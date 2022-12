8 stimmungsvolle Weihnachtsmärkte im Norden

Alle Jahre wieder freuen sich alle Kieler:innen auf die schönen bunten Lichter, die gerösteten Maronen, all die heißen Getränke, die nur im Winter schmecken und natürlich die vielen besinnlichen Weihnachtslieder. Die Kinder freuen sich ganz besonders auf die vielen Leckereien, die Karusselle und natürlich auf den Weihnachtsmann. Und einfach jede:r freut sich auf die dekorierten Plätze, die leckeren Düfte und wärmenden Feuerstellen. All das und vieles mehr findet ihr auf den norddeutschen Weihnachtsmärkten, die wir für euch besucht haben und euch nun vorstellen wollen. 1. Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz

Weihnachtsdorf am Rathausplatz, © Ariane Spychalski / Luisa Engelhardt

Wer das Kieler Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz noch nicht kennt, sollte ihm dieses Jahr auf jeden Fall mal einen Besuch abstatten. Bei den vielen tollen Ständen gibt es die Möglichkeit noch schnell das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu besorgen. Außerdem locken die kulinarische Vielfalt und die große Auswahl an leckeren Getränken. Vom Flammlachsstand ist es beispielsweise nicht weit bis zum Poffertjes-Büdchen und die Glühweinstände sind an jeder Ecke und bieten neben Glühwein auch noch Apfelpunsch und vieles mehr. Als ganz besondere Showeinlage gilt die Koggenfahrt von Wichtel Kilian hoch über dem Platz. Standort: Rathausplatz 2. Weihnachtspyramide auf dem Asmus-Bremer-Platz

Weihnachtspyramide auf dem Asmus-Bremer-Platz, © Ariane Spychalski / Luisa Engelhardt

Nach wenigen Gehminuten durch die Kieler Innenstadt kommt ihr zu einem weiteren kleinen Kieler Weihnachtsmarkt, der von einer 12,5 Meter hohen Weihnachtspyramide in wohliges Licht getaucht wird. Auch hier gibt es einige Leckereien zu probieren. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Portion gebackenem Gemüse und zum Nachtisch einen süßen Crêpe mit Zimt und Zucker. Am dritten Adventssonntag findet hier von 16.00 bis 17.00 Uhr ein gemeinsames Adventssingen statt und als Highlight für alle kleinen Gäste kommt der Weihnachtsmann und verteilt Süßigkeiten. Standort: Asmus-Bremer-Platz 3. Weihnachtsmärkte in der Lübecker Altstadt

Glasdome mit Winter Wonderland in Lübeck, © Luisa Engelhardt / Wladimir Schwenk

Auch in Lübeck – auch Weihnachtsstadt des Nordens genannt – verteilen sich die Weihnachtsmärkte über die ganze Altstadt. Zu den besonderen Highlights gehört zum Beispiel der Sternenwald auf dem Schrangen mit seinen herzhaften Leckereien, dem schönen rustikalen Ambiente und den wärmenden Feuerstellen. Ein tolles Ambiente und eine riesige Auswahl an Leckereien bietet der klassische Weihnachtsmarkt um das Lübecker Rathaus. Schon von Weitem kann man die gebrannten Mandeln und gerösteten Esskastanien riechen. Frisch gebackenes Brot, mittelalterlich gekleidete Walking-Acts und Dudelsackmusik gibt es auf dem Historischen Weihnachtsmarkt auf dem Kirchhof von St. Marien. Unsere Empfehlung: frisch gebackenes und noch warmes Zwiebelbrot – hilft auch gegen kalte Hände. Nicht weit davon entfernt findet ihr euch in einem wunderschönen Winter Wonderland unter dem Glasdome wieder. Vielleicht entsteht dort ja das Motiv für eure diesjährigen Weihnachtskarten. All das und noch vieles mehr bietet die Lübecker Altstadt zur Vorweihnachtszeit. Am besten lasst ihr euch einfach durch die zauberhafte Weihnachtswelt treiben und wartet ab, was euch als nächstes zum Staunen bringt. Kleiner Tipp: Auch die Bahnfahrt von Kiel nach Lübeck ist mit atemberaubend schönen Landschaften ein echtes Highlight und ihr müsst euch keine Gedanken machen, wie ihr nach ein zwei Glühwein wieder zurück nach Kiel kommt. Standort: Stadtverwaltung Hansestadt Lübeck 4. Musikalischer Weihnachtsmarkt am Timmendorfer Strand

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jobst Schlennstedt (@jotes.hl)

Für eine nicht ganz so Stille Nacht lohnt sich die etwas mehr als 90-minütige Fahrt mit dem Zug von Kiel zum Timmendorfer Strand. Auf der Showbühne rund um den Timmendorfer Platz unterhalten euch die verschiedensten Künstler:innen live mit traditionellen und modernen Weihnachtsliedern. Für leckeren Weihnachtsschmaus, Glühwein und Co. ist natürlich gesorgt. Kinder dürfen sich auf einen Besuch vom Weihnachtsmann freuen, der dem Timmendorfer Platz täglich um 15.00 Uhr einen Besuch abstattet. Der Markt hat übrigens bis zum 2. Januar im neuen Jahr geöffnet. Wer noch keine Pläne für Silvester hat, kann sich am 31. Dezember zum Hafenglühen am Timmendorfer Strand treffen und mit einem Sprung in die Ostsee ins neue Jahr starten. Standort: Timmendorfer Platz 5. Winterwald auf dem Holstenplatz

