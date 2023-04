6 wunderschöne Campingplätze in Kiel und Umgebung

Besonders für alle Strandurlauber :innen gibt es gute Neuigkeiten: Die meisten Campingplätze in und um Kiel befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Meer und haben häufig sogar einen eigenen Strand mit Einstiegshilfe ins Wasser. Diese Campingplätze zählen dann häufig verschiedene Wassersportarten wie Surfen und Sportaktivitäten wie Beach Volleyball zu ihrem Angebot.

Wer nutzt nicht gerne seine oder ihre Freizeit, um ins Grüne raus zu fahren ? Hierfür eignet sich ein Campingurlaub an der Ostsee bestens – noch näher an der Natur geht kaum. Denn davon hat Schleswig-Holstein sehr viel zu bieten.

Badespaß und Surfen bietet der nahegelegene Ostseestrand und genug Platz für entspannte Spaziergänge findet man in den angrenzenden Wäldern . Für Abenteuerlustige befindet sich der Hochseilgarten High Spirits ganz in der Nähe.

Dieser 4-Sterne-Campingplatz in der Nähe des beliebten Ausflugsziels Laboe hat alles zu bieten, was man für einen entspannten Sommerurlaub am Meer braucht. Steilküste, Strand und weite Felder bieten nicht nur traumhafte Aussicht auf die Ostsee, sondern auch Ruhe und Erholung mitten in der Natur.

Extras wie platzeigenes W-Lan, ein Tattoo-Studio und viele Einkaufsmöglichkeiten inklusive Gasflaschenverkauf sorgen dafür, dass man den Campingplatz nicht ein einziges Mal verlassen muss und trotzdem alles hat, was man braucht.

Noch dazu führt eine Holztreppe vom Campingplatz direkt zum Sandstrand, der sich mit seiner 50 Meter langen Flachwasser-Zone besonders für Familien mit kleinen Kindern eignet.

Standort: Ellernbrook 6

Website: ostsee-camp.de

4. Camping California