Stadtbahn-Planung kommt in die Stadtteile

Jetzt kommt die Stadtbahn-Planung in die Kieler Stadtteile. Vor Ort wird es entlang der gesamten Strecke öffentliche Veranstaltungen geben. Elf Planungsabschnitte gibt es und bei allen werden die Kieler:innen gehört und beteiligt. Dabei geht es um Fragen wie: "Hält die Stadtbahn vor meiner Haustür? Wie kann die Planung für den Auto-, Rad- und Fußverkehr meiner Straße aussehen? Wo können Parkplätze, Grün- und Aufenthaltsflächen integriert werden?" Genutzt werden dafür Trassenspaziergänge und öffentliche Beteiligungsverfahren.

Trassenspaziergänge sind eine ideale Möglichkeit, sich direkt vor Ort ein Bild von einer möglichen Aufteilung des Straßenraums zu machen. Die Bürger:innen können mit den Planer:innen ins Gespräch kommen, Hinweise geben und Fragen stellen, ihre Wünsche und Vorstellungen äußern. Bei den ersten drei Trassenspaziergänge waren die Besucher:innen mit den Planer:innen der Stadt und des Büros Ramboll unterwegs in der Schönberger Straße in Wellingdorf und in der Innenstadt vom Hauptbahnhof bis zum Dreiecksplatz.

Jetzt kommen neue Spaziergänge hinzu. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Montag, 5. Juni 2023: Mettenhof, Skandinaviendamm bis Jütlandring. Treffpunkt um 17.30 Uhr am Kurt-Schumacher-Platz, vor der St. Birgitta-Thomas-Kirche, Skandinaviendamm 350.

Dienstag, 6. Juni 2023: Holtenauer Straße, Dreiecksplatz bis Waitzstraße. Treffpunkt um 17.30 Uhr am Dreiecksplatz.

Donnerstag, 8. Juni 2023: Ravensberg, Holtenauer Straße / Ecke Beselerallee über Olshausenstraße bis zum Westring/CAU. Treffpunkt um 17.30 Uhr vor der Holsten-Apotheke, Holtenauer Straße 114a.

Weitere Spaziergänge folgen voraussichtlich Anfang September.

Beteiligungsveranstaltungen zur Planung der Stadtbahn haben eine gute Tradition in Kiel. Die nächste findet in Ellerbek/Wellingdorf statt, es geht um die Linienführung in der Schönberger Straße und Werftstraße. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 7. Juni 2023, um 18.30 Uhr in der Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule, Danziger Straße 21.

Bei Trassenspaziergängen und Beteiligungsverfahren geht es zurzeit und in den kommenden eineinhalb Jahren darum herauszufinden, wie die Gestaltung des Straßenraums aussehen kann. Dafür vertieft das Projektteam die Variantenentwürfe, die sich aus der Trassenstudie als Vorzugsvarianten ergeben haben. Für jeden Abschnitt werden bis zu drei Varianten der Straßenaufteilung erarbeitet. Auf der Beteiligungsveranstaltung werden die Zwischenstände aus der Erarbeitung solcher Varianten vorgestellt. Es ist ein planerischer Zwischenstand, der noch nicht das Endergebnis darstellt.

Weitere Informationen stehen unter www.kiel.de/stadtbahn oder www.kielmobil.blog.

Für den Terminkalender:

Quelle: Landeshauptstadt Kiel