Weihnachtsfeiern haben nicht nur Tradition, sie bieten auch die Gelegenheit die Kollegen und Kolleginnen endlich einmal näher kennenzulernen. Während die einen ein klassisches Weihnachtsessen im Restaurant und eine Runde traditionelles Wichteln bevorzugen, mögen die anderen es etwas actionreicher. In Kiel ist sowohl das Eine als auch das Andere möglich – wenn man weiß wo. Ihr wollt dieses Jahr nicht nur eine gemütliche Weihnachtsfeier, sondern auch ein gemeinsames Erlebnis, das euch als Team zusammenschweißt und noch lange bei allen im Gedächtnis bleibt? Dann sind hier 8 tolle Ideen für besondere Weihnachtsfeiern in Kiel.

1. Eisstockschießen in der Forstbaumschule

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Die Forstbaumschule, eines der beliebtesten Restaurants in Kiel, lässt sich jedes Jahr zu Weihnachten etwas ganz Besonderes einfallen. Wer sich unter der idealen Weihnachtsfeier einen freundschaftlichen Wettkampf im Eisstockschießen vorstellt, ist hier genau richtig. Nachdem sich beim Eisstockschießen bewährt wurde, kann sich im Hüttendorf der Forstbaumschule gestärkt und an leckeren heißen Getränken aufgewärmt werden. Tische müssen hier allerdings vorab reserviert werden. Alternativ kann die Weihnachtsfeier mit rechtzeitiger Reservierung auch nach drinnen ins Restaurant verlegt werden. Standort: Düvelsbeker Weg 46

Website: forstbaumschule.de

2. Escape Rooms

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Final Escape in Kiel bietet Teamevents der besonderen Art: In den Escape Rooms müssen knifflige Rätsel gelöst werden, um die Mission erfolgreich abzuschließen. Durch die Kombination verschiedener Fähigkeiten und den kreativen Austausch untereinander wird nicht nur der Zusammenhalt gestärkt, sondern auch die Kommunikation verbessert. Die Räumlichkeiten bieten Platz für bis zu 54 Personen gleichzeitig. Bei größeren Gruppen bis 180 Personen können zwei Durchgänge gespielt werden, während sich die Wartenden in der Lounge bei einem Getränk austauschen. Ein Game Master begleitet das Spiel und gibt bei Bedarf hilfreiche Tipps. Teamevents dauern je nach Personenzahl 1,5 bis 2,5 Stunden. Die Escape Rooms sind zwar nicht barrierefrei, aber für die unterschiedlichsten Personengruppen geeignet. Das Beste in der oft verregneten Kieler Weihnachtszeit: Die Escape Rooms sind indoors. Standort: Küterstraße 14

Website: final-escape.com

3. Traditionelles Weihnachtsessen

Auch das klassische Weihnachtsessen steht bei vielen nach wie vor hoch im Kurs. Solltet ihr euch für den traditionellen Restaurantbesuch entscheiden, können wir euch auch dafür einige Orte empfehlen. Das Hotel Birke bietet beispielsweise ein toll arrangiertes Weihnachtsbuffet aus lecker zubereiteten saisonalen und regionalen Produkten. Optional kann auch ein besonderes Rahmenprogramm dazu gebucht und die Weihnachtsfeier so zu einem unvergesslichen Ereignis werden. Auch das Romantik Hotel Kieler Kaufmann ist eine geeignete Location für größere Weihnachtsfeiern in Kiel. Standort: Martenshofweg 2-8 | Niemannsweg 102

Website: hotel-birke.de | kieler-kaufmann.de

4. Wichteln mit Würfeln

Wichteln – oder auch Schrottwichteln – ist immer ein beliebter Programmpunkt bei Weihnachtsfeiern. Mit dieser kurzen Anleitung macht ihr aus eurem Wichteln ein spaßiges Event, bei der alle am Ende glücklich ihrem Geschenk sind. Alles, was ihr braucht, ist ein Würfel und von jeder Person ein – idealerweise verpacktes – Wichtelgeschenk. Die Geschenke sind dabei nicht an eine bestimmte Person gerichtet. Nun zum Spiel: Zunächst platziert jede teilnehmende Person ein Geschenk vor sich auf dem Tisch. Nun wird ein Timer für das Ende des Spiels festgesetzt. Dann wird reihum gewürfelt. Eine 1 oder 6 bedeuten, dass das Geschenk mit einem beliebigen anderen Geschenk getauscht werden muss, es sei denn das Geschenk ist noch verpackt, dann muss es zunächst einmal ausgepackt werden und der oder die nächste ist dran. Bei einer 2 oder 3 werden alle Geschenke im Uhrzeigersinn weitergegeben, bei einer 4 oder 5 gegen den Uhrzeigersinn. Alle behalten das Geschenk, das in dem Moment, in dem der Timer klingelt und das Spiel beendet vor ihnen auf dem Tisch liegt.

5. Gemeinsames Kochen

Nirgends wird der Teamgeist unter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen besser gestärkt, als bei einer gemeinsamen Kochaktion. Das könnt ihr haben, solltet ihr eure Weihnachtsfeier bei Muhlack-Küchen mitten in Kiel planen. Hier könnt ihr mit bis zu 125 Personen euer eigenes Weihnachtsgericht selbst zubereiten und euch später beim gemeinsamen Essen darüber austauschen. Standort: Grasweg 16

Website: muhlack-kuechen.de

6. Krimi Dinner

Statt klassischem Dinner erwartet euch beim Krimidinner ein einzigartiger Abend voller Rätsel, Spaß und festlicher Stimmung. Zwischen einem mehrgängigen Weihnachtsmenü und interaktivem Schauspiel werden die Gäste selbst zu Ermittlern – und lösen gemeinsam einen geheimnisvollen Mordfall. Professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler führen charmant durch die Handlung und beziehen auf Wunsch auch Teammitglieder in die Geschichte ein – perfekt, um Teamgeist und Kommunikation auf spielerische Weise zu fördern. Für das festliche Flair sorgen weihnachtliche Dekorationen, Musik und Menüauswahl. So wird aus Ihrer Weihnachtsfeier ein unvergessliches Erlebnis – exklusiv, spannend und voller Überraschungen. Standort: nach Absprache

Website: das-kriminal-dinner.de

7. Sprungraum

Der Trampolinpark SPRUNG.RAUM in Kiel verwandelt Firmenfeiern in unvergessliche Teambuilding-Erlebnisse. Auf über 1.000 Quadratmetern können Teams dem Alltag entspringen und sich gemeinsam in Partylaune hüpfen. Das Konzept funktioniert für Profis und Anfänger gleichermaßen - Teambuilding passiert hier wie von selbst. Die Firma bietet hohe Flexibilität bei der Eventgestaltung. Teams wählen ihre Sprungzeit frei, entscheiden über Trainerbegleitung und stellen ihr Menü individuell zusammen. Zur Ausstattung gehören alle Attraktionen des Parks, SPRUNG.RAUM Socken für alle Teilnehmer und auf Wunsch verschiedene Team-Aktionen. Einzelne Stationen wie das Dodgeball-Feld lassen sich separat buchen, eine Exklusiv-Buchung des gesamten Parks ist möglich. Nach 90 Minuten Sprungzeit sorgen kühle Getränke und leckeres Essen für den perfekten Ausklang. Individuelle Dekoration und persönliche Betreuung durch Mitarbeiter runden das Angebot ab. Standort: Schleiweg 10

Website: sprungraum.de Mehr Informationen rund um Weihnachten in Kiel findet ihr unter: kiel-magazin.de

Ortsinformationen Restaurant und Park-Café Forstbaumschule Steen GmbH Düvelsbeker Weg 46 24105 Kiel E-Mail Website Facebook

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Weitere Ortsinformationen Final Escape Kiel Küterstraße 14 24103 Kiel 0431/55602010 E-Mail Website Facebook Instagram

Hotel Birke Kiel Martenshofweg 2-8 24109 Kiel 0431/53310 Website

Romantikhotel Kieler Kaufmann Niemannsweg 102 24105 Kiel 0431/88110 E-Mail Website Facebook Instagram