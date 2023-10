Weihnachtsfeiern haben nicht nur Tradition, sie bieten auch die Gelegenheit die Kollegen und Kolleginnen endlich einmal näher kennenzulernen. Während die einen ein klassisches Weihnachtsessen im Restaurant und eine Runde traditionelles Wichteln bevorzugen, mögen die anderen es etwas actionreicher. In Kiel ist sowohl das Eine als auch das Andere möglich – wenn man weiß wo. Ihr wollt dieses Jahr nicht nur eine gemütliche Weihnachtsfeier, sondern auch ein gemeinsames Erlebnis, das euch als Team zusammenschweißt und noch lange bei allen im Gedächtnis bleibt? Dann sind hier 10 tolle Ideen für besondere Weihnachtsfeiern in Kiel. 1. Eisstockschießen in der Forstbaumschule

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Forstbaumschule Kiel (@forstbaumschule.kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Die Forstbaumschule, eines der beliebtesten Restaurants von Kiel, lässt sich jedes Jahr zu Weihnachten etwas ganz Besonderes einfallen. Wer sich unter der idealen Weihnachtsfeier einen freundschaftlichen Wettkampf im Eisstockschießen vorstellt, ist hier genau richtig. Nachdem sich beim Eisstockschießen bewährt wurde, kann sich im Hüttendorf der Forstbaumschule gestärkt und an leckeren heißen Getränken aufgewärmt werden. Tische müssen hier allerdings vorab reserviert werden. Alternativ kann die Weihnachtsfeier mit rechtzeitiger Reservierung auch nach drinnen ins Restaurant verlegt werden. Standort: Düvelsbeker Weg 46

Website: forstbaumschule.de 2. Indoor Escape Games

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ExitZone Kiel (@exitzonekiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Sie gehören zum absoluten Trend für jegliche Betriebsfeiern – die Escape Games. Wer mit seinen Kollegen und Kolleginnen ein actiongeladenes Erlebnis sucht, ist hier genau richtig. Ihr müsst als Team zusammenarbeiten, um dieses Rätsel zu lösen und aus dem Escape Room zu entkommen. So erlebt ihr nicht nur einen unvergesslichen Abend, ihr wachst auch als Team zusammen und habt genügend Gesprächsstoff, falls ihr anschließend die Feier in einer anderen Location bei gutem Essen und leckeren Getränken ausklingen lassen wollt. Standort: Göteborgring 87

Website: exitzone.de 3. Schnipseljagd Weihnachtsmarkt

Sternenzelt Weihnachtsmarkt Holstenplatz, © Pressefoto

Bei dieser younited® Schnipseljagd lernt ihr Kiel von seiner schönsten Seite während der Weihnachtszeit kennen. Diese abenteuerliche Feier mit verschiedenen Herausforderungen und einer ordentlichen Portion Spaß führt euch über die verschiedenen Weihnachtsmärkte der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins. Mit einem modernen Tablet und einer Stadtkarte bewaffnet macht ihr euch in Teams auf zu einer spannenden Weihnachtsmarkt Rallye. Natürlich bleibt dabei auch die Zeit für einen Weihnachtlichen Snack oder ein leckeres Heißgetränk vom Glühweinstand. Website: younited.de 4. Traditionelles Weihnachtsessen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Santi Andrea Covato (@laengengrad_kiel) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Auch das klassische Weihnachtsessen steht bei vielen nach wie vor hoch im Kurs. Solltet ihr euch für den traditionellen Restaurantbesuch entscheiden, können wir euch auch dafür einige Orte empfehlen. Das Hotel Birke bietet beispielsweise ein toll arrangiertes Weihnachtsbuffet aus lecker zubereiteten saisonalen und regionalen Produkten. Optional kann auch ein besonderes Rahmenprogramm dazu gebucht und die Weihnachtsfeier so zu einem unvergesslichen Ereignis werden. Auch das Romantik Hotel Kieler Kaufmann und der Landgasthof "Der Alte Auf" sind geeignete Locations für größere Weihnachtsfeiern in und um Kiel. Das nahe der Kieler Förde gelegene Restaurant Längengrad bietet sich mit seiner unschlagbaren Lage und seinen Kapazitäten für rund 140 Gäste ebenfalls für eine Weihnachtsfeier an. Standort: Martenshofweg 2-8 | Am Dorfteich 15 | Schwedenkai 1 | Niemannsweg 102

