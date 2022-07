8 schöne Flohmärkte in Kiel

Überall in Kiel sind Schnäppchenjäger momentan auf der Suche nach stylischen Vintageklamotten, coolen Second-Hand-Teilen und einmaligen Antiquitäten. Kiel hält echte Trödelmarkt-Highlights für euch bereit, wie zum Beispiel den Abend- und Nachtflohmarkt am Schönberger Deich oder einen herbstlichen Bauern- und Regionalmarkt. Damit ihr wisst, welcher der vielen Kieler Flohmärkte der richtige für euch ist, wo dieser stattfindet und wie es beispielsweise mit Verpflegung aussieht, haben wir hier 8 bunte Flohmärkte in Kiel für euch. Wichtige Informationen finden hier aber nicht nur die, die Spaß am Stöbern haben, sondern auch alle, die kürzlich ihre überquellenden Kleiderschränke und Kellerabteile ausgemistet haben und sich nun auf dem Flohmarkt ein wenig dazu verdienen möchten. 1. Flohmarkt im Prinz Willy Kiel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cafe Prinz Willy (@cafe_prinz_willy) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Starten wir gleich mit einem absoluten Highlight unter den Floh- und Trödelmärkten von Kiel, nämlich dem 15.00 Uhr Flohmarkt im Prinz Willy. Das Café Prinz Willy bietet alles, was man für einen Trödelsonntag so braucht: leckeres Essen, verschiedene Getränke, gute Musik und natürlich ganz viel zum Stöbern! Der Eintritt ist dabei kostenlos. Wer selbst auch verkaufen möchte, bezahlt 5,- Euro pro Meter, die an einen Kieler Verein für Flüchtlingshilfe gespendet werden. Die Tische werden gestellt und können bei schönem Wetter auch draußen aufgestellt werden. Standort: Lutherstraße 9

Website: prinzwilly.de

2. Der Bauern- und Regionalmarkt Auch dieses Jahr findet in Kiel wieder der allseits beliebte Bauern- und Regionalmarkt statt. Dieser hält vom 30. September bis 2. Oktober 2022 Einzug in die Kieler Innenstadt. Hier präsentieren regionale Selbsterzeuger und Anbieter ihre diversen landwirtschaftlichen und handwerklichen Produkte. Der Markt erstreckt sich sowohl auf dem Holstenplatz, dem Europaplatz und dem Asmus-Bremer-Platz und überall gibt es regionale herbstliche Leckereien zu kaufen, darunter Kürbisse, Obst, Wurst und Käse. Damit hier auch niemand hungrig einkaufen muss, gibt es ein breites Angebot an deftigen Bauern- und Herbstspeisen und an alkoholfreien Getränken. Standort: Holstenplatz 3. Flohmarkt Gettorf Noch mehr Trödelspaß findet man in Kiel auf dem städtischen Flohmarkt in der Fußgängerzone von Gettorf. Mit vielen bunten Ständen kann hier nach Lust und Laune gestöbert und gefeilscht werden. Für ausreichend Verpflegung ist natürlich gesorgt. Der Aufbau startet hier um 7.00 Uhr und der Flohmarkt selbst beginnt ab 8.30 Uhr. Hier zahlt ihr 6,- Euro den Meter für euren Stellplatz und mit PKW 8,- Euro. Auf Anfrage beim Veranstalter kann man hier auch Neuware verkaufen. Standort: Am Markt 4. Großer Flohmarkt Raisdorf Ein weiterer allseits bekannter und beliebter Trödelmarkt ist der Große Flohmarkt der Autopflege Kiel. Dieser findet an einem Sonntag pro Monat im Schwentinental in Raisdorf statt. Der Standaufbau beginnt immer um 6.00 Uhr und der Flohmarkt endet jeweils um 16.00 Uhr. Der Veranstalter bietet Reservierungen gegen Vorab-Überweisung an. Die Überweisungsdaten erhält man nach der Anfrage per E-Mail. Auch hier besteht die Option, das Auto mit an den Stand zu nehmen. Die allgemeine Standgebühr beträgt 8,- Euro und wer schnell ist, hat die Möglichkeit, einen Platz unter dem Dach zu ergattern. Weitere Informationen bezüglich der Flohmarkt Regeln oder dem aktuellen Umgang mit der Corona-Pandemie könnt ihr hier lesen: www.kiel-flohmarkt.de. Standort: Mergenthalerstraße 14 5. Flohmarkt in der Kieler Innenstadt

