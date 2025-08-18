Der Bootshafen in Kiel: Vom Handelshafen zum Eventort

Von der Halbinsel zum isolierten Gewässer

Ursprünglich bildete der Bootshafen zusammen mit dem Kleinen Kiel einen natürlichen Seitenarm der Kieler Förde. Dieser Meeresarm umschloss die damalige Altstadt Kiels, die auf einer Halbinsel lag, im Süden und Westen vollständig. Jahrhundertelang nutzten Handelsschiffe den Hafen als wichtigen Umschlagplatz für Waren.

Im 19. Jahrhundert begann die schrittweise Abtrennung des Bootshafens von der Kieler Förde. Der Bau von Kaianlagen, Straßen und Brücken am Westufer der Förde veränderte die ursprüngliche Struktur grundlegend. 1846 errichtete man einen Eisenbahndamm zwischen dem Bootshafen und der Kieler Förde. Dieser Damm erhielt zunächst eine feste Brücke, ab 1856 dann eine Drehbrücke.

Weitere Abtrennungen im 20. Jahrhundert

1901 folgte die Abtrennung vom Kleinen Kiel. Die Stadt riss die Holsten- und Kehdenbrücke ab und schüttete die Verbindung zu. Ein Rohr ersetzte die offene Wasserverbindung. Drei Jahre später, 1904, baute die Stadt die Straße Holstenbrücke aus und stattete den Damm mit einer Klappbrücke aus.

Diese Klappbrücke bereitete jedoch Probleme. Die Fundamente gaben unter dem Gewicht nach, woraufhin die Stadt die Brücke schloss und später ganz beseitigte. Ab diesem Zeitpunkt konnten nur noch kleinere Schiffe den Bootshafen erreichen. Im Stadtplan von 1883 tauchte erstmals der Begriff "Bootshafen" auf.

Moderne Entwicklungen und Herausforderungen