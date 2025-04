Naturkosmetikmarke Oceanwell feiert 10 Jahre "Protect the Ocean"

Seit 2015 engagiert sich die Kieler Naturkosmetikmarke Oceanwell mit ihrer Initiative "Protect the Ocean" (PTO) für den Schutz mariner Lebensräume. Was als Pilotprojekt in Westafrika begann, hat sich zu einer breit aufgestellten Kampagne entwickelt, die von der Elfenbeinküste bis in die Ostsee Wirkung zeigt. Insgesamt spendete Oceanwell im Rahmen dieser Initiative während der letzten 10 Jahre rund 50.000,- Euro.