Weihnachtsmarkt auf dem Holstenplatz, © Ariane Spychalski / Luisa Engelhardt

Der Holstenplatz an der Andreas-Gayk-Straße verwandelt sich jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit in einen festlich geschmückten Winterwald. Die vielen Stehtische laden zum Verweilen ein und die beleuchteten Tannenbäume zu einem Weihnachts-Selfie. Auch hier gibt es wieder tolle Dekorationen und kleine Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und mit leckerem Essen und heißen Getränken werdet ihr natürlich auch versorgt. Nicht weit entfernt vom Holstenplatz liegt auch die Schevenbrücke mit dem Mystic Stag – auch dieses Jahr wieder ein beliebter Selfiepoint. Standort: Holstenplatz 6. Kiels kleinster Weihnachtsmarkt

Engelspyramide auf dem Bernhard-Minetti-Platz, © Ariane Spychalski / Luisa Engelhardt

Klein aber fein ist der Kieler Weihnachtsmarkt auf dem Bernhard-Minetti-Platz an der Holtenauer Straße. Schon von Weitem sieht man die dagegen sehr große Engelspyramide, die mit ihren 26 Metern Höhe als die größte in Europa gilt. Kuschelige Holzhütten laden zu einem ausgiebigen Schnack über heißem Punsch ein. Dezente Hintergrundmusik und freundliches Theken-Personal tragen ebenfalls zum Wohlbefinden auf Kiels kleinstem Markt bei. Die Kinder vergnügen sich derweil beim Kinderkarussell. Dann gibt’s noch ein paar gebrannte Mandeln auf die Hand und der Familienausflug ist perfekt. Standort: Bernhard-Minetti-Platz 7. Weihnachtliches Zentrum Husum

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von visit.husum (@visit.husum)

Auch ein Ausflug an die Nordseeküste Schleswig-Holsteins lohnt sich. Keine 90 Minuten braucht man mit dem Zug von Kiel nach Husum – in das weihnachtliche Zentrum an der Nordsee. Vom Hafen bis zur Innenstadt erstrahlt Husum in weihnachtlichem Glanz. Auch hier ist die Fahrt mit dem Zug allein bereits ein Highlight mit der Aussicht von der Rendsburger Hochbrücke. In Husum angekommen sind es dann nur wenige Gehminuten bis zum Marktplatz in der Innenstadt. Dort warten bereits lecker duftende Lebkuchen, gebrannte Mandeln und Glühwein auf euch. Regionale Spezialitäten wie Pharisäer und Fischbrötchen tragen ihr eigenes zum friesischen Charme des Husumer Weihnachtsmarkts bei. Der Weihnachtsmarkt hat noch bis zum 27. Dezember geöffnet und an den Adventssamstagen ist die Nutzung des HusumBus im Stadtverkehr von 9.15 bis 15.15 bzw. 16.15 Uhr kostenlos. Nur am 25. Dezember bleibt der Markt geschlossen. Standort: Marktplatz Husum (Nordsee) 8. Ykaernemarkt in Eckernförde

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jane Hell Autorin (@janehell_autorin)

Knapp 30 Minuten braucht ihr mit dem Zug vom Kieler Hauptbahnhof nach Eckernförde, wo euch bis zum 30. Dezember ein gemütlicher Weihnachtsmarkt erwartet. Zur Vorweihnachtszeit weht in Eckernförde überall der Duft von Glühwein, Punsch und Vanillekipferln durch die Gassen. Auch stimmungsvolle Lichter weisen euch den Weg zum maritimen Weihnachtsmarkt an der Ostsee. Auf die Kinder wartet dort ein tolles Holzkarussell und ein Geschichten erzählender Märchenclown. Die Erwachsenen können sich derweil an einem Becher Punsch die Hände wärmen und sich von sanfter Musik in vorweihnachtliche Stimmung versetzen lassen. Außerdem bietet der Eckernförder Weihnachtsmarkt ein buntes Programm an Veranstaltungen für Groß und Klein. Die Märchenstunden, Kasperletheater und Weihnachtsmannbesuche sind besonders für die kleinen Besucher:innen ein absolutes Highlight. Noch dazu gibt es verschiedene Weihnachtskonzerte, Wochenmärkte und vieles mehr. Das komplette Programm vom Eckernförder Weihnachtsmarkt 2022 findet ihr auf www.ostseebad-eckernfoerde.de. Standort: St. Nicolai-Kirche

Ortsinformationen Kiel Rathausplatz 24103 Kiel

Weitere Ortsinformationen Asmus-Bremer-Platz 24103 Kiel

Stadtverwaltung Hansestadt Lübeck Breite Straße 62 23552 Lübeck 0451/115 Website

Timmendorfer Platz 23669 Timmendorfer Strand

Holstenplatz 24103 Kiel

Bernhard-Minetti-Platz 24118 Kiel

Marktplatz Husum (Nordsee) 25813 Husum Nordsee

Ev. Sankt-Nicolai-Kirche Kirchplatz 2 24340 Eckernförde 04351/712374 Website

