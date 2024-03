8 leckere asiatische Restaurants in Kiel

Ganz egal ob thailändisch, vietnamesisch, chinesisch oder japanisch – Kiel bietet eine tolle Auswahl an leckeren asiatischen Restaurants. In diesem Special möchten wir euch gerne zeigen, wo ihr definitiv findet, was euer Herz begehrt! 1. Hội An

Das Kieler Restaurant Hoi An ist seit 2012 in Kiel ansässig. Die authentische vietnamesische Küche begeistert mit traditionellen Rezepten – von leckeren vietnamesischen Suppen, über Reisgerichte und Currys bis hin zu asiatischen Nudel-Spezialitäten. Standort: Jägersberg 6

Website: hoiankiel.de 2. Banmaai

Das Banmaai ist ein thailändisches Restaurant in Kiel, das jeden Besuch wert ist. Mit traditionellen und modernen Gerichten finden sich auf der Speisekarte viele verschiedene Köstlichkeiten. Mit einem gemütlichen, stilvollen Ambiente kann man im Banmaai einen schönen Abend mit leckerem Essen genießen. Standort: Brunswiker Straße 24

Website: banmaai.de 3. Momiji

Wenn ihr Lust auf richtig gutes Sushi habt, dann ist Momiji Sushi in Kiel die ideale Anlaufstelle. Die Rolls sind superlecker und besonders. Bei Momiji könnt ihr nicht vor Ort essen, sondern nur zum Abholen und Liefern bestellen. Aber für beispielsweise einen gemütlichen Mädelsabend oder eine Date-Night zuhause ist das ja gar kein Problem! Standort: Wilhelminenstraße 21

Website: momiji-sushi.de 4. YUMMY!

Das Yummy! Kiel bietet trendorientierte und innovative asiatische Speisen. Markenzeichen dieses Restaurants ist das "All you can eat"-Konzept, bei denen allerlei Sushi und asiatische Leckereien probiert werden können. Standort: Westring 435/455

Website: yummy-kiel.de 5. Sidewalk

Das asiatische Restaurant "Sidewalk" befindet sich mitten auf der Holtenauer Straße in Kiel. Die Speisekarte des Restaurants bietet leckere, authentische Streetfood-Gerichte an. Die Einrichtung und das Ambiente des Restaurants sollen an die Straßen und Lokale in Südostasien erinnern und bietet eine ganz familiäre Atmosphäre. Die überdachte Außenterrasse befindet sich direkt an der Holtenauer – hier kann man tolle entspannte Sommerabende verbringen! Standort: Holtenauer Straße 53

Website: www.side-walk.de 6. Buddha Lounge

Die Buddha Lounge bietet typische asiatische "Fusion"-Gerichte an. Mit frischem Sushi und gesunden Wok-und Bowl-Gerichten lädt das Lokal an der Hörnbrücke in Kiel ein, die Leckereien aus verschiedenen Südostasiatischen Ländern zu probieren. Standort: Am Germaniahafen 1

Website: facebook.com/buddhaloungekiel 7. TanTamar Das TanTamar ist ein kleines gemütliches Restaurant in Kiel, das sich vermehrt auf thailändische Leckereien spezialisiert hat. Es verspricht ein gemütliches familiäres Ambiente und eignet sich ideal um den Alltagsstress für eine kurze Zeit zu vergessen und den Abend entspannt zu genießen. Standort: Steinstraße 1

Website: tantamar.de 8. Sakura

Das Sakura in Kiel bietet eine gesunde, vielfältige und authentische Küche. Hier bekommt ihr leckere Gerichte aus Südostasien und Japan. Und auch hier gibt es das "All you can eat"-Konzept. Jeden Montag und Donnerstag kann ab 17.00 Uhr aus über 30 Leckereien gewählt werden. Standort: Schevenbrücke 7

Website: sakura-kiel.com

