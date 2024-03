8 tolle Restaurants an der Kieler Förde

Kiel Sailing City liegt direkt an der Kieler Förde und bietet viele tolle Restaurants, um einen einzigartigen Blick auf die Ostsee zu genießen und leckeres Essen zu verputzen. Stell dir das mal vor: Nach einem langen Spaziergang am Strand bzw. am Meer, bei dem sich deine Lungen mit salziger Meeresluft gefüllt haben, nun in ein gemütliches warmes Restaurant oder Café in Kiel einzukehren und den hungrigen Magen mit leckerem nordischen Essen zu beglücken. Klingt das nicht herrlich? Auf jeden Fall! Um diesen Plan nur noch in die Tat umzusetzen, haben wir hier eine Liste mit tollen Restaurants an der Kieler Förde zusammengestellt. 1. Seebar Kiel

Näher am Wasser geht es nicht! Die Seebar Kiel befindet sich auf einem Steg mitten auf der Kieler Förde! Das Kieler Restaurant eignet sich ideal für einen leckeren Frühstücksbrunch, einen kleinen Mittagssnack in der Sonne oder ein romantisches Abendessen unter freiem Himmel. Standort: Kiellinie 130

Website: seebar-kiel.de 2. Cotidiano Kiel

Das Cotidiano befindet sich direkt an der Kiellinie und begeistert mit einem tollen Panoramablick auf die Kieler Förde. Auch in diesem Kieler Restaurant erwartet dich eine abwechslungsreiche Küche für Frühstück, Mittag- und Abendessen. Standort: Reventlouallee 2

Website: cotidiano.de 3. Ahoi Kiel

Mit der großen Fensterfront zur Kieler Ostsee ist Steffen Hensslers Restaurant der ideale Ort, um lecker zu essen und dabei den Blick aufs Wasser zu genießen. Burger, Currywurst, Fish 'n' Chips und Bowls stehen auf der Speisekarte und lassen jedes Herz für einfache Küche höherschlagen. Standort: Kiellinie 70

Website: ahoisteffenhenssler.de 4. Gosch Kiel

Wer kennt es nicht? Mit zwei Standorten am Wasser in Kiel gehört Gosch definitiv zu den Restaurants an der Kieler Förde, die man besucht haben sollte. Mit tollen Fisch-Spezialitäten und der direkten Lage an der Ostsee lädt Gosch ein, den Norden richtig zu genießen. Standort: Kaistraße 51, Kiellinie 63

Website: gosch.de 5. El Mövenschiss Schilksee

Das el Mövenschiss in Schilksee verbindet norddeutsche Küche mit mediterraner Kulinarik aus Andalusien. Mit der großen Auswahl an Fisch-und Fleischgerichten, vegetarischen Köstlichkeiten und altbekannten Klassikern wird in diesem Kieler Restaurant ganz sicher jeder glücklich! Standort: Soling 36

Website: elmoevenschiss-schilksee.de 6. Ocean Eleven Laboe

Das Ocean Eleven in Laboe lädt zu leckeren Speisen direkt am Meer ein. Die überdachte Terrasse ist das Herzstück des Kieler Restaurants und kann sowohl bei tollem als auch bei schlechtem Wetter besucht werden. Hier wird nordische Küche mit internationaler moderner Gastronomie verbunden und macht jeden Besuch im Restaurant wert! Standort: Hafenplatz 11

Website: ocean-eleven.de 7. Fischküche Laboe

Die Fischküche Laboe liegt direkt am Laboer Hafen. Mit der Sonne im Gesicht verspricht die Terrasse des Kieler Restaurants einen tollen Blick auf die Fischkutter und Segelboote. Für Fischliebhaber ist die Fischküche definitiv der ideale Platz. Standort: Hafenplatz 1

Website: fischkueche-laboe.de 8. Strandrestaurant Kiek ut