Website: hotel-birke.de | der-alte-auf.de | https://www.laengengrad-kiel.de/ | kieler-kaufmann.de 5. Wichteln mit Würfeln Wichteln – oder auch Schrottwichteln – ist immer ein beliebter Programmpunkt bei Weihnachtsfeiern. Mit dieser kurzen Anleitung macht ihr aus eurem Wichteln ein spaßiges Event, bei dem jede:r am Ende glücklich mit seinem oder ihrem Geschenk ist. Alles, was ihr braucht, ist ein Würfel und von jeder Person ein – idealerweise verpacktes – Wichtelgeschenk. Die Geschenke sind dabei nicht an eine bestimmte Person gerichtet. Nun zum Spiel: Zunächst platziert jede:r ein Geschenk vor sich auf dem Tisch. Nun wird ein Timer für das Ende des Spiels festgesetzt. Dann wird reihum gewürfelt. Eine 1 oder 6 bedeuten, dass das Geschenk mit einem beliebigen anderen Geschenk getauscht werden muss, es sei denn das Geschenk ist noch verpackt, dann muss es zunächst einmal ausgepackt werden und der oder die nächste ist dran. Bei einer 2 oder 3 werden alle Geschenke im Uhrzeigersinn weitergegeben, bei einer 4 oder 5 gegen den Uhrzeigersinn. Alle behalten das Geschenk, das in dem Moment, in dem der Timer klingelt und das Spiel beendet vor ihnen auf dem Tisch liegt. 6. Nachtbogenschießen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von teamgeist group (@teamgeistgroup) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Eine ganz außergewöhnliche Weihnachtsfeier erwartet euch, wenn ihr beschließt, euch mit der gesamten Belegschaft beim Nachtbogenschießen anzumelden. Hier tretet ihr in Teams gegeneinander an. Aber keine Sorge – trotz des Wettkampfcharakters kommt der Spaß nicht zu kurz. Die Firma Younited steht euch bei der Planung und Durchführung eurer Weihnachtsfeier in Kiel beratend zur Seite. Die Location und etwaige Zusatzleistungen, wie z.B. passende Team-Kleidung mit eurem Firmenlogo, könnt ihr ebenfalls mit der Firma absprechen. Standort: Nach Absprache

Website: younited.de 7. Gemeinsames Kochen

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Muhlack Küchen GmbH (@muhlack_kuechen) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Nirgends wird der Teamgeist unter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen besser gestärkt, als bei einer gemeinsamen Kochaktion. Das könnt ihr haben, solltet ihr eure Weihnachtsfeier bei Muhlack-Küchen mitten in Kiel planen. Hier könnt ihr mit bis zu 125 Personen euer eigenes Weihnachtsgericht selbst zubereiten und euch später beim gemeinsamen Essen darüber austauschen. Die Veranstaltung kann auf Wunsch auch mit einem Kinobesuch oder einem Craftbeer-Tasting verbunden werden. Standort: Grasweg 16

