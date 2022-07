Flohmarkt an der Hörn

Wann? Sonntag, 10. Juli und 7. August 2022, 8.00 bis 16.00 Uhr Wo? Willy-Brandt-Ufer, Querkai, Bahnhofskai Standmiete: 5,- Euro pro angefangener Verkaufsmeter

Für Schnäppchenjäger ist am Sonntag, 10. Juli 2022, die nächste Erkundungstour an der Hörn möglich. Dafür haben sie am Bahnhofskai, Querkai und Willy-Brandt-Ufer von 8.00 bis 16.00 Uhr Zeit.

Einige Waren sind vom Handel ausgeschlossen. Dazu gehören Lebensmittel, Pflanzen, Neuwaren, Waffen, pornographische Werke und NS-Artikel.

Händler bezahlen für jeden angefangenen Verkaufsmeter fünf Euro Standgebühr und können ihre Stände ab 4.00 Uhr aufbauen.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel