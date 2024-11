Wir verlosen 1x4 Säckchen von Büddelsack: Nachhaltige Geschenkbeutel aus Baumwolle

Die Baumwollstoffsäckchen von Büddelsack ermöglichen ein einfaches, stilvolles und vor allem langlebiges Einpacken von Weihnachtsgeschenken. Durch die Säckchen wird die Bescherung zu einer müllfreien Angelegenheit und das langwierige Einpacken in Papier und Plastik gehört der Vergangenheit an. Die Beutel bestehen aus 100% Baumwolle, inklusive des Nähgarns, der Logo- und Textiletiketten. Auch die Kordeln sind aus 100% recycelter Baumwolle.

In Johannas Familie ist diese Idee schon seit 20 Jahren Tradition. Geschenke werden in Stoffbeuteln verteilt und nach der Bescherung wird jedem sein Säckchen zurückzugeben. So behält jeder seine Lieblingsmuster bei sich und kann sie zum nächsten Weihnachtsfest wieder verwenden. Oder man verschenkt sie einfach mit – so können Familie und Freunde einem im Säckchen beim nächsten Mal etwas zurück schenken!

Kleine Schritte, große Wirkung