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Monika Bittner (@bittner623) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Immer in der Zeit von April bis Oktober finden in der Innenstadt von Kiel eine ganze Reihe verschiedener toller Flohmärkte statt. Dazu gehört zum Beispiel der allgemeine Flohmarkt an der Hörn. An den Terminen im Mai und August dreht sich alles um gebrauchte Kinderspielsachen, Babyklamotten und ausrangiertes Schulzeug. Wie bei fast jeder Veranstaltung, ausgerichtet von der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins, gibt es natürlich auch hier ausreichend Verpflegung. Perfekt wird das ganze Trödel-Spektakel durch einen wunderschönen Geranienmarkt im Mai. Den müsst ihr einfach mal erlebt haben! Standort: Willy-Brandt-Ufer 6. Flohmarkt Kaufland Kiel Mettenhof Allen möglichen Komfort, den ein Flohmarkt haben kann, bietet der Kaufland Flohmarkt in Kiel Mettenhof. Der Standort ist größtenteils überdacht und es gibt die Möglichkeit, einen Stand mit PKW Stellplatz zu bekommen. So ist dieser Flohmarkt besonders bei wechselhaftem Wetter in Kiel ein beliebtes Ziel für Verkäufer und Besucher. Bei schönem Wetter kann man natürlich auch einen der Außenstellplätze wählen oder einen Kinderplatz mit einer Wolldecke für Kinderspielzeug. Da steht dem Flohmarktvergnügen nichts mehr im Wege! Standort: Kaufland Kiel 7. Der Trödelmarkt im CITTI-PARK Einer der größten Flohmärkte in Kiel ist der Trödelmarkt im CITTI-PARK, der momentan von 8.30 bis 16.00 Uhr stattfindet. Die gute Lage und die optimale Verkehrsanbindung ziehen Menschen von überall aus Schleswig-Holstein zum Feilschen, Bummeln, Trödeln und Verkaufen an. Da ist es besonders praktisch, dass man für 2,- Euro mehr auch sein Auto am Verkaufsstand haben kann. Der reguläre Preis ohne PKW liegt bei 11,- Euro pro Meter. Der Trödelmarkt ist einer der wenigen, die auch noch im Winter stattfinden. Von Ende Oktober bis Februar wird der Trödelspaß einfach in die helle, trockene und geschützte Tiefgarage verlegt. Standort: Citti-Park Kiel 8. Flohmärkte in Schönberg

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Schönberger Strand (@schoenbergerstrand) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Alle, die sich zu absoluten Flohmarktfans zählen, sollten in der Flohmarkt-Saison auch mal Schönberg einen Besuch abstatten. Dort finden – nur knapp 30 Minuten vom Kieler Zentrum entfernt – eine ganze Reihe an Flohmärkten statt. In wunderschöner Lage befindet sich beispielsweise der Abend- und Nachtflohmarkt in Schönberg auf dem Deich, welcher bis 22.00 Uhr geöffnet hat. Ein absolutes Trödelmarkt Highlight sind die Schönberg Seebrücke Flohmärkte. Sie finden jeweils an einem Montag in den Monaten Mai, Juni und Juli ab 17.00 Uhr statt. Von März bis Oktober findet ein weiterer Flohmarkt in der Schönberger Fußgängerzone statt. Der nächste Termin ist hier Freitag, 5. August 2022, um 17.00 Uhr. Danach folgen Montag, 3. sowie 31. Oktober 2022. Da dieser Flohmarkt immer an verschiedenen Wochentagen stattfindet, ändern sich die Öffnungszeiten hier und da. Weitere Informationen sowie Termine der Veranstaltung könnt ihr auf www.kieler-flohmarkt.de lesen. Standort: Abendflohmarkt in der Fußgängerzone, Schönberg | Promenade Schönberg

Website: kieler-flohmarkt.de

Weitere Empfehlungen