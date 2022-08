6 tolle Eisdielen für leckeres Eis in Kiel

Auch wenn Kiel mit den Temperaturen anderer deutscher Städte – zum Glück – nicht immer ganz mithalten kann, so steht das kulinarische Angebot der Landeshauptstadt dem der anderen in nichts nach. Das gilt auch für die Vielfalt an Eisspezialitäten und Eiscafés. Ob in der Waffel, im Becher oder am Stiel, worauf es beim Eis ankommt, das ist das Gefühl. Und damit ist nicht nur das Gefühl gemeint, das wir haben, wenn wir unser erstes lang ersehntes Eis des Jahres schlecken, sondern auch das Gefühl, das bei der Herstellung in die Eiscreme fließt. Deshalb haben wir für euch 6 Eisdielen, Eiscafés und Eisverkäufer von Kiel rausgesucht, deren Herzblut in ihre Arbeit fließt und die mit ihrer Kreativität und Erfahrung das Eisangebot in Kiel bereichern. 1. LISEIS-Eisdiele

Seit mehr als neun Jahren ist Namensgeberin und Besitzerin Lisei mit ihrer Eisdiele erfolgreich im Geschäft. Mit Leib und Seele fertigt sie jeden Tag frische Eissorten an und seit sie im Sommer 2013 mit ihrer veganen Woche einen absoluten Hit gelandet hat, sind auch vegane Eissorten und Milchshakes dauerhaft in ihrem Angebot. Somit ist Liseis Eisdiele für alle Veganer und Laktoseintolerante zum Eishimmel geworden. Hinzu kommt noch ihr smartes und kundenorientiertes Konzept und schon kann sie sich vor Kunden kaum noch retten. Aus ganz Schleswig-Holstein und sogar benachbarten Bundesländern kommen die Leute für Liseis Eiskreationen. Mit einer Vorbestellung seid ihr somit immer auf der sicheren Seite und müsst nicht ewig anstehen. Die tagesaktuellen Eissorten findet ihr auf Instagram und auf Liseis Website. Solltet ihr mal einen besonderen Anlass planen, und sei es auch nur ein Kaffeekränzchen, könnt ihr bei Liseis Eisdiele Eistorten auf Anfrage bestellen oder für große Feste gleich den kompletten Event-Eistresen mieten. Standort: Ringstraße 59

Website: liseis.de 2. Eiscafé Petersen Seit 55 Jahren wird in dem Eiscafé der Familie Petersen, einem der ältesten in ganz Kiel, Eis hergestellt und verkauft. Hier gibt es bunte Eisbecher für Groß und Klein und an Kalorien und Sahne wird hier nicht gespart. Das große Fenster des Eiscafés lädt derweil zum Passanten beobachten ein. Auch hier könnt ihr Eistorten, Eisbomben oder Sahnescheiben nach euren Geschmackswünschen für das nächste Sommerfest bestellen. Für Hochzeiten bietet das Café sogar eine Auswahl an ganz besonderen Desserts auf seiner Website an. Standort: Hamburger Chaussee 108

Website: eiscafe-petersen.de 3. Packeis Kiel

Eine tolle Alternative zum klassischen Eissalon ist das Packeis Kiel, die Idee zweier gelernter Tischler, die damals noch nicht wussten, welchen Erfolg sie damit haben würden. Ihr Packeis ist mittlerweile deutschlandweit vertreten. Aber was soll das denn sein? Zunächst einmal wartet man bei Packeis Kiel lange auf die Frage "In der Waffel oder im Becher?", denn hier kommt das Eis am Stiel. Außerdem legen die besten Freunde bei der Herstellung ihres Eises Wert auf regionale Zutaten von Partnern wie der Bäckerei Lyck und sind bei dem Verein feinheimisch vertreten. Im Sortiment haben die Jungs größtenteils Sorten wie Erdbeere, Orange, Stracciatella, und vieles mehr. Bei Packeis sucht ihr vergeblich nach spannenden Kreationen, denn hier wird auf natürliche Einfachheit und puren Geschmack gesetzt. Bestellt euch doch einfach gleich eine ganze Packeisbüddel und probiert euch einmal durch das gesamte Programm. Standort: Theodor-Heuss-Ring 124

Website: packeiskiel.de 4. Nordische Eismanufaktur

In der Nordischen Eismanufaktur der Familie Zantopp finden nicht nur Veganer und Liebhaber der Eis-Klassiker etwas, sondern auch richtige Feinschmecker. Bei Sorten wie Rote Beete mit kandierten Walnüssen oder Spargel mit brauner Butter und Safran kommt in diesem Eiscafé jeder Gourmet auf seine Kosten. Genauso vielfältig und besonders wie die Eissorten der Nordischen Eismanufaktur sind auch ihre Standorte. Der coole Eistrailer namens Freischwimmer an der Kiellinie verwöhnt euch nach einem Sprung in die Förde direkt mit einem Eis. Zantopps Fährhaus in Mönkeberg – zugleich Eiscafé und Restaurant – liegt direkt am Strand und ist der ideale Ort, um abends noch einmal die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. Und das Sommerhaus in Heikendorf ist Sommer wie Winter ein ganz zauberhafter Ort, an dem die Zantopps sich Mühe geben, die Vorzüge der jeweiligen Jahreszeit kulinarisch herauszuarbeiten. So gibt es dort im Sommer handgemachtes Eis und kühle Getränke und im Winter Grillspezialitäten, heißen Wintertopf und Glühwein. Hat man es sich vor dem Restaurant mit den vielen Decken und kuscheligen Fellen erst einmal gemütlich gemacht, bekommt der ein oder andere Eis-Junkie vielleicht doch noch mal Lust auf ein Sorbet. Auch darauf sind die Zantopps vorbereitet mit winterlichen Eiskreationen wie Mandel-Honig-Eis. Standort: Kiellinie 11 | Strandweg 8 | Uferweg 2

Website: nordische-eismanufaktur.de 5. Giovanni L.

