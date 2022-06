Die wichtigsten 4 Fährlinien in Kiel

Für jeden Geschmack gibt es mehrere günstige Möglichkeiten, um einen unvergesslichen Kurztrip an Bord zu erleben. Egal, ob man lieber das lebendige Litauen besuchen möchte, nach Schweden oder Norwegen in die Städte Göteborg und Oslo reist und dort der Anziehungskraft des kühlen Nordens und der Fjorde erliegt – an Bord der Schiffe wird die Reise ab Kieler Förde zum komfortablen Erlebnis.

Wer aber lieber in Schleswig-Holstein an der Förde bleiben möchte, ist mit den Fördeschiffen gut beraten. Die Fähren der Schleswig-Holsteinischen Hauptstadt steuern mehrere Ziele in Kiel und der nahen Umgebung an.

Der Hauptbahnhof Kiel HBF ist nah an der Kieler Förde gelegen, sodass man die Fähren bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Die einzelnen Fahrpläne und Routen liegen am jeweiligen Check-In der Fährterminals aus. Dort kann man auch Tickets kaufen.