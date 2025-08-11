O'zapft is! Oktoberfest auf dem Hof Bissee

Echtes Bayern-Feeling im Norden

Das Oktoberfest auf dem Hof Bissee bringt die Atmosphäre des Münchner Originals nach Schleswig-Holstein. Zünftige Musik sorgt für die richtige Stimmung, während bayerische Dekoration das Ambiente perfekt macht. Frisch gezapftes Maßbier fließt aus den Zapfhähnen und lässt keine Wünsche offen.

Die Gäste erwartet eine herzhafte Speisekarte voller bayerischer Schmankerl. Vom cremigen Obazda bis zur knusprigen Haxe reicht das kulinarische Angebot. Die Küche bereitet alle Spezialitäten nach traditionellen Rezepten zu und garantiert authentischen Geschmack.

Bayerische Küche ab 17.00 Uhr

Ab 17.00 Uhr können die Besucher à la carte aus der speziellen Oktoberfest-Speisekarte bestellen. Die Küche bietet während der gesamten Veranstaltungszeit bayerische Klassiker an. Neben dem beliebten Obazda und der knusprigen Haxe stehen weitere traditionelle Gerichte auf der Karte.

Das frisch gezapfte Maßbier kommt direkt aus Bayern und wird nach traditioneller Art ausgeschenkt. Die Bedienung erfolgt in stilechter Atmosphäre, die an das Original in München erinnert.

Tracht erwünscht

Die Veranstalter ermutigen alle Gäste, in Tracht zu kommen. Dirndl und Lederhose verstärken das authentische Oktoberfest-Gefühl und sorgen für die richtige Stimmung. Gute Laune ist das wichtigste Accessoire für die bayerischen Abende.

Das Oktoberfest auf dem Hof Bissee läuft über mehr als zwei Wochen. Vom 20. September bis zum 5. Oktober 2025 haben die Gäste ausreichend Gelegenheit, das Event zu besuchen. Die lange Laufzeit ermöglicht es vielen Menschen, an den geselligen Abenden teilzunehmen.

Gesellige Abende garantiert

Der Hof Bissee verspricht gesellige Abende mit echter Oktoberfest-Atmosphäre. Die Kombination aus zünftiger Musik, bayerischer Dekoration, Maßbier und herzhaftem Essen schafft das perfekte Ambiente. Die Veranstalter freuen sich auf viele Gäste und rufen bereits jetzt "Prosit!" für die kommenden Wochen.

Das Oktoberfest bietet eine willkommene Abwechslung im norddeutschen Veranstaltungskalender. Mitten in Schleswig-Holstein können die Besucher bayerische Kultur erleben und feiern, als wären sie auf der Münchner Theresienwiese.