Standard abweichen. Fan-Utensilien von Fußballvereinen zieren oft die Wände, denn im Pub werden gern Fußballspiele übertragen. Neben dem gemütlichen Trinken und Essen ist ein Pub-Besuch sowieso mit Unterhaltung verbunden. Sehr beliebt sind Pub-Quiz-Abende mit Fragen, die das Publikum in Teams lösen muss. In Irish Pubs ist außerdem Karaoke und Live-Musik beliebt und verbreitet. Was den (oder das) Pub von einer Bar unterscheidet, ist vor allem die lockere und unkomplizierte Atmosphäre. Hier spielen Klassenunterschiede keine Rolle. Man holt sich sein Bier selbst an der Theke und bezahlt sofort. Eine große Auswahl an Biersorten wie Lager, Ale und Stout ist Standard, aber auch andere Getränke wie Cider, Wein und Whiskey sind beliebt. Die britische und irische Pub-Küche bietet dazu Klassiker wie Fish and Chips. Auch Kieler Pubs bieten natürlich Essen an, von klassisch britisch bis regional und nachhaltig, aber garantiert lecker!

1. Pogue Mahone Irish Pub

Der Pogue Mahone Irish Pub in der Bergstraße ist die wahrscheinlich bekannteste Kieler Kneipe. An vier Tagen die Woche gibt es hier Livemusik von internationalen Künstlern auf der kleinen Bühne. Pub Quiz, Karaoke und Jam-Sessions runden das Programm ab. Dunkles Holz, warme Beleuchtung, handgemalte Menütafeln und Fanschals verbreiten gemütliche Inselstimmung. Pünktliches Erscheinen zu den höchst beliebten Events ist allerdings dringend angeraten, sonst findet man womöglich keinen Platz mehr. Mit 9 Biersorten, über 120 Whiskys und natürlich alkoholfreien Optionen sowie Softdrinks ist zum Trinken jeden Geschmack etwas dabei. Wir empfehlen den Black Velvet, ein samtig-vollmundiges Mischgetränk aus Guinness und Cider und ein absoluter Klassiker. Sportfans kommen dank mehrerer Leinwände ebenfalls auf ihre Kosten. Das Highlight des Jahres ist aber der St. Patrick's Day am 17. März, wenn im Pogue Mahone der irische Nationalfeiertag gefeiert wird. Standort: Bergstraße 15

Website: poguemahone.de

2. Strongbow's Pub Kiel

Der Strongbow's Pub in der Schauenburger Straße ist der einzige typisch englische Pub in Kiel. Eine kurze Treppe führt in den Schankraum hinunter. Hier verwöhnt Schankwirt Martin Wesson seit 1999 seine Gäste mit frischem Stout, Ale und Cider vom Fass sowie einer großen Auswahl an Craft Beer, Whisky und Gin. Der gebürtige Engländer aus Coventry hat mit dem Pub ein Stück seiner Heimat nach Kiel gebracht. Namensgebend ist das bekannte Apple Cider "Strongbow", das mit seinem markanten Geschmack zu einer der führenden Marken des englischen Apfelweins gehört. Das Interieur ist behängt mit Fan-Schals und Fähnchen und natürlich mit dunklem Holz getäfelt – authentisch britisch eben, wie man es erwartet. Neben den Getränken gibt es auch kleine Speisen von der Insel wie Fish and Chips. Auf vier Bildschirmen werden als HSV-Supporters Club alle HSV-Spiele sowie auf Anfrage weitere Sportevents übertragen. So vereint das Strongbow's englisches Flair, gemütliche Atmosphäre und Sportbegeisterung. Standort: Schauenburgerstraße 39

Website: strongbows-kiel.com

3. lille Schankraum

Der lille Schankraum ist das Herz der Kieler Craftbeerszene. Mitten in der Brauerei gelegen, mit Blick auf die gesamte Produktion, könnt ihr hier von Donnerstag bis Samstag alle hauseigenen Biersorten frisch vom Hahn genießen. Zusätzlich gibt es immer Gastbiere befreundeter Brauereien on Tap. Die Einrichtung ist der Fabrikhalle angemessen industriell, aber nicht kalt und anweisend, sondern vielmehr offen und hell. Der Schankraum bietet neben den Bieren auch eine Auswahl an Apfelsäften direkt von umliegenden Obsthöfen und Mostereien an. Außerdem sorgen lokale Foodtrucks wie zum Beispiel John's Burgers für die angemessene Grundlage. Die aktuelle Auswahl findet ihr im Wochenprogramm auf Facebook und Instagram. Zugegebenermaßen stellen wir mit dem lille Schankraum die Definition eines klassischen Pub etwas auf die Probe. Allerdings finden wir, dass der Herkunftsort des besten original Kieler Biers hier trotzdem eine Erwähnung verdient hat. Außerdem sind die Grundwerte eines Pubs vertreten: gutes Bier, gesellige Stimmung und familiäre Atmosphäre. Da sollten die klassischen Holzwände doch niemandem fehlen. Standort: Eichkamp 9c

Website: lillebraeu.de

4. Bierkneipe wubbke

Die Bierkneipe wubbke in der Holtenauer Straße ist ein echter Kieler Klassiker. Seit 1972 gibt es das wubbke schon, der jetzige Besitzer führt es seit 1974. Hier wurde (nach eigener Angabe) zum ersten Mal in Kiel am 1. April 1974 das irische Guinness ausgeschenkt. Im wubbke trifft man auf ein bunt gemischtes Publikum aller Altersgruppen, vom Schüler über den Studenten bis hin zu Eltern und Großeltern. Diese Mischung macht den besonderen Charme der Kneipe aus und sorgt oft für interessante Gespräche. Das Wubbke ist bekannt als Bier-, Wein- und Whisky-Kneipe, in der nur qualitativ hochwertige Getränke zu erschwinglichen Preisen angeboten werden. Auch Guinnesskuchen gibt es hier. Gute irische und schottische Whiskeys gibt es hier außerdem günstiger als in jeder anderen Kieler Kneipe. Standort: Holtenauer Straße 112

Website: bierkneipe-wubbke.de

5. Kieler Brauerei

Seit über einem Vierteljahrhundert wird in der Kieler Brauerei am Alten Markt mit Leidenschaft und Können nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Die Zutaten sind hochwertig: gutes Kieler Wasser und beste Rohstoffe. Durch große Fenster können Gäste vom Restaurant aus den Brauvorgang in den Sudkesseln beobachten. Der Braumeister zaubert mehrmals pro Woche nicht nur das süffige Kieler Original und ein herbes Pils, sondern auch saisonale Spezialbiere, die alle frisch vom Fass ausgeschenkt werden. Die Brauerei ist aber nicht nur Schankraum, sondern auch Wirtshaus. Zu den hauseigenen Bieren serviert die Kieler Brauerei deftige Brauhausküche und Spezialitäten aus regionalen, saisonalen Zutaten wie Labskaus, Flammkuchen und Brezeln. Für Gruppen besonders spannend: Das Bier kann auch im Holzfass zum Selberzapfen an den Tisch bestellt werden. Standort: Alter Markt 9

Website: kieler-brauerei.de

6. McLangs Irish Pub

Nicht weit vom Europaplatz lädt McLangs Irish Pub zu gemütlichen Stunden in geselliger Runde ein. Hier findet man eine angenehmen Atmosphäre, ein umfangreiches Getränkeangebot oder spannenden Events. Der etwas kleinere Schankraum hat in den letzten Jahren Kultstatus gewonnen und erfeut sich vieler wiederkehrender Stammgäste. Direkt daneben findet man den Club Ben Briggs, wenn man also am Wochenende direkt aus dem Pub auf die Tanzfläche möchte, hat man es nicht weit. Besonderes Highlight sind die regelmäßig stattfindenden Whisky-Tastings. In entspannter Runde werden sechs verschiedene Destillate verkostet und detaillierte Informationen zu Herkunft, Herstellung und Besonderheiten der Whiskys vermittelt. Dazu gibt es Käse und Baguette. Auch zum Fußball oder Rugby gucken bietet sich der gemütliche Irish Pub an. Die Rugbyspielerinnen und -Spieler des Kieler Sportclubs FT Adler kehren hier regelmäßig ein. Standort: Lange Reihe 17

So sehr sich die einzelnen Pubs auch unterscheiden, eines ist ihnen allen gemein: Sie sind weit mehr als nur ein Ort zum Trinken. Hier trifft man Freunde und Kollegen, genießt Essen und Unterhaltung und fühlt sich ein bisschen wie in seinem zweiten Wohnzimmer. Die Kieler Pubs und Schankräume sind da keine Ausnahme!

