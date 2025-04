Der Sophienhof in Kiel: Norddeutschlands größtes überdachtes Einkaufszentrum

Direkt an den Sophienhof schließen sich zwei weitere Einkaufsbereiche an: der Holstentörn und die Quer-Passage . Der Holstentörn verbindet den Sophienhof mit dem Karstadt-Warenhaus an der Holstenstraße. In der überdachten Passage findest du rund 20 weitere Geschäfte, vor allem aus dem Dienstleistungssektor.

Der Sophienhof erstreckt sich über mehrere Ebenen und Bereiche, die fließend ineinander übergehen . Vom Haupteingang am Sophienblatt gegenüber dem Kieler Hauptbahnhof gelangst du direkt in die lichtdurchflutete Markthalle mit frischem Obst und Gemüse. Richtung Herzog-Friedrich-Straße lädt der zweistöckige Food-Court mit seinen vielen Restaurants und Cafés zum Schlemmen und Verweilen ein. Hier findest du kulinarische Köstlichkeiten von Fisch über asiatische und italienische Spezialitäten bis hin zu süßen Versuchungen.

Durch seine zentrale Lage am Sophienblatt gegenüber dem Hauptbahnhof ist der Sophienhof optimal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Direkt vor dem Eingang befinden sich die zentralen Bushaltestellen der Kieler Verkehrsbetriebe. In unmittelbarer Nähe liegen auch der ZOB mit den Überlandbussen der Autokraft und VKP sowie der Schiffsanleger der Fördelinie F1. Wer mit dem Auto anreist, findet in den umliegenden Parkhäusern und Tiefgaragen ausreichend Stellplätze.

Das Bahnhofsviertel rund um den Sophienhof bietet Besuchern der Stadt zahlreiche weitere Anlaufpunkte. Viele Hotels haben sich hier angesiedelt, ebenso das beliebte Erlebniszentrum CAP. Auch die Kieler Förde mit dem Bollhörnkai und dem Norwegenkai, dem Fähranleger für die Verbindung nach Oslo, ist nur wenige Gehminuten entfernt.

Geschichte des Standorts

Die Geschichte des heutigen Sophienhofs reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Mit dem Bau der Eisenbahnstrecke Kiel-Altona im Jahr 1844 und des neuen Hauptbahnhofs am Sophienblatt 1899 gewann die Kieler Vorstadt zunehmend an Bedeutung. In den Folgejahren entstanden rund um den Bahnhof repräsentative fünfstöckige Wohn- und Geschäftshäuser im Stil des Jugendstils und der Neorenaissance, darunter auch der erste Sophienhof.

Obwohl die Gebäude den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden, wurden sie in den 1980er Jahren im Zuge einer Umgestaltung der Innenstadt abgerissen. Proteste von Anwohnern, die einige Häuser vorübergehend besetzten, konnten den Abriss nicht verhindern. An ihrer Stelle entstand schließlich das heutige Einkaufszentrum, das am 3. März 1988 feierlich eröffnet wurde.

Veranstaltungen und Aktionen

Der Sophienhof ist nicht nur zum Einkaufen da, sondern auch ein beliebter Veranstaltungsort. Regelmäßig finden hier Konzerte, Ausstellungen und andere Events statt. Besonders stimmungsvoll ist der Weihnachtsmarkt, der jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit Besucher aus nah und fern anlockt. Ein weiterer Höhepunkt ist die lange Einkaufsnacht "Kiels längste Nacht", die immer am letzten Samstag im Oktober zur Zeitumstellung stattfindet.

Auch viele Vereine und Initiativen aus Kiel und Umgebung nutzen den Sophienhof für Aktionen und Informationsstände. Die zentrale Lage und die hohe Besucherfrequenz bieten optimale Voraussetzungen, um mit den Menschen direkt ins Gespräch zu kommen und auf wichtige Themen und Anliegen aufmerksam zu machen.

Service und Angebote

Neben den vielen Einkaufsmöglichkeiten bietet der Sophienhof auch zahlreiche Serviceleistungen. Direkt im Zentrum befindet sich ein eigenes Ärztehaus mit Praxen verschiedener Fachrichtungen, vom Allergologen bis zum Zahnarzt. Bei Fragen und Problemen helfen die Mitarbeiter an der Kundeninformation im Erdgeschoss gerne weiter. Dort kannst du auch Geschenkgutscheine kaufen und dein Gepäck an der Garderobe abgeben.

Für Familien mit Kindern gibt es im Sophienhof einen Wickelraum und Spielecken, in denen sich die Kleinen austoben können. Sollte trotzdem mal die Langeweile aufkommen, lohnt ein Abstecher in die benachbarte Stadtbibliothek oder ins Erlebniszentrum CAP. Und wer vom vielen Shoppen müde geworden ist, gönnt sich am besten eine Pause in einem der vielen Cafés und Restaurants.

Der Sophienhof ist aus Kiel nicht wegzudenken. Als größtes überdachtes Einkaufszentrum Norddeutschlands zieht er täglich tausende Besucher an, die hier alles finden, was das Herz begehrt. Die zentrale Lage, die gute Anbindung und die große Auswahl an Geschäften, Restaurants und Dienstleistungen machen den Sophienhof zu einem attraktiven Anlaufpunkt für Jung und Alt.