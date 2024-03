6 leckere Fischrestaurants in Kiel

Mit der Lage direkt an der Ostsee hat Kiel nicht nur tolle Restaurants am Wasser, sondern die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins hat auch zahlreiche Food-Spots für norddeutsche Küche. Zu den typischen traditionellen Gerichten zählen Fleisch, aber natürlich auch Fisch und leckere deftige Beilagen wie beispielsweise Kartoffeln oder Bohnen. Während wir bereits einen Artikel zu leckeren Steakhäusern in Kiel veröffentlicht haben, möchten wir gerne zeigen, welchen Fischrestaurants in Kiel ihr defintiv mal einen Besuch abstatten solltet. 1. Fischküche Laboe

Die Fischküche Laboe ist der ideale Ort, um fangfrischen Fisch zu essen. Das Fischrestaurant in Kiel begeistert seine Besucher seit 1996 direkt am Laboer Hafen. Von der Sonnenterrasse könnt ihr die Fischkutter und Segelboote beobachten. Auf der Speisekarte gibt es allerei Gerichte mit Fischfeinkost: von ofenfrischen Fischbrötchen über Lachsfiletsteak bis hin zu leckeren Fischsuppen und -eintöpfen. Hier werdet ihr ganz sicher nordische Küche erleben und genießen. Standort: Hafenplatz 1

Website: fischkueche-laboe.de 2. Moby

Das Restaurant Moby befindet sich direkt an der Kiellinie – in einem Container. Mit dem Panaromablick auf die Kieler Förde lädt das Fischrestaurant zu kreativen Fischgerichten und innovativem Seafood in Kiel ein. Alle Zutaten der Speisen wie Fisch, Brötchen und Gemüse sowie Eis und die Getränke kommen von regionalen Partnern aus Schleswig-Holstein und Hamburg und machen die Moby-Küche in Kiel schmackhaft und besonders. Standort: Kiellinie 61a

Website: mobykiel.de 3. Bootshaus 1862

Das Restaurant Bootshaus 1862 bietet exquisite schleswig-holsteinische Küche. Hier gibt es besondere regionale Fisch-und Fleischgerichte, die man definitiv probieren sollte. Sowohl im Innenbereich als auch auf der Terrasse des Kieler Restaurants kann man köstliche nordische Küche mit einem tollen Blick auf die Förde in Kiel genießen. Standort: Düsternbrooker Weg 16

Website: bootshaus-kiel.de 4. Bistro Kaikante

Das Fischrestaurant Bistro Kaikante in Kiel wirbt mit den besten Matjesbrötchen im Norden. Natürlich hat das Restaurant am Kieler Seefischmarkt noch viele andere tolle Leckereien rund um Fisch und Seafood zu bieten. Die ausgewählten Gerichte auf der Speisekarte versprechen ein Geschmackserlebnis à la norddeutsche Küche in Kiel. Standort: Wischhofstraße 1-3

Website: bistro-kaikante.de 5. Schiffercafé Kiel

Im Schiffercafé in Kiel-Holtenau werden saisonale und regional angebaute Produkte zubereitet. Mit der Spezialisierung auf Fischgerichte gibt es in dem Kieler Restaurant hausgemachten Matjes, knusprigen Backfisch, einmalige Fischfrikadellen und natürlich auch andere Seafood-Gerichte wie Muscheln oder Krebse. Das Restaurant in Kiel eignet sich ebenfalls ideal zum Frühstücken und für Kaffee und Kuchen. Standort: Tiessenkai 9-11

Website: schiffercafe-kiel.de 6. Gosch