Website: muhlack-kuechen.de 8. Kaffee Tasting Pause Spätestens seit der Corona-Pandemie liegen virtuelle Weihnachtsfeiern und andere Online-Team-Events voll im Trend. Sie sind vor allem in Firmen, deren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in verschiedenen Städten oder im Home-Office arbeiten praktisch. So kann auch aus der Ferne ein Wir-Gefühl entstehen und der Teamgeist gestärkt werden. Nur wenige Dinge verbinden Kollegen und Kolleginnen so sehr, wie die Liebe zum Kaffee. Egal ob der Latte Macchiato am Morgen, der Cappuccino nach dem Mittagessen oder der Espresso zwischendurch – bei fast niemandem ist der Kaffee noch aus dem Alltag wegzudenken. Mit dieser 45-minütigen Online Kaffee Tasting Pause könnt ihr den Genuss des koffeinhaltigen Muntermachers gemeinsam zelebrieren und dazu noch etwas über seine Zubereitung lernen. Alles was ihr benötigt sind mindestens 15 Teilnehmende und heißes Wasser und schon könnt ihr online eine unverbindliche Anfrage einreichen. Standort: online

Website: weihnachtsplaner.de 9. Casino Royal

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von weihnachtsplaner (@weihnachtsplaner) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Sich einmal wie James Bond in Casino Royale fühlen – wer will das nicht. Mit Russian Roulette, Poker, Black Jack und natürlich schicken Outfits erwartet euch ein unvergesslicher Abend. Mit diesem Weihnachtsplaner könnt ihr euch die Casino-Royal Weihnachtsfeier in einen beliebigen Veranstaltungsraum in Kiel holen. Ein hochwertiges Weihnachts-Buffet, eine Getränketheke und passende Dekorationen gibt es on top. Nach dem Essen wird die weihnachtliche Hintergrundmusik von der Tanzmusik eines DJ's abgelöst. Die Veranstaltung ist vor allem für größere Gruppen ab 200 Personen geeignet. Kleiner Tipp: Solltet ihr um Geld spielen wollen und nicht nur um die Jetons, könnt ihr vereinbaren, das erspielte Geld einem wohltätigen Zweck zu spenden. Standort: nach Absprache

Website: weihnachtsplaner.de 10. Fackelwanderung durch Kiel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von EVINTA GmbH (@evinta_gmbh) Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung . Beitrag anzeigen

Bei dieser anderthalbstündigen Fackelwanderung könnt ihr nicht nur die Kollegen und Kolleginnen besser kennenlernen sondern auch Kiel. Gemeinsam könnt ihr bei diesem geführten Event verschiedene Teile von Kiel erkunden und bei Fackelschein einige Anekdoten zu Kiels Kultur und Geschichte hören. Zwischendurch sorgen Glühwein-Pausen während der Wanderung für warme Hände und lassen Weihnachtsstimmung aufkommen. Ergänzt werden kann die Firmenfeier auf Wunsch durch ein gemeinsames Abendessen vor oder während des Stadtrundgangs in einer beliebigen Kieler Location. Website: evinta.de Hoffentlich konnten wir euch zu einer Weihnachtsfeier der besonderen Art inspirieren! Nun bleibt uns nur noch, euch eine gelungene Feier und ein Frohes Weihnachtsfest zu wünschen. P.S.: Wer sich schon vor der großen Feier in die richtige Stimmung versetzen möchte, kann sich ab Ende November eine erste Portion Weihnachten auf diesen stimmungsvollen Weihnachtsmärkten im Norden holen.

Ortsinformationen Restaurant und Park-Café Forstbaumschule Steen GmbH Düvelsbeker Weg 46 24105 Kiel E-Mail Website Facebook

Karte anzeigen

Weitere Ortsinformationen Exitzone Kiel Escape Room Göteborgring 87 24109 Kiel 0431/90700606 E-Mail Website

Hotel Birke Kiel Martenshofweg 2-8 24109 Kiel 0431/53310 Website

Landgasthof "Der Alte Auf" Am Dorfteich 15 24217 Fiefbergen 04344/415525 E-Mail Website

Längengrad Restaurant Schwedenkai 1 24103 Kiel 0431/99048777 Website

Romantikhotel Kieler Kaufmann Niemannsweg 102 24105 Kiel 0431/88110 E-Mail Website Facebook Instagram

Muhlack Küchen GmbH Grasweg 16 24118 Kiel 0431/61045 E-Mail Website Facebook Instagram

Weitere Empfehlungen