Hier gibt es tatsächlich noch echt italienisches Gelato de Luxe. Die Eiscafés von Giovanni L. haben höchste Ansprüche an den Genuss. Mit der Verwendung von frischen und regionalen Zutaten und einer bewährten Rezeptur hat die Marke besonders in Schleswig-Holstein seit einiger Zeit Rang und Namen. In Kiel könnt ihr das köstliche Eis von Giovanni L. gleich an mehreren Standorten bekommen, nämlich an der Eistheke im Sophienhof, im Eiscafé am Citti-Park und in der Eisdiele in der Holtenauer Straße. Wer etwas länger verweilen und in Ruhe sein veganes, nussfreies, glutenfreies oder sogar Halal-zertifiziertes Eis genießen möchte, ist besonders auf der Piazza Citti-Park gut aufgehoben, denn dort gibt es gemütliche Outdoor-Möbel. Standort: Sophienblatt 2 | Mühlendamm 1 | Holtenauer Straße 112

Website: giovannil.com 6. Eiscafé Venezia

Falls ihr zu denjenigen gehört, für die Spaghetti-Eis das einzig wahre ist, dann solltet ihr auf jeden Fall zum nächsten Spaghetti Dienstag im Eiscafé Venezia gehen. Jede Woche könnt ihr dort Gleichgesinnte treffen, die sich ebenfalls das Spaghetti-Eis für einen Euro weniger gönnen. Hier noch eine ganz wichtige Information für alle wahrhaftigen Spaghetti-Eis-Fans: Im Café Venezia kommt die Sahne unter das Eis, genauso wie es sich gehört. An dieser Stelle eine Entwarnung an alle, die für den Spaghetti-Klassiker nichts übrig haben: Das Eiscafé Venezia bietet auch noch viele weitere leckere Eissorten an. Schaut einfach mal vorbei und lasst es euch schmecken. Standort: Dorfstraße 18

Website: facebook.com Eine Reise in die Vergangenheit Dass das Speiseeis, wie wir es heute kennen, von unseren Freunden den Italienern erfunden wurde, ist ein weitverbreiteter Irrglaube. Tatsächlich kamen bereits die antiken Chinesen auf die Idee, aus Gletscherschnee, Früchten, Honig und Rosenwasser eine Art Sorbet herzustellen und in großen Eislagern aufzubewahren. Über den arabischen Raum gelangte die kulinarische Erfindung dann schließlich nach Europa. Die Italiener waren es schließlich, die die Rezeptur weiter verfeinerten. Von dort aus verbreitete sich das Wissen dann auf der ganzen Welt, weshalb das Speiseeis, wie wir es heute kennen, als italienische Spezialität gilt. Das erste richtige Eiscafé öffnete dann im 18. Jahrhundert in Frankreich. Die erste richtige Gelateria entstand 1770 in New York. Maßgeblich zur Verbreitung des Eis-Trends in Amerika beigetragen hat angeblich der damalige Präsident George Washington höchstpersönlich, indem er sich eine Eismaschine für seinen Privatbedarf ins Weiße Haus bestellen ließ. Bleiben wir noch kurz in Amerika, denn hier entstand auch die Idee für das sogenannte Popsicle – Eis am Stiel –, welches sich der Erfinder und Limonadenhersteller Frank Epperson gleich darauf patentieren ließ. Dessen Idee kam also einige Jahrzehnte später den Gründern des Packeis Kiel zugute. Deutsche Eis-Geschichte Vor ziemlich genau 100 Jahren – in 1920 – öffneten dann die ersten Eisdielen in Deutschland. Die industrielle Herstellung von Speiseeis begann dann in den 1930er Jahren mit den Firmen Langnese und Schöller. Somit ist das Eiscafé Petersen in Kiel zwar nicht unbedingt bei den Anfängen der deutschen Eisdielen dabei gewesen, hat aber mehr als die Hälfte der deutschen Eisdielen-Geschichte live miterlebt. Moderne Eis-Trends Weiter geht es in der Geschichte des Speiseeises mit dem Softeis, wobei umstritten ist, wer genau sich für diese Erfindung rühmen darf. Darauf folgte der große Frozen Yogurt – kurz FroYo – Boom, der bis heute noch nicht ganz nachgelassen hat. Einige Jahre später rückten dann mit der Verbreitung des Veganismus nicht nur längst bekannte Fruchtsorbets wieder in den Vordergrund, es kamen auch einige neue Milcheis-Varianten aus pflanzlicher Milch dazu. Dass die Nachfrage nach veganem Milcheis in Kiel deutlich gestiegen ist, hat 2013 auch die Kieler Eisverkäuferin Lisei in ihrer veganen Test-Woche festgestellt und seitdem die veganen Alternativen fest in ihrem Programm. Insgesamt hat das Speiseeis seit der Antike nicht nur räumlich einen weiten Weg zurückgelegt, sondern hat auch eine enorme Entwicklung hinter sich. Vom Gletschereis über das Popsicle bis hin zum FroYo. Vom Waffelhörnchen über den Eisbecher bis hin zur Eisbombe. Selbst die Molekularküche hat das Speiseeis erobert. Wir dürfen also gespannt sein, wie es mit unserer geliebten Sommer-Süßigkeit weitergeht.

