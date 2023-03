5 tolle Einkaufszentren und Einkaufspassagen in Kiel

Für alle, die beim Shopping nicht gerne von Schleswig-Holsteins wechselhaftem Wetter gestört werden wollen, haben wir hier eine Liste mit tollen Einkaufszentren in Kiel. Hier findet ihr all eure Lieblingsgeschäfte unter einem Dach. Bei gutem Wetter lohnt sich ein Ausflug in eine der Einkaufspassagen von Kiel. Hier könnt ihr auf der Außenterasse eines Cafés oder Restaurants eine Pause vom Bummeln einlegen und ein bisschen Sonne tanken. Egal ob ihr auf der Suche nach einem luftigen Sommerkleid, nach einem Geburtstagsgeschenk oder einer neuen Kaffeemaschine seid, in diesen Einkaufszentren und -passagen findet ihr alles von Kleidung über Küchenutensilien bis hin zu besonderen Geschenkideen. Für den kleinen und großen Hunger gibt es ein breit aufgestelltes Angebot an Restaurants, Cafés und Bistros vor Ort. So muss niemand mit knurrendem Magen einkaufen gehen. Für gute Laune sorgen über die Auswahl an Gastronomie und Geschäften hinaus auch verschiedene Aktionen der Einkaufszentren. Dazu zählen zum einen festliche Dekorationen an Fest- und Feiertagen aber auch Promi-Events, Sport- oder Kulturveranstaltungen und Gewinnspielaktionen mit tollen Preisen. 1. Einkaufszentrum Sophienhof

Das wohl bekannteste Einkaufszentrum Kiels ist vermutlich der Sophienhof. Mit seinen 120 Geschäften und seiner Lage in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs ist der Sophienhof nicht nur bei Kieler:innen eine beliebte Shopping-Adresse. Neben der Vielfalt an Mode-, Dekorations-, Drogerie- und Elektronikläden ziehen auch die vielen Restaurants, Cafés und Bäckereien Besucher:innen aus ganz Schleswig-Holstein an. Das Einkaufszentrum Sophienhof ist auch für seine vielen Events und Center-Aktionen bekannt. Zum Beispiel finden um Weihnachten herum und zu vielen anderen Festtagen tolle Geschenke-und Rabattaktionen statt. Zu besonderen Leistungen und Services des Einkaufszentrums zählen u.a. ein Parkhaus, Schließfächer, ein Rollstuhlverleih und eine Center App. Weitere Infos findet ihr hier. Standort: Sophienblatt 20

Website: sophienhof.de 2. Alter Markt

Der mitten im Kieler Stadtteil Altstadt gelegene Alte Markt ist eine der beliebtesten Einkaufspassagen in der Kieler Innenstadt. Hier reihen sich viele angesagte Modegeschäfte, schnuckelige Cafés und Restaurants aneinander. Auch Apotheken, Drogerien, Kilo-Läden und Lebensmittelgeschäfte sind hier zu finden – kurzum: hier findet man alles, was man so braucht. Im Winter sorgen Lichter und Dekorationen in der gesamten Innenstadt von Kiel für festliche Stimmung und auf vielen Plätzen lockt der Glühweinduft und das leckere Essen der Weihnachtsmärkte. Auch das restliche Jahr über gibt es Veranstaltungen, die einen Besuch des Alten Markts zu einem besonderen Erlebnis machen. Große Events wie die Kieler Woche aber auch kleinere Straßenfeste wie der Kieler Umschlag ziehen viele Menschen in die Kieler Altstadt und begeistern immer wieder aufs neue. Standort: Alter Markt

Website: altstadt-kiel.de 3. CITTI-Park Kiel

Viele kommen nicht nur zum Einkaufen in das zentral gelegene Einkaufszentrum mit der guten Verkehrsanbindung, sondern auch zum Essen, denn im CITTI-Park gibt es eine Vielzahl beliebter Restaurants und Bäckereien. Von Italienisch über Griechisch bis hin zu indischen Spezialitäten ist alles vertreten. Neben bekannten Shops wie Deichmann und H&M findet man hier angesagte jedoch seltener vertretene Geschäfte wie Butlers – Wohnaccessoires und Deko. Auch im Citti-Park finden regelmäßig besondere Events und Aktionen statt. Für März sind beispielsweise ein Historischer Markt und eine Autogrammstunde mit dem THW Kiel und dem Kieler SV Holstein geplant. Besonders beliebt bei allen, die bevorzugt Secondhand kaufen, ist der Flohmarkt, der regelmäßig im CITTI-Markt stattfindet. Mehr Informationen zu diesem und weiteren Flohmärkten in Kiel gibt es hier. Standort: Mühlendamm 1

Website: citti-park-kiel.de 4. CAP Kiel

Nicht nur Einkaufs- sondern vor allem Erlebniszentrum ist das CAP-Center im Herzen von Kiel. Das Angebot des Centers geht weit über Mode hinaus. Hier kann man gut und gerne mit der Familie einen ganzen Tag verbringen ohne, dass sich jemand langweilt. Wer keine Lust auf Shopping hat, kann sich in Murphy's Pub ein Getränk genehmigen, sich beim Disco Bowling austoben oder es sich bei einem guten Film in den luxuriösen Kinosesseln des CinemaxX Kiel gemütlich machen Natürlich gibt es auch eine Reihe an Restaurants und Food Courts in dem zwischen der Hörn und dem Hauptbahnhof gelegenen Einkaufszentrum, damit niemand hungrig bleibt. Interessant für Besucher:innen der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins, die möglichst viel von Kiel sehen wollen, gibt es im CAP auch eine Autovermietung. Für Kund:innen, die mit dem Auto kommen, gibt es ein im Einkaufszentrum integriertes Parkhaus und für alle, die mit dem Zug anreisen einen zweitem Eingang, der direkt vom Bahnhof aus ins Erlebniszentrum führt. Standort: Kaistraße 54-56

Website: cap-kiel.de 5. Arkaden in der Holtenauer

Wie ein großes Outdoor-Einkaufszentrum kann man sich die Holtenauer Straße von Kiel vorstellen. Zu großen Teilen überdacht, kann man hier ganz gemütlich von einem Shop zum anderen schlendern. Bei gutem Wetter laden die Außenbereiche der Cafés und Bäckereien auf der Einkaufsmeile zum Verweilen ein. Auch die Holtenauer Straße ist regelmäßig Schauplatz beliebter Kieler Events, die meistens mit verlängerten Öffnungszeiten und/oder verkaufsoffenen Sonntagen einhergehen. So wird der Shopping-Tag zu einem besonderen Erlebnis, das bis in den Abend hinein geht. Zum Beispiel kommt jeden Sommer in der White Night halb Kiel zu einem riesigen gemeinsamen Picknick ganz in Weiß auf der Holtenauer Straße zusammen. Standort: Annenstraße 7

Website: die-holtenauer.de

