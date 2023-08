8 öffentliche Kantinen in Kiel

Solltet ihr auf der Suche nach einer Anlaufstelle für eine gehaltvolle, sättigende und vor allem warme Mahlzeit in der Mittagspause oder auch vor Arbeitsbeginn sein, dann schaut doch mal bei diesen 8 öffentlichen Kantinen in Kiel vorbei.

Sich in der Mittagspause mit Essen zu versorgen ist nicht einfach. Die Brötchen vom Bäcker um die Ecke wurden schon tausend Mal gegessen, Vorkochen kostet zu viel Zeit und wer am Arbeitsplatz keine Mikrowelle hat, muss das mitgebrachte Essen vom Vortag dann auch noch kalt essen.

In der offenen Kantine des Hauptzollamts in Kiel-Schreventeich findet jede:r etwas leckeres zu Essen. Die Öffnungszeiten gehen hier von 7.00 bis 14.30 Uhr und jeden Tag gibt es drei verschiedene Gerichte in drei Preiskategorien , darunter auch immer ein vegetarisches oder veganes Gericht. Zum Standard-Repertoire der Kantine gehören außerdem Currywurst, Bratwurst und Frikadellen wahlweise mit Pommes oder Kartoffelsalat. Diese drei Gerichte stehen jeden Tag für alle weniger experimentierfreudigen unter euch zur Auswahl.

Neben den Kantinen hat Kiel auch noch eine Reihe an Mensen, die dem Studentenwerk SH angehören. Auch in diesen bekommt ihr täglich wechselnde Angebote an fleischhaltigen, vegetarischen und veganen Gerichten zu fairen Preisen. Diese stehen nicht nur den Studierenden und Mitarbeiter:innen der Universität zu, sondern auch externen Besucher:innen.

Zum Campus der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel gehören zum einen die Mensa 1 am Westring – die größte Mensa in ganz Schleswig-Holstein – und die Mensa 2 gegenüber der Universitätsbibliothek. Bei beiden Mensen sind auch Cafeterien vor Ort, in denen ihr euch einen frischen Kaffee und süße Snacks holen könnt. Außerdem sind sie mit Kinderstühlen, Spieleecken und Wickeltischen auch auf kleine Gäste eingestellt. Selbst mitgebrachtes Essen kann hier in Mikrowellen erwärmt werden.

Standort: Westring 385 | Leibnizstraße 14

Website: studentenwerk.sh

Eine weitere Mensa des Studentenwerks befindet sich in Gaarden. Abgesehen von der Sommerpause vom 24. Juli bis zum 25. August 2023 gibt es auch hier täglich wechselnde frische Gerichte zu fairen Preisen.

Standort: Kaiserstraße 2

Website: studentenwerk.sh

Auch die Schwentine Mensa und Cafeteria hat eine Sommerpause, steht aber während dem Semester von Montag bis Freitag 11.30 bis 14.15 Uhr zur Verfügung. Auch hier gibt es neben den Hauptgerichten immer ein attraktives Salat- und Dessertbuffet. Außerdem besticht die Mensa mit ihrer besonderen Lage direkt an der Schwentine, die man von der Sonnenterrasse aus gut sehen kann.

Standort: Grenzstraße 14

Website: studentenwerk.sh

Zu guter Letzt gibt es noch die Mensa Kesselhaus – die kleinste Mensa in Kiel. Sie liegt mitten auf dem Campus der Muthesius Kunsthochschule und auch hier gibt es täglich bis zu vier verschiedene leckere und preiswerte Gerichte, und zwar nicht nur für Studierende und Mitarbeiter:innen, sondern auch für externe Gäste.

Standort: Legienstraße 35

Website: studentenwerk.